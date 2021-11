Slavna glumica otkrila da su ona i cijela obitelj zaraženi koronom: 'Osjećam se prilično loše'

Popularna glumica Keira Knightley (36) tijekom intervjua uživo je otkrila kako ona i cijela njezina obitelj boluju od koronavirusa. Naime, imala je dogovoren Zoom intervju za britanske dnevne novine The Daily Telegraph, a prije početka zamolila je za ne pali kameru zbog situacije.

- Hoće li vam smetati ako ne upalim kameru? Imam koronu i osjećam se prilično loše - kazala je novinaru.

Dodala je i to da su njezine dvije kćeri, Edie i Delilah, u izolaciji u njihovom domu u Londonu, gdje se oporavljaju od bolesti. A njezin suprug James jedini nema simptome.

- On je vrlo zadovoljan zbog toga. Uvjeren je da je to zato što je od jedan od onih koji se kupaju u hladnoj vodi, a ja to ne radim - istaknula je Keira.

Kazala je novinaru i da se cijepila s obje doze te da se njezine kćeri sada osjećaju bolje. Nakon oporavka se vraća snimanju filma Silent Night, na kojem radi još od listopada 2020. godine.

