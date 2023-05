Mirna iz 'Života na vagi' o operacijama: 'Ugrađeni su mi i implantati u grudi, sve je prošlo izvrsno'

Svi obožavatelji showa ''Život na vagi'' sigurno se sjećaju Mirne Posavec koja je u četvrtu sezonu showa ušla sa 135,1 kg. Da se sa suvišnim kilogramima odlučila opako obračunati, dokazala je već i u samom showu jer je ostvarila gubitak od 51,8 kilograma te se u finalu pojavila s 83,3 kilograma, a na svom je izgledu marljivo nastavila raditi i nakon showa. Treninzi su postali njezina rutina, a i prehranu je potpuno promijenila pa danas na Instagramu sa svojim pratiteljima često dijeli zdrave i ukusne recepte. Mirna je sada otkrila da je bila na operaciji uklanjanja viška kože, a nakon toga obavila je i operaciju podizanja grudi te je ugradila i implantate.

Sada je podijelila detalje tih zahvata.

"Sve je prošlo izvrsno, kirurg je zadovoljan. Skinuti su šavovi. Ovo je druga operacija, prva je bila u studenom prošle godine, abdominoplastika i podizanje grudi, a sada je bila druga – uklanjanje viška kože s nadlaktica i implantanti zbog izgubljenog volumena u grudima zbog kilograma. Da sam išla sve odjedanput, jako bi dugo trajala operacija, što nije poželjno zbog anestezije, a drugi je razlog to što sam prvi put radila podizanje grudi, a da su odmah stavljeni implantanti, to bi vršilo pritisak, moglo bi doći do odumiranja bradavice i kirurg je išao na sigurno. Da moje tijelo u konačnici bude zdravo", rekla je za RTL.hr.

Mirna je komentirala i vide li se razlike u njenom izgledu.

"Vidi se ogromna razlika, trbuh mi je potpuno ravan, ruke su mi savršene jer ona moja krila koja su prije bila, to je bilo užasno. Grudi više nisu na dnu rebara nego su na mjestu gdje trebaju biti", izjavila je.

Dodala je i da je ovo kraj njenog puta te da je više ništa ne povezuje s onom pretilom Mirnom.

"Ovo je sada jednostavno kraj moga puta. Ništa me više ne povezuje s onom pretilom Mirnom koja sam bila prije četiri godine, kada sam mislila da se u mom životu nikada ništa neće promijeniti. Nisam ni sanjala da ću ući u takav show, promijeniti glavu i nešto napraviti od sebe", kazala je.

Naglasila je i da se dalje drži svega što je naučila u showu.

"I dalje se držim svega, no, naravno, ima trenutaka kada jedem sve i svašta, znam gdje su mi granice, ali emocije više ne hranim na takav način", zaključila je.

Priznala je Mirna ranije da su je boljele uvrede zbog njene težine, a jedan komentar posebno joj se urezao u pamćenje. – Srušio mi se svijet kad su mi rekli da ću uvijek biti debela. U tom trenutku sam se osjećala kao da mi je zabijen nož u srce – izjavila je tada.

Nakon završetka showa svoje znanje i iskustvo odlučila je iskoristiti i kako bi pomogla drugima pa je u međuvremenu postala i fitness instruktorica.

– Instruktorica fitnesa u teretani. Moja nova titula. Smjer koji sam odabrala ušavši u show ''Život na vagi'', smjer je od kojeg nisam i neću odustati jer se tu osjećam kao doma. Odgovara mi istraživanje i stalna nadogradnja znanja, a svaku novu informaciju isprobavam na sebi da vidim djeluje li. Drukčije se baš i ne može naučiti, nego jednostavno probati, probati i probati. Živi sam dokaz da se sve može kad se hoće. Pa čak i preokrenuti život naopačke – pohvalila se Mirna svojedobno na društvenim mrežama.

VIDEO Let 3 duhovito o žiriju: 'Htjeli su nam se osvetiti'