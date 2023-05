Snaha Roda Stewarta rodila je sina, a njezin suprug pohvalio se kako dječak ima i hrvatske korijene

Liam Stewart, sin slavnog glazbenika Roda Stewarta otkrio je sretnu vijest da je postao tata i na Instagramu je objavio fotografiju svog sina kojem su on i supruga Nicole Artukovich dali ime Louie Mark Roderick Stewart. Stewart je objavio fotografiju na kojoj maleni na sebi ima dres Celticsa i napisao je dobrodošlicu sinu i u objavi istaknuo kako maleni ima američke, britanske, novozelandske i hrvatske korijene.

Nicole Artukovich godinama je u vezi sa sinom slavnog pjevača i često ističe svoje hrvatske korijene, a zbog Nicole i Rod je prije tri godine u jeku pandemije došao posjetiti našu zemlju i uživao je tada krstareći našom obalom u društvu svoje snahe i sina.

Tada je s obitelji posjetio Dubrovnik, Split, Trogir, Hvar, Skradin...Nicole je godinama je pričala Rodu koliko je predivna Hrvatska i on se odlučio uvjeriti i sam u to. Nicole je prije tri godine duži period boravila u domovini svojih predaka i odmarala je u mjestu Molunat smještenom na krajnjem jugu Hrvatske, 20 kilometara jugoistočno od Cavtata. Mjesto je to iz kojeg dolaze njezini baka i djed, a Nicole koja je rođena i odrasla u Americi na društvenim mrežama često ističe svoje hrvatske korijene.

Na Instagramu je otkrila da je još uvijek u mjestu svog djeda i bake i objavila je fotografiju broda i napisala kako je baš tim brodom njezin djed 1953. godine odlučio pobjeći od komunističkog režima.

- Moj djed pobjegao je od komunističkog režima 1953. na ovom brodu s bakom i dvojicom najboljih prijatelja. Tražio je Talijane da brod vrate u njegovo selo, kako bi njegova obitelj mogla i dalje ribariti. Naši rođaci još ga uvijek koriste - napisala je tada Nicole.

Nicole je rođena u Americi, baš kao i njezini roditelji. Nicole je jedno od šestero djece Marka Nickolasa Artukovicha i Tine Artukovich, rođene Cvjetković , a njezini roditelji još imaju Lucy, Christinu, Anthonyja, Andreu i Amandu. Nicolin tata preminuo je 2019. godine u studenom i ona mu često posvećuje objave na Instagramu i prisjeća ga se s puno ljubavi.

