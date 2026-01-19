Mika Vasić je nakon promjene spola postao Ana Nikolić, a sad otkriva.'Nisam imala intimne odnose, bilo mi gadno'

Mika i Giba Vasić braća su koja su s roditeljima, majkom Radom i ocem Radom 2015. godine sudjelovali u Big Brotheru. Ta dva blizanca promijenila su spol i sada su Ana i Ivana Nikolić. Ana Nikolić, koja je nekad bila Mika Vasić, progovorila je o operaciji promjene spola i otkrila kako ju je doktor natjerao da se skine prije zahvata, što pamti kao neugodno iskustvo. Ana je, naime, gostovala u podcastu kod Bokija 13, gdje je otkrila detalje o operaciji i promjeni spola.

– Kad sam se probudila nakon operacije, moje prve riječi bile su: “Napokon, to sam ja, sad sam sretna.” Inače, prije operacije kirurg nas je trebao fotografirati kako bi imali snimke „prije i poslije”. Ja sam rekla: “Joj, molim vas, nemojte, ne želim to” – ispričala je Ana.

– On je rekao: “Ana, moramo, treba nam.” Ja sam pristala samo na trenutak, skinula se, odmah se pokrila i on je rekao: “U redu.” Skinula sam se na sekundu, brzo pokrila i rekla: “To je to, ako ste fotografirali – fotografirali ste, ako niste – ništa.” On je rekao da jesu. – Nakon operacije dođem na kontrolu, ugledam ga i sama se skinem, bez problema. On kaže: “Što je, Ana, više se ne sramiš?”... Kako kaže, nije imala intimne odnose dok se nije operirala.

– Da, sramila sam se, nisam to bila ja, jednostavno nisam mogla. Nisam imala odnose prije operacije jer se nisam mogla opustiti s dečkom u krevetu, a da se ne skinem gola – to nisam bila ja. Bilo mi je odbojno. Nisam imala ni želje ni volje, jer od tih hormonskih blokatora muških hormona opada i volja za intimnim odnosima, tako da nisam, rekla je.

O promjeni spola svojih nasljednika govorila je i njihova majka Rada Vasić, koja je lani postala sudionica Zadruge 8 Elite.

U jednoj emisiji voditelj Darko Tanasijević pitao je Radu o ovoj najvećoj intimi, pa je ona otvorila dušu. Odgovorila je na pitanje kada je prvi put shvatila da se njezina djeca osjećaju kao žene. - U Njemačkoj, gdje su odrasli, liječnici su govorili da je s njima sve u redu.

Govorili su mi da će se hormoni smiriti kako rastu. Tješili su me time. Govorili su mi da blizanci često imaju neke probleme, da ne kažem mane. Oni nisu imali veće mane, hormoni su im bili najslabija točka. Od pete godine sam se interesirala za to što se događa s njihovim hormonima, jer su imali višak ženskih - rekla je Rada u Zadruzi 8. Zatim je otkrila je li je pogodilo to što su promijenili spol i što su Mika i Giba sada Ivana i Ana. - Da. Znam da sam rodila sinove, a oni su se promijenili. To je moja bolna točka. To će zauvijek ostati tako - istaknula je Rada.