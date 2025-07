Marko Bošnjak otvorio dušu: 'Postao sam prvi otvoreno gej pjevač u Hrvatskoj, samo da bih bio ismijan'

Marko Bošnjak, pjevač koji nas je ove godine predstavljao na Eurosongu s pjesmom ‘Poison Cake‘, na Instagram Storyju je iskreno progovorio o kritikama, ali i svom zdravstvenom stanju. "Čak i na kortikosteroidima, bolestan do kraja, s glasom uništenim od istovremenog snimanja dviju TV emisija – ja sam to svejedno izveo. Bilo je konceptualno, uznemirujuće, hrabro, necenzurirano – i razbjesnilo je sve one koji to nisu shvatili", započeo je Marko svoju objavu.

"Nisam dobio podršku iz Hrvatske. Većina eurovizijskih fanova to je mrzila. Predviđali su mi posljednje mjesto. I boljelo je gledati kako moja vlastita zemlja uživa u mom 'padu'. Mržnja je bolesna. Ali izdržao sam. Izliječio se. Potrošio stotine eura na vokalnu rehabilitaciju. Postao sam prvi otvoreno gej pjevač u Hrvatskoj, samo da bih bio ismijan od zapadnih komentatora koji ne razumiju koliko je to rijetko na Balkanu. I ipak? Završio sam 29.", dodao je.

Foto: Instagram

"Sad postoji fan baza koja me vidi bez kompromisa. I stiže slatki mali podcast. Imam što za ispričati. Tek sam počeo", zaključio je.

U prvom polufinalu Eurosonga, održanom 13. svibnja u Baselu, Marko je nastupio 14. po redu, a osvojio je 28 bodova, što je bilo dovoljno za 12. mjesto među 15 zemalja. Time se nije plasirao u veliko finale, budući da se iz svakog polufinala u finale plasira samo deset zemalja. Bošnjak je kasnije na društvenim mrežama podignuo prašinu svojim stavovima o Ukrajini i Izraelu.

FOTO Kolinda Grabar-Kitarović oduševljava svojim izgledom, a ovako se mijenjala tijekom godina

– Prije svega, Izraelu bi trebalo zabraniti sudjelovanje na Eurosongu jer radi genocid nad palestinskim narodom. Rusija nije na Eurosongu jer aktivno bombardira drugu naciju i nema opravdanja za to. Ali, ako mene pitate, ako bilo koja zemlja sudjeluju u ratu – nebitno kao agresor ili kao zemlja koju napadaju – ne bi trebala sudjelovati na Eurosongu. Znam da je BiH sudjelovala na Eurosongu dok je bila u ratu, napustili su Sarajevo pod nišanima snajperista – započeo je Marko.

Bošnjakova kritika širi se na sve zemlje u ratu, tvrdeći da ni agresori ni žrtve ne bi smjeli sudjelovati. – Zemlje koje su uključene u rat stvaraju kompliciranu atmosferu na Eurosongu. Postane jako politično. Eurosong tvrdi da nije političan, ali znamo da to nije točno. Očito je jako politizirano – tvrdi naš predstavnik.

FOTO Koga ljubi omiljena voditeljica Dnevnika? Nakon propalog braka s ruskim odvjetnikom pronašla je veliku sreću

Posebno se osvrnuo na Ukrajinu, pobjednicu njegova polufinala, te Izrael, pobjednika drugog. – O. K., možda se ljudima baš jako svidjela pjesma, ali razgovarao sam s dečkima iz Ziferblata, super dečki. Još u Madridu i bili su jako zabrinuti da neće ući u finale, ja sam im rekao da nema šanse jer se Ukrajina uvijek kvalificira zato što uvijek šalju super pjesme, ali nisam popušio tu njihovu priču o brizi da neće proći – iskreno govori Marko, koji se dotakao i migranata: – Očito imaju veliku dijasporu diljem Europe koja će ih podržati, ne iz nekih lijepih razloga, nego zato što su morali napustiti svoju zemlju, što je grozno. Ali to znači baš to što znači – da će oni podržati svoju zemlju iz drugih zemalja, gdje sad žive – dodao je.