Zgodni Ukrajinac Oleg zaludio je Hrvatice pa otkrio da je jedva preživio: 'Oprostio sam se sa svijetom'

Akrobatski performer Oleg Tatarynov izazvao je pravu senzaciju na pozornici Supertalenta svojim zavodljivim pokretima na šipci u kadi, a Maja je njegov nastup bez puno razmišljanja prozvala najseksepilnijim dosad što mu je osiguralo nastup u velikom finalu.

Taj Ukrajinac sa španjolskom adresom pravi je mamac za gledateljice, a nevjerojatno isklesan torzo, razbarušena kosa i plave oči ubrzo su mu donijele vojsku obožavateljica.

- Osjećam se odlično i doista nemam riječi kojima bih opisao kakav je osjećaj biti u finalu Supertalenta. Sretan sam što me moj talent doveo do finala. Nikada nemam velika očekivanja, naporno treniram, a pozitivna reakcija publike mi je najveća nagrada.

Akrobacijama i plesom počeo se baviti sasvim slučajno, prije nešto više od pet godina kada ga je tadašnja djevojka odvela u plesni studio iz zabave, no Oleg je tada shvatio da mu se ta vrsta plesa doista sviđa pa ju je počeo trenirati. Prije dvije godine imao je strašnu nesreću zbog koje je mislio da se više neće moći baviti plesom.

Foto: Nova TV

- Pao sam s visine od šest metara izvodeći svoju točku, bila je to tehnička pogreška. Mogu reći da sam stvarno imao sreće što sam preživio. Sjećam se dvije sekunde pada, oprostio sam se sa svijetom, a u idućem trenutku bio sam u bolnici. Potres mozga, ozljede vrata i lica, zglobova i koljena, bilo je strašno - ispričao je Oleg te otkrio kako su mu najteži bili oporavak i rehabilitacija te da se sa svojim strahovima suočava uoči svakog nastupa. No iako se svaki put boji novog pada i nove ozljede to ga nije spriječilo da se vrati treninzima i nastupima. Kako kaže, lud je, a pozornica je njegov dom. Osim odličnih nastupa, Oleg pažnju privlači i modelingom, no taj aspekt posla ne smatra najbitnijim. Na prvom mjestu su mu nastupi, kojih u posljednje vrijeme ima sve više, uvelike zahvaljujući nastupima u emisijama kao što je Supertalent. Osvrnuo se i na brojne komplimente koje je dobio za izgled.

- Kao i svakom muškarcu, komplimenti mi gode, ali mi ponekad bude i neugodno. Privatno sam veoma povučen i nisam baš samouvjeren, ali drago mi je čuti takve pohvale od žena.

Oleg trenira šest dana u tjednu. Za nastup u velikom finalu priprema pravi spektakl, a zanimalo nas je i kakvi su mu planovi za budućnost.

- Svakodnevno naporno treniram, pripremam nešto posebno. Puno toga će se događati na pozornici, ali vam još ne mogu sve otkriti. Moj je plan da nikada nemam planove, želim pokazati svoj talent svima, putovati i upoznati nove ljude - zaključio je Oleg.

