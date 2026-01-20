Filmska lekcija o tome kako odglumiti karizmu monstruma u ulozi jednog od najmoćnijih ljudi Trećeg Reicha

U neposrednom razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, dok se svijet suočava s razotkrivenim užasima Holokausta, američki vojni psihijatar, bojnik Douglas Kelley, dobiva izniman zadatak - procijeniti mentalno stanje Hermanna Göringa, zloglasnog bivšeg reichsmaršala i Hitlerova zamjenika, kao i drugih visokih nacističkih dužnosnika. No uskoro se nađe zarobljen u psihološkom dvoboju s Göringom, čija karizma i lukavstvo razotkrivaju trijeznu istinu: da i obični ljudi mogu počiniti nezamislivo zlo.

Ulogu ratnog zločinca u "Nürnbergu", dugoočekivanom trileru koji u hrvatskim kinima od 15. siječnja donosi priču o uspostavi povijesnih suđenja članovima nacističkog vrhovnog zapovjedništva za ratne zločine počinjene tijekom Drugog svjetskog rata, redatelj James Vanderbilt povjerio je Russellu Croweu, ne bez razloga.

Uloga jednog od najmoćnijih ljudi Trećeg Reicha i glavnog optuženika na suđenju bila je izuzetno hrabra i rizična uloga: glumiti stvarnu povijesnu osobu, odgovornu za masovne zločine, a pritom izbjeći karikaturu ili romantizaciju zla. Crowe je Göringa prikazao kao karizmatičnog, inteligentnog, manipulativnog i izrazito svjesnog vlastite moći, čak i kao zatvorenika, a upravo njegova izvedba u "Nürnbergu" dobila je izrazite pohvale kritike. Mnogi su isticali da je upravo on "ukrao film", unatoč jakoj glumačkoj postavi, između ostalog, i zbog njegove spremnosti da se radikalno fizički i mentalno transformira zbog uloge. Ta je sposobnost, otkrivena puno ranije, tijekom iznimne karijere postala njegov zaštitni znak.

Russell Ira Crowe rođen je 7. travnja 1964. u Wellingtonu na Novom Zelandu, u obitelji snažno povezanoj s filmskom industrijom. Njegovi roditelji, Jocelyn i John Crowe, radili su kao filmski tehničari i menadžeri na filmskim setovima, što je od najranije dobi oblikovalo Russellovo okruženje. Već kao dijete bio je okružen kamerama, reflektorima i glumcima, pa mu svijet filma nikada nije djelovao daleko ili nedostižno.

Kada je imao samo četiri godine, obitelj se preselila u Australiju, gdje je Russell proveo veći dio djetinjstva. Odrastao je u Sydneyju i Brisbaneu, često mijenjajući mjesta stanovanja zbog posla svojih roditelja. Takav nomadski način života učinio ga je samostalnijim, ali i pomalo buntovnim.

Već kao dječak pojavio se u maloj ulozi u australskoj televizijskoj seriji "Spyforce" početkom 70-ih, zahvaljujući obiteljskim vezama. Iako je to iskustvo bilo kratko i nije odmah zapalilo ozbiljnu glumačku ambiciju, ostavilo je trag - Russell je shvatio da mu kamera ne izaziva strah.

Tijekom školskih godina nije bio uzoran učenik. Često je mijenjao škole i rano razvio otpor prema autoritetima. U tinejdžerskim godinama više ga je privlačila glazba nego gluma. S obitelji se vratio na Novi Zeland, gdje je pohađao srednju školu, ali je nikada nije završio.

Kao mladić radio je razne fizičke i povremene poslove - u restoranima, na gradilištima i u hotelima. Istovremeno je pokušavao izgraditi glazbenu karijeru. Pod umjetničkim imenom Russ Le Roq početkom 80-ih snima nekoliko pop-rock pjesama i nastupa s bendovima, no veći uspjeh izostaje.

Ipak, upravo su nastupi na pozornici i kontakt s publikom postupno vraćali njegov interes za glumu. Pohađa satove glume i počinje ozbiljnije razmišljati o glumačkom pozivu kao životnom putu. Krajem 80-ih Russell Crowe dobiva uloge u australskim kazališnim predstavama i televizijskim serijama. Prava prekretnica dolazi 1992. godine s filmom "Romper Stomper", u kojem tumači nasilnog i karizmatičnog vođu neonacističke skupine. Iako to nije bila njegova prva filmska uloga, upravo je taj film označio kraj njegovih formativnih godina i početak ozbiljne filmske karijere.

Nakon snažnog dojma koji je ostavio u spomenutom filmu, Russell Crowe postao je jedno od najzanimljivijih novih lica australske kinematografije. Kritičari su primijetili njegovu sirovu energiju, intenzitet i sposobnost da likovima daje dubinu, čak i kada su moralno problematični. Upravo ta kombinacija privukla je pažnju međunarodnih producenata.

Sljedećih godina gradi reputaciju ozbiljnog glumca kroz filmove "Proof" i "The Sum of Us", gdje pokazuje emocionalno suptilniju stranu svoje glume. Posebno u potonjem filmu u kojem tumači osjetljivog mladića u složenom odnosu s ocem, čime se udaljava od nasilnih i grubih likova s kojima su ga dotad često povezivali.

Sredinom 90-ih Crowe odlazi u Sjedinjene Američke Države. Njegova prva veća holivudska uloga dolazi s vesternom "The Quick and the Dead" (1995.), gdje glumi uz Sharon Stone i Genea Hackmana. Iako film nije bio ogroman hit, Crowe je ponovno zapažen zbog snažne, karizmatične prisutnosti na ekranu.

Pravi međunarodni proboj događa se 1997. godine s filmom "L.A. povjerljivo", u kojem je Crowe glumio uz Kevina Spaceyja, Kim Basinger, Guyja Pearcea i Dannyja DeVita. U ulozi policajca Buda Whitea - grubog izvana, ali duboko moralnog iznutra - Crowe je osvojio i publiku i kritiku. Ta uloga učvrstila ga je kao ozbiljnog glumca A-klase i otvorila vrata najvećim projektima.

Već dvije godine kasnije, s Alom Pacinom, glumio je u biografskoj drami o duhanskoj aferi koja mu je donijela i prvu nominaciju za Oscara (za najboljeg glumca). Riječ je o filmu redatelja Michaela Manna, "Probuđena savjest" (The Insider, 1999.), u kojoj je glumio znanstvenika koji je otpušten iz Browna i Williamsona, tvrtke koja proizvodi cigarete. Kad televizijski producent (kojeg tumači Pacino) shvati da on zna sve o prikrivanju podataka o štetnosti pušenja, počne ga nagovarati da nastupi u emisiji i otkrije to javnosti.

Sljedeće godine nagrađen je Oscarom za svoju vjerojatno najpoznatiju ulogu, Maximusa u povijesnom spektaklu Ridleya Scotta "Gladijator" iz 2000. godine, u kojem se borio za pravdu i osvetu. Naime, Maximus je rimski general kojeg izdaje vlastiti otac, car Commodus, (kojeg glumi Joaquin Phoenix), što ga motivira na osvetu odnosno na put iz ropstva u arenu gladijatora.

Film je osvojio ukupno pet Oscara, među kojima i onaj za najbolji film, a Crowe se pokazao kao glumac koji i u ulozi gnjevnog ratnika može pokazati emocionalnu ranjivost. Croweove pripreme za ulogu bile su iscrpljujuće, a sve kako bi i fizički bio uvjerljiv u ulozi gladijatora. Naime, značilo je to učenje borilačkih vještina, mačevanja i jahanja te, naravno, rigorozni režim vježbanja kojim je postignuto definiranja mišića. Priprema je zahtijevala i učenje povijesti, dijela koji se odnosi na Rimsko Carstvo, s naglaskom na gladijatorske igre.

Veliki uspjeh filma iznova je pobudio interes za povijesne epove te je postavio nove standarde za produkciju, dizajn i naraciju u tom žanru.

A nakon što je osvojio Oscara, Crowe se već sljedeće godine opet našao među nominiranima za najboljeg glumca, i to zahvaljujući kompleksnoj ulozi u biografskoj drami o životu i radu zaslužnog matematičara Johna Nasha, redatelja Rona Howarda, "Genijalni um" iz 2001. godine. U tom je filmu utjelovio matematičkog genija koji se bori s paranoidnom shizofrenijom.

No, zapažene su i druge njegove uloge, za koje nije konkurirao za prestižnu filmsku nagradu. Primjerice, u još jednom epskom spektaklu Ridleyja Scotta, "Robinu Hoodu" (2010.) koji je bio njihova peta suradnja od "Gladijatora". Ponovio je suradnju i s redateljem "Genijalnog uma", Ronom Howardom, u još jednom biografskom filmu "Cinderella Man" (2005.), u kojem je glumio boksača Jamesa J. Braddocka. Svoju glumačku svestranost dokazao je i ulogom tvrdoglavog i energičnog, ali i senzibilnog kapetana Jacka Aubreya u povijesnom ratnom spektaklu "Gospodar i ratnik: Druga strana svijeta" iz 2003., redatelja Petera Weira.

Dugačak je niz njegovih uloga kojima je ostavio neizbrisivi trag u kinematografskoj povijesti, poput one u povijesno-ratnoj sagi o australskom farmeru koji kreće u potragu za trojicom svojih sinova koji se vode nestalima nakon bitke kod Galipolja. Riječ je o filmu "Izvor nade" iz 2014., ujedno i njegov redateljski debi. U posljednje smo ga vrijeme imali prilike vidjeti u biografskom hororu "Papin egzorcist" iz 2023., a dogodine objavljena su još dva filma u kojima glumi - akcijski triler "Zemlja loših" i kriminalistički triler "Sleeping Dogs".

Dok je karijera išla svojim tijekom, njegov privatni život i fizički izgled postali su stalna tema medija. U razdoblju kada je bio na vrhuncu, Crowe je slovio za jednog od najpoželjnijih muškaraca Hollywooda. Njegova snažna pojava stvorila je imidž seks simbola ranih 2000-ih. Ipak, najvažnija žena njegova života bez sumnje je Danielle Spencer, australska glumica i pjevačica. Upoznali su se 1989. godine na snimanju filma "The Crossing". Između njih se odmah rodila snažna povezanost, ali u tom trenutku Croweova karijera tek je započinjala. Putovanja, snimanja i nagli uspon slave doveli su do prekida, iako emocije nikada nisu u potpunosti nestale.

Godinama su se povremeno razilazili i ponovno nalazili, kao da nijedno od njih nije moglo potpuno zatvoriti to poglavlje. Tek kada je Crowe već postao svjetska zvijezda, ponovno su se ozbiljno povezali. Russell Crowe i Danielle Spencer vjenčali su se 2003. godine, na njegov 39. rođendan, na imanju u Australiji. U braku su dobili dva sina, Charlesa i Tennysona. U tom razdoblju Crowe je pokušavao usporiti život, više vremena provoditi kod kuće i biti prisutan otac. Ipak, njegov karakter, zahtjevna karijera i unutarnji nemir često su stvarali napetosti. Iako je obitelj bila središte njegova svijeta, balans između privatnog života i filmskih obaveza pokazao se izuzetno teškim.

Par se razdvojio 2012. godine, a razvod je službeno okončan 2018. godine, no unatoč rastavi, Crowe i Spencer zadržali su korektan odnos, prvenstveno zbog djece. Russell je više puta javno govorio s poštovanjem i nježnošću o Danielle, priznajući da je ona bila njegova najveća i najdublja ljubav. Ipak, razvod je na njega ostavio snažan emocionalni trag. Povukao se iz javnosti, manje govorio o privatnom životu i rijetko dopuštao uvid u svoje emotivni status.

S godinama, sve je više zapostavljao održavanje forme koja ga je proslavila u "Gladiatoru". Premda je zbog tog filma prošao rigorozne treninge i dijetu kako bi izgradio snažnu, mišićavu figuru rimskog ratnika, već nakon snimanja, bez stroge strukture i discipline, kilaža se počela vraćati.

Slične oscilacije događale su se i kasnije. Za "The Insider" morao je dobiti na težini kako bi izgledao fizički neuglednije i povučenije, dok je za "Master and Commander" ponovno bio u vrhunskoj kondiciji. Ta stalna "jo-jo" dinamika ostavila je trag na metabolizmu i zdravlju. Crowe je otvoreno govorio kako su emocionalni stres, iscrpljujući rasporedi snimanja i privatni problemi često vodili prejedanju i zanemarivanju zdravih navika. Razvod, pritisak slave i unutarnji nemir dodatno su pogoršali odnos prema hrani i alkoholu.

U jednom trenutku javnost i mediji počeli su ga nemilosrdno kritizirati, nazivajući ga "predebelim za glavne uloge". Takvi komentari su ga pogađali, ali ih je rijetko javno komentirao - umjesto toga, povlačio se i još više zatvarao. Danas je Russell Crowe znatno stabilniji s kilažom, ali ne pokušava više izgledati kao u svojim najpoznatijim, fizički zahtjevnim ulogama.

Prošle godine priznao je kako ga sve više privlači istraživanje obiteljskog stabla. Istragom je ustvrdio da je u izravnom srodstvu s posljednjim čovjekom pogubljenim odrubljivanjem glave u Engleskoj - Jakobincem koji je živio životom "podlih spletki", imenom Simonom Fraserom, koji je pogubljen 1747. u dvorcu Tower of London, zbog veleizdaje.

Osim kao glumac, Crowe se ostvario i kao glazbenik. Iako ta njegova karijera nije usporediva s glumačkim uspjehom, nije zanemariva činjenica da je bio frontman grupa 30 Odd Foot of Grunts te The Ordinary Fear of God, a od 2017. i grupe Indoor Garden Partyja. Njegove uloge u bendovima su pjevačka i gitaristička i one svakako upotpunjuju sliku o njemu kao velikom kreativcu.

Osim toga poznat je i kao veliki ljubitelj sporta, posebno rugbyja. Jedno je vrijeme bio i suvlasnik South Sydney Rabbitohsa za koji je navijao od djetinjstva, a prati i kriket, što ne čudi s obzirom na to da su dva njegova rođaka članovi novozelandske kriket reprezentacije.

Veliki je fan i nogometa. Tako ga je moguće vidjeti u publici na utakmicama američke nogometne lige, a deklarirani je fan i Leedsa Uniteda stoga je rado prihvatio ulogu naratora u dokumentarcu "Take us Home: Leeds United" u produkciji Amazon Primea.

Osim toga, aktivan je u promicanju ekoloških tema, a s obzirom na strast prema filmskoj industriji i spomenutim hobijima, novi uspješni projekti zasigurno čekaju Russella Crowea i u sedmom desetljeću života.