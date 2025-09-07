Slavna glumica o djedu zlostavljaču: Izvukla sam se prije nego što je postao izrazito seksualno nasilan

Glumica Sharon Stone u intervju za The Guardian otvoreno je pričala o svom odnosu s majkom koja je nedavno preminula. Glumica, koja je postala svjetski poznata zahvaljujući erotskom trileru "Sirove strasti" iz 1992., u intervju je trebala pisati o svom novom filmu "Nobody 2", ali na kraju je naviše pričala o svojoj disfunkcionalnoj obitelji.

- Mama, Dot, zapravo je umrla prije nekoliko mjeseci, ali tek sam sada bila spremna reći to javnosti jer uvijek prvo osjetim svoje lude osjećaje kad ljudi umru. Malo ljutnje i malo onog: ‘Nisam te ionako je***o trebala’, znaš! Moja majka je bila urnebesna, ali mi je govorila strašne stvari. Rekla mi je: ‘Udarat ću te u pi*ku’, vjerojatno 40 puta u zadnjih pet dana. A kad je posljednja stvar koju ti majka kaže prije nego što umre: ‘Previše pričaš, tjeraš me da počinim samoubojstvo’, i cijela soba se smije, pomisliš: teške riječi, mama! Ali takva je bila. Ta potpuna nesposobnost da pronađe nježnost i mir u sebi - ispričala je Stone u intervju. Stone danas ima 67 godina i veći dio života vjerovala je da je majka mrzi. Tek kasnije, kada su se zbližile, shvatila je koliko je Dotin život bio težak i kakve je posljedice to ostavilo na nju i njezine sestre i braću. Stone kaže da je njezina majka teško umirala. - Strašno se bojala da će je nakon smrti tamo čekati njezini roditelji. Nije htjela umrijeti jer ih nije htjela ponovno vidjeti, toliko su bili grozni. Uvjerila sam je da sam ih zatvorila u zatvor i da je neće dočekati. Bila je u pravom paklu - rekla je u intervjuu.

Nives Celzijus prvi put progovorila o novoj djevojci bivšeg supruga: 'Nismo si dobre, a ona je bolesno lijepa'

Sve do objave njezinih memoara "The Beauty of Living Twice" iz 2021. godine javnost nije znala kroz što je sve Stone prošla u djetinjstvu. Tada je otkrila da je njezin djed po majci bio nasilan zlostavljač i pedofil. Rekla je da nije prošao nijedan dan u životu njezine majke Dot da nije bila premlaćena od svoje pete godine pa sve dok u devetoj nije otišla raditi kao sluškinja. Stone je također ispričala da je i ona, zajedno sa sestrom, bila zlostavljana dok su bile djevojčice. - Izvukla sam se od njega kad sam imala pet ili šest godina, prije nego što je postao izrazito seksualno nasilan prema meni. Bila sam vrlo pronicljivo dijete. Prošla sam s puno blažim zlostavljanjem nego drugi - otkrila je u intervju.

Stone zna da je mnoge povrijedila time što je razotkrila obiteljske tajne, ali spremna je platiti tu cijenu. - Kad si osoba koja prekida obiteljski lanac, nitko te ne voli, zar ne? Obitelj te ne voli, prijatelji ne razumiju što se događa s tobom. Ljudi misle da si lud i da nešto s tobom nije u redu. - kaže glumica.