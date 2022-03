Slavna glumica o Zelenskom: 'On zna da smo jaki i da ćemo se boriti do smrti da zaštitimo ono što je naše'

Glumica Katheryn Winnick (44) pružila je potporu Ukrajini te se osvrnula na rusku invaziju. Iako je glumica rođena u Kanadi, njezini roditelji su iz Ukrajine i ona je pohađala ukrajinsku školu.

- Ponosna sam jer sam Ukrajinka. Imamo različite tradicije i kulturu, ukrajinski duh je nesalomiv i jako ustrajan - rekla je za Fox News. Nahvalila je i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

- Ponosna sam što je on naš vođa. On razumije našu borbu. Zna da smo jaki i da ćemo se boriti do smrti da zaštitimo svoj dom i ono što je naše. Želim da cijeli svijet vidi ovog istinskog heroja. On ostaje sa svojim narodom, spreman je boriti se na terenu – kazala je.

Prisjetila se i rečenice koju je izrekao: „Borit ćemo se, ali vidjet ćete naša lica, a ne naša leđa." Objasnila je da je to fantastičan citat koji oslikava ukrajinski narod. Glumica je pozvala svijet da obrati pažnju i stane uz Ukrajinu, jer ovo nije borba samo za Ukrajinu.

- Ovo je borba za cijelu Europu, za demokraciju – rekla je. Istaknula je i koje su njezine želje.

- Samo želim da se svi ujedine i zaustave ovaj rat. Znam da čak ni ruski narod ne želi ovo, nitko ne želi. Važno je da svi shvate da imamo pravo biti slobodni - rekla je glumica.

Inače, Katheryn na Instagramu prati više od 5,6 milijuna pratitelja, a u posljednjih nekoliko dana objavila je niz fotografija i snimaka kojima je pokazala svoju podršku ovoj zemlji.

VIDEO Pogledajte tko je nominiran za Večeranjkovu ružu u kategoriji TV osoba godine