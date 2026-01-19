Princ Harry stigao je u London, razlog nije posjet obitelji ni pomirenje, evo zbog čega je došao

Princ Harry, Elton John i još pet javnih osoba bili su žrtve masovnog hakiranja telefona i ostalih nezakonitih poteza moćnoga britanskog konzervativno orijentiranog lista Daily Maila, u čemu su sudjelovali članovi upravnog odbora, urednici i dio novinara, rekao je u ponedjeljak odvjetnik koji ih zastupa pred sudom. Britanska kraljevska obitelj i ostali tužitelji optužili su Associated Newspapers za nezakonito ponašanje u razdoblju od 1993. do 2011., ali i nakon tog perioda, u jednom od najistaknutijih građanskih slučajeva u Velikoj Britaniji u posljednjih nekoliko godina. Associated optužbe smatra i naziva dijelom koordinirane zavjere protiv tiska.

Tijekom devet tjedana pravni tim koji zastupa Harryja, Eltona Johna i ostale tužitelje, među kojima su Johnov suprug David Furnish, glumica Liz Hurley i Sadie Frost, aktivistica i borkinja protiv rasizma Doreen Lawrence i bivši zastupnik Simon Hughes, na sudu će tvrditi da su materijale o njima protuzakonito pribavili privatni istražitelji koje je angažirao Mail. Njihov odvjetnik David Sherborne rekao je da se radilo o hakiranju govornih poruka, prisluškivanju fiksnih telefona i dobivanju privatnih informacija prijevarom, poznatom kao "blagging".

"Nema sumnje da su se i novinari i rukovoditelji Maila angažirali ili su bili supočinitelji protuzakonitog prikupljanja informacija koja je uništila živote brojnih ljudi", tvrdi Sherborne u dokumentima objavljenim na početku suđenja na Visokom sudu u Londonu. Harry (41), koji već od ranije okrivljuje novinare za smrt svoje majke u prometnoj nesreći u Parizu 1997. dok su njezino vozilo pratili paparazzi, na sudu je sjedio iza svojih odvjetnika s Frost i Hughesom. U izjavi koja se navodi u podnescima, Harry, čiji se slučaj temelji na 14 objavljenih novinskih članaka, tvrdi da je djelovanje bilo "zastrašujuće" za njegove bliske i voljene osobe te je stvorilo "golem pritisak" na njihove osobne odnose. Harry je napisao u iskazu da je "uznemirujuće osjećati da se svaki moj pokret, misao ili osjećaj prati i nadzire samo kako bi Mail zaradio na tome".

Associated negira protuzakonito djelovanje te tvrdi da su tužbe trebale biti podnesene ranije. Zaključci suca Matthewa Nicklina ne samo da će ugroziti ugled lista, već će donijeti odluku o pravosudnim troškovima koji se kreću u desecima milijuna dolara. Za Harryja je ovo posljednja faza njegova pravnog rata protiv britanskih tabloida, nakon što je, kako je kazao, želio ostvariti svoju misiju tako da napravi čistku u medijima i pozove sve odgovorne na visokim položajima na odgovornost. Već je uspješno tužio Mirror Groups Newspapers (MGN). Visoki sud Ujedinjenog Kraljevstva godine 2023. presudio je u korist Harryja uz objašnjenje da je bio žrtva "ekstenzivnog" hakiranja telefona. U skladu s odlukom suda MGN je vojvodi od Sussexa trebao isplatiti oko 180.000 dolara odštete. U siječnju 2025. Harry je odnio još jednu pobjedu nad britanskom novinskom grupacijom, onom Ruperta Murdocha, nakon što se izdavač nagodio s njegovim odvjetnikom u pogledu tužbe, prvi put priznavši da je odgovoran za nezakonite poteze svojeg tabloida The Sun i uz obećanje da će mu isplatiti znatnu odštetu.