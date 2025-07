Slavna voditeljica priznala: 'Seks je bolji, ali trijezna teže pronalazim privlačnog muškarca'

Poznata televizijska voditeljica, 57-godišnja Ulrika Jonsson, ponovno je šokirala javnost svojom brutalnom iskrenošću o seksualnom životu. Priznala je da joj je, otkako je smanjila konzumaciju alkohola, sve teže pronaći partnera jer su joj muškarci postali manje privlačni kad ih promatra trijeznim očima, piše Daily Mail. Jonsson, koja je karijeru izgradila na britanskoj televiziji, nikada se nije ustručavala otvoreno govoriti o najintimnijim aspektima svog života.

U najnovijoj ispovijesti otkrila je paradoksalnu situaciju u kojoj se našla: iako tvrdi da joj je seks u pedesetima bolji no ikad, postao joj je teže dostupan. Razlog leži u njezinoj odluci da smanji unos alkohola, koji joj je, kako kaže, godinama služio kao "društveno mazivo" i olakšavao upuštanje u intimne odnose. Sada, bez barem jedne čaše vina, teško joj je otići na spoj, a trijezan pogled na potencijalne partnere često rezultira razočaranjem. Unatoč povremenoj apstinenciji koju joj je donijela nova perspektiva, Jonsson ne žali, ističući kako se osjeća slobodnije, mirnije i emocionalno stabilnije nego prije. Ova izjava samo je posljednja u nizu njezinih hrabrih istupa kojima razbija tabue o ženskoj seksualnosti, menopauzi i starenju.

Njezina trenutačna situacija u oštrom je kontrastu s dugogodišnjim razdobljem u kojem je živjela gotovo potpuno bez intimnosti. Naime, nakon razvoda od trećeg supruga Briana Moneta 2019. godine, priznala je da su tijekom braka dugog gotovo desetljeće imali spolne odnose samo jednom. To mračno razdoblje, kako ga je opisala, imalo je razoran učinak na njezino samopouzdanje. "Počela sam mrziti sebe i svoje tijelo, osjećala sam se odbojno i počela sam se fizički i psihički zatvarati", povjerila se medijima. U jednom je trenutku, neposredno prije 50. rođendana, pomislila da više nikada neće imati spolni odnos, osjećajući se kao da je taj dio njezina života zauvijek gotov. Taj osjećaj odbačenosti i neatraktivnosti dodatno je bio pojačan ulaskom u menopauzu, što je, kako kaže, dodatno srozalo njezino samopouzdanje na najnižu moguću razinu.

Međutim, nakon godina celibata uslijedila je prava seksualna renesansa. Upoznavši novog muškarca putem društvenih mreža, Ulrika je doživjela iskustvo koje je opisala kao "ponovno gubljenje nevinosti", samo što je ovaj put, kako kaže, imala potpunu kontrolu i osjećala se znatno manje uplašeno. To ju je iskustvo podsjetilo da je i dalje sposobna za ista seksualna uzbuđenja i zadovoljstvo kao i prije, a brige oko izgleda tijela koje više nije kao u mladosti nestale su u trenutku strasti. "Kao da mi je netko prislonio defibrilator na tijelo koje se ugasilo i vratio me u život", slikovito je opisala. Od tog trenutka, Jonsson ne prestaje naglašavati kako u seksu uživa više sada, u svojim pedesetima, nego što je ikada uživala u tridesetima. Svjesna da ima više godina iza sebe nego ispred sebe, odlučila je "iscijediti svaku kap posebnog ljubavnog užitka" koji joj se pruži.

FOTO Kolinda Grabar-Kitarović oduševljava svojim izgledom, a ovako se mijenjala tijekom godina

Njezina nova filozofija života odrazila se i na njezin odabir partnera. Nakon što se prvi put okušala u svijetu online spojeva, priznala je da je zaboravila postaviti dobnu granicu, što je rezultiralo spojevima sa znatno mlađim muškarcima, od kojih je najmlađi imao samo 26 godina. Iako tvrdi da to nije bilo namjerno, otkrila je da joj energija mladih ljudi iznimno odgovara. "Mlađi dečki su izravniji i njihovi životi se vrte oko njih samih", objasnila je, dodajući da muškarci njezinih godina često dolaze s "emocionalnom prtljagom" iz prošlosti koju još nisu preboljeli. Ipak, naglašava da nije ageist i da je otvorena za sve opcije, jer su za nju najvažnije energija i povezanost u spavaćoj sobi, koje, prema njezinom mišljenju, ne poznaju generacijske granice.

Ulrikina otvorenost o neugasivoj strasti u zrelijim godinama posebno je došla do izražaja kada je komentirala izjave holivudske glumice Gwyneth Paltrow. Dok je Paltrow u svom podcastu na platformi Goop priznala da tuguje zbog slabljenja libida u pedesetima, Jonsson je ponudila potpuno suprotnu perspektivu. "Nije ni čudo da sam iz duge, neplodne veze izišla s obnovljenim svjećicama koje rade punom parom – bila sam žedna djevojka. Moj seksualni nagon bio je nezaustavljiv", napisala je u svojoj kolumni za The Sun. Time je još jednom potvrdila svoj stav da su pedesete "nove dvadesete" te da se osjeća neustrašivo i samopouzdanije no ikad, oslobođena brige o tome što drugi misle.

Njezina iskrenost ne zaustavlja se samo na heteroseksualnim odnosima. Inspirirana priznanjem reality zvijezde Amber Gill, Ulrika je otkrila da je i sama imala nekoliko "izleta" sa ženama. Međutim, oštro se ogradila od ideje da je to činila iz "očaja zbog muškaraca". Objasnila je da su se ti susreti dogodili isključivo iz seksualne znatiželje i želje, a ne kao alternativa. Štoviše, izrazila je zabrinutost da žene koje "mijenjaju tim" iz frustracije muškarcima vrijeđaju lezbijsku zajednicu. "Ne mogu se ne staviti u cipele lezbijki i ne zapitati se bih li se osjećala uvrijeđeno da mi strejt žena kaže kako joj je dosta muškaraca pa će sada isprobati drugu najbolju opciju", napisala je, dodajući kako njezine prijateljice lezbijke takav stav smatraju neiskrenim i omalovažavajućim, kao da su one tek "utješna nagrada".