Slavni glumac krahirao nakon borbe s ovisnosti, a pomoć mu je jedino pružila ona

Nakon ponovnog pada pred ovisnosti krajem listopada prošle godine, kada su ga paparazzi ulovili kako gubi ravnotežu pri ulasku na party uoči Noći vještica, glumac Ben Affleck priznao je da se napio, iako je već nekoliko mjeseci vodio borbu s alkoholizmom.

Fotografi su ga uhvatili na putu prema kući bivše supruge, Jennifer Garner, a on im je rekao: - To mala pogreška, neće me spriječiti da se izliječim od alkoholizma. Video na kojem su mnogi primijetili da tetura je objavio TMZ, a u njemu glumac nosi tamno odijelo, masku kostura, te se pridržava za automobil kako ne bi pao.

Najveća podrška u borbi s opakom ovisnosti bila mu je ipak bivša supruga koja ga je natjerala da se prijavi u kliniku za odvikavanje. Prije no što ga je tamo odvela, pozvala je u posjet sve njegove prijatelje i bližu rodbinu kako bi mu objasnili da njegov alkoholizam utječe i na njih. Nakon što je izašao iz klinike za odvikavanje išao je na tečajeve 'wellnesa' kako bi naučio 'budističku etiku' i posvetio se zdravlju duha, uma i tijela.

- Najveće žaljenje u mom životu je naš razvod. Sram je stvarno toksičan. Ne postoji njegov pozitivan nusprodukt. To je samo zagrijavanje u otrovnom, groznom osjećaju niske vrijednosti i gađenja samom sebi - započeo je glumac u najiskrenijem intervjuu za prestižni New York Times.

- Dugo vremena sam relativno normalno konzumirao alkohol, a više sam počeo piti kada mi se brak počeo raspadati. Bilo je to 2015., 2016. godine. Moje prekomjerno uživanje u alkoholu posljedično je stvorile još više bračnih problema - objasnio je referirajući se na brak s Jennifer, koja mu je jedina htjela pomoći u borbi s demonima.

Ne bježi od odgovornosti i osvjestio je svoje greške.

- Da, napravio sam greške u životu, a zbog nekih i žalim, no iz svega toga moraš nešto naučiti i pokušati ići naprijed. Ljudi s kompulzivnim ponašanjem, kojima i sam pripadam, cijelo vrijeme imaju neku vrstu osnovne nelagode koju pokušavaju ukloniti i osjećati se bolje pa su im često izlaz jelo, piće, seks, kockanje ili kupovina. No sve to čini ti život gorim - zaključuje oskarovac.

Isto tako, priznao je nedavno da ljubav trenutačno traži na internetu, točnije putem aplikacija za upoznavanje preko interneta. - Čini se da želi pravu partnericu i ne želi izlaziti sa slavnom osobom. Voli privatnost i trenutno je u dobrom stanju - rekao je izvor za Page Six.

- Ima svoju djecu i usredotočen je na posao, ali spreman je ponovno biti zaljubljen - napominje nepoznat izvor.

Doduše, prošlog listopada viđen je u društvu udovice slavnog osnivača brenda Apple - Stevea Jobsa.

Affleck je viđen kako provodi vrijeme s njom u jednom restoranu u Los Angelesu, a bliski izvori bliski tvrde kako su oni samo prijatelji. Ipak, to sve su jače glasine kako se tu radi o odnosu koji nije čisto prijateljski jer njihov govor tijela ipak drukčije govori.

U restoran su došli odvojeno, a zadržali su se duga tri sata razgovarajući uz jelo. Zanimljivo je da je u istom restoranu viđena Affleckova bivša supruga, Jennifer Garner, koja se tamo zatekla sa svojim dečkom.

