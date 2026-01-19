Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 238
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DOLAZAK U DOMOVINU

Princ Harry stigao je u London, razlog nije posjet obitelji ni pomirenje, evo zbog čega je došao

Foto: REUTERS
1/12
VL
Autor
Hina
19.01.2026.
u 21:01

Tijekom devet tjedana pravni tim koji zastupa Harryja, Eltona Johna i ostale tužitelje, među kojima su Johnov suprug David Furnish, glumica Liz Hurley i Sadie Frost, aktivistica i borkinja protiv rasizma Doreen Lawrence i bivši zastupnik Simon Hughes, na sudu će tvrditi da su materijale o njima protuzakonito pribavili privatni istražitelji koje je angažirao Mail

Princ Harry, Elton John i još pet javnih osoba bili su žrtve masovnog hakiranja telefona i ostalih nezakonitih poteza moćnoga britanskog konzervativno orijentiranog lista Daily Maila, u čemu su sudjelovali članovi upravnog odbora, urednici i dio novinara, rekao je u ponedjeljak odvjetnik koji ih zastupa pred sudom. Britanska kraljevska obitelj i ostali tužitelji optužili su Associated Newspapers za nezakonito ponašanje u razdoblju od 1993. do 2011., ali i nakon tog perioda, u jednom od najistaknutijih građanskih slučajeva u Velikoj Britaniji u posljednjih nekoliko godina. Associated optužbe smatra i naziva dijelom koordinirane zavjere protiv tiska.

Tijekom devet tjedana pravni tim koji zastupa Harryja, Eltona Johna i ostale tužitelje, među kojima su Johnov suprug David Furnish, glumica Liz Hurley i Sadie Frost, aktivistica i borkinja protiv rasizma Doreen Lawrence i bivši zastupnik Simon Hughes, na sudu će tvrditi da su materijale o njima protuzakonito pribavili privatni istražitelji koje je angažirao Mail. Njihov odvjetnik David Sherborne rekao je da se radilo o hakiranju govornih poruka, prisluškivanju fiksnih telefona i dobivanju privatnih informacija prijevarom, poznatom kao "blagging".

"Nema sumnje da su se i novinari i rukovoditelji Maila angažirali ili su bili supočinitelji protuzakonitog prikupljanja informacija koja je uništila živote brojnih ljudi", tvrdi Sherborne u dokumentima objavljenim na početku suđenja na Visokom sudu u Londonu. Harry (41), koji već od ranije okrivljuje novinare za smrt svoje majke u prometnoj nesreći u Parizu 1997. dok su njezino vozilo pratili paparazzi, na sudu je sjedio iza svojih odvjetnika s Frost i Hughesom. U izjavi koja se navodi u podnescima, Harry, čiji se slučaj temelji na 14 objavljenih novinskih članaka, tvrdi da je djelovanje bilo "zastrašujuće" za njegove bliske i voljene osobe te je stvorilo "golem pritisak" na njihove osobne odnose. Harry je napisao u iskazu da je "uznemirujuće osjećati da se svaki moj pokret, misao ili osjećaj prati i nadzire samo kako bi Mail zaradio na tome".

FOTO Vodila je Bingo, okušala se u glumi, a nakon razvoda proživjela teško razdoblje
1/24

Associated negira protuzakonito djelovanje te tvrdi da su tužbe trebale biti podnesene ranije. Zaključci suca Matthewa Nicklina ne samo da će ugroziti ugled lista, već će donijeti odluku o pravosudnim troškovima koji se kreću u desecima milijuna dolara. Za Harryja je ovo posljednja faza njegova pravnog rata protiv britanskih tabloida, nakon što je, kako je kazao, želio ostvariti svoju misiju tako da napravi čistku u medijima i pozove sve odgovorne na visokim položajima na odgovornost. Već je uspješno tužio Mirror Groups Newspapers (MGN). Visoki sud Ujedinjenog Kraljevstva godine 2023. presudio je u korist Harryja uz objašnjenje da je bio žrtva "ekstenzivnog" hakiranja telefona. U skladu s odlukom suda MGN je vojvodi od Sussexa trebao isplatiti oko 180.000 dolara odštete.  U siječnju 2025. Harry je odnio još jednu pobjedu nad britanskom novinskom grupacijom, onom Ruperta Murdocha, nakon što se izdavač nagodio s njegovim odvjetnikom u pogledu tužbe, prvi put priznavši da je odgovoran za nezakonite poteze svojeg tabloida The Sun i uz obećanje da će mu isplatiti znatnu odštetu.
Ključne riječi
showbiz suđenje Sud Princ Harry

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Beograd: Su?enje vlasniku škole glume Miroslavu Aleksi?u zbog splonog uzmemiravanja
U 74. GODINI

Preminuo Mika Aleksić, srpski redatelj kojeg su glumice optužile za seksualno napastovanje

Za dio javnosti, pogotovo one koja ga je poznavala prije izbijanja skandala, ostao je redatelj s bogatim opusom i nagradama. No nakon 2021. godine ta se biografija više nije mogla čitati odvojeno od svjedočenja djevojaka koje su opisivale godine zlostavljanja, straha i osjećaja krivnje. Škola "Stvar srca" od statusa cijenjenog studija postala je simbol zloupotrebe moći u kulturnim i obrazovnim institucijama, a ime njezina osnivača gotovo sinonim za zlostavljanje prikriveno iza ugleda

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!