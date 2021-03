Slavni glumac otkrio: 'Bez Međugorja ne bih prihvatio ulogu Isusa'

Da nije bilo Međugorja, u koje je došao nakon što mu je supruga prenijela svoje dojmove, američki filmski i televizijski glumac Jim Caviezel nikada ne bi prihvatio ulogu Isusa u filmu “Pasija”, a sada s Melom Gibsonom, tvorcem filma koji prikazuje posljednjih 12 sati Isusova života, radi na novom projektu za koji ponovno inspiraciju crpi u Crkvi, piše Vecernji.ba.

Riječ je o filmu koji će nositi naziv “Pasija: Uskrsnuće”, a sukladno nazivu, prikazivat će Isusov vječni život.

- Mel Gibson poslao mi je treću sliku. Treći nacrt. Stiže. Zove se “Uskrsnuće”. I bit će to najveći film u svjetskoj povijesti - izjavio je nedavno sam Caviezel koji osjeća veliku povezanost s mjestom Gospinih ukazanja u Hercegovini.

- Bez Međugorja nikada ne bih preuzeo ulogu Isusa u “Pasiji” jer se u Međugorju moje srce otvorilo molitvi i sakramentima. Prvih sam dana u Međugorju kod molitve osjećao unutarnji nemir jer nisam bio naviknut toliko moliti pa sam molio Boga da mi pomogne. Nakon četiri dana htio sam još samo moliti. Kad god bih molio, osjećao sam se povezan s Bogom - prepričao je Caviezel svoje iskustvo u Međugorju. Ističe da bi to trebao doživjeti svaki katolik. Kada je počelo snimanje “Pasije”, koja je u rekordnom roku doživjela slavu kao ni jedan vjerski film prije toga, Caviezel je imao 33 godine, upravo kao Isus u vremenu na koji se radnja filma odnosila. Htio je da gledatelji ne gledaju njega, nego samog Isusa. Tijekom snimanja je molio, boravio u crkvi, tražio snagu u vjeri. Za njega snimanje “Pasije” nije bilo kao ostale uloge. Ovo je bilo puno više od filma i posla.

- Kako bih glumio Isusa, znao sam da mu moram biti posve blizu. Svakoga sam dana išao na ispovijed i na euharistijsko klanjanje. Na svetu misu dolazio je i Mel Gibson pod uvjetom da bude na latinskom. To je bilo dobro, jer sam tako učio i latinski - kazao je Caviezel. Tijekom snimanja stalno se propitivao je li on dostojan te uloge. Tu mu je, kaže, pomogao vidjelac Ivan Dragičević, koji mu je kazao kako Bog nikada ne bira najbolje, što je on vidio po samom sebi. Ivan je odigrao i veliku ulogu u glumčevu dolasku u Hercegovinu. Naime, Caviezel je s Međugorjem i ukazanjima bio upoznat još kao dječak, kada ga je to fasciniralo. Međutim, vrlo brzo zanimanje za ovo hercegovačko mjesto ukazanja je prestalo.

- Sjećam se da smo u katoličkoj školi u koju sam išao u početku bili oduševljeni međugorskim događanjima, ali smo onda čuli da mjesni biskup odbija ukazanja i da tvrdi da su lažna, pa se naše zanimanje ugasilo - ispričao je prilikom posjeta Međugorju za Glasnik mira Caviezel. Istaknuo je kako je mislio da kao katolik ne mora bezuvjetno prihvatiti Fatimu, Lourdes ili Međugorje. Supruga mu je pričala svoje iskustvo s Međugorjem te rekla kako jedan od vidjelaca dolazi u Irsku. U tom periodu Jim je snimao film “Monte Cristo” u Irskoj te joj je odbrusio kako nema vremena za to. Međutim, sudbina je htjela da se Ivan i Jim upoznaju. Naime, tog četvrtka njegov filmski partner Jim Harris nije se osjećao dobro pa nisu snimali. Jim je otišao u crkvu kako bi nazočio ukazanju. U nedjelju koja je uslijedila dobio je još jedan slobodan dan te se susreo s Ivanom.

- Za vrijeme ukazanja klečao sam pokraj njega i rekao sam u svojemu srcu: “U redu, tu sam. Spreman sam. Učini sa mnom što god želiš.” U istom sam trenutku osjetio kako me nešto ispunjava. Bilo je to posve jednostavno, a opet jedinstveno. Kada sam ustao, suze su mi tekle iz očiju i počeo sam svim srcem plakati. Ivan mi je rekao: “Jime, čovjek uvijek nađe vremena za ono što voli”, ispričao je Jim. Kada je, iza toga, prvi put došao u Međugorje, tu je proveo četiri dana. Bila je to prekretnica u njegovu životu. Sve ranije sumnje u ovo mjesto i događanja u njemu su nestale. Prilikom drugog posjeta upoznao je i fra Jozu Zovku s kojim je ostao prijatelj.

- Međugorje za mene znači živjeti od sakramenata i u jedinstvu s Crkvom. Zahvaljujući Međugorju, počeo sam vjerovati da je Isus doista nazočan u euharistiji i da mi prašta moje grijehe. Preko Međugorja sam iskusio kako je krunica moćna i kakav je dar svakodnevna sveta misa - kazao je ovaj američki glumac koji vjeruje da mu je iskustvo u Međugorju pomoglo da ulogu u “Pasiji” iznese do kraja.

- Kod posljednje scene imao sam iščašeno rame koje je iskakalo kad god bi netko udario o križ. Kod bičevanja, bičevi su me dvaput doista zahvatili i na leđima sam imao ranu od 14 centimetara. Pluća su mi bila puna tekućine i imao sam upalu pluća. Kod snimanja posljednjega kadra oblaci su bili vrlo niski i munja je udarila u križ na koji sam bio pričvršćen. Oko mene je odjednom zavladala mukla tišina i osjećao sam kako mi se kosa diže na glavi. Oko 250 ljudi koji su stajali oko mene vidjeli su kako je moje tijelo zasvijetlilo i primijetili vatru lijevo i desno od mojega tijela. Mnogi su bili šokirani onime što su vidjeli - ispričao je Caviezel samo neke od detalja snimanja filma u kojem je Međugorje imalo veliku ulogu.