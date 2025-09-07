FOTO Naša zgodna pjevačica pozirala u minijaturnom badiću koji je istaknuo njenu nevjerojatnu liniju

Naša popularna pjevačica, simpatična Domenica Žuvela, odlučila je sa svojim brojnim pratiteljima na društvenim mrežama podijeliti djelić svoje ljetne idile. Iako se ljeto polako bliži svome kraju, čini se da za Domenicu ono još uvijek traje u punom sjaju. Svojim posljednjim Instagram postom, objavljenim početkom rujna, razgalila je srca svojih obožavatelja, pruživši im uvid u svoje najdragocjenije trenutke – one provedene u krugu obitelji i prijatelja, na prekrasnoj jadranskoj obali. Galerija od čak jedanaest fotografija donosi priču o opuštanju, ljubavi i malim životnim radostima.

Objava, koja je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i komentara, započinje kadrom koji oduzima dah – spektakularnim zalaskom sunca nad mirnim morem. Narančasto-zlatne boje neba koje se presijavaju na površini vode, uz siluete usidrenih brodica i obližnjeg kopna, savršeno dočaravaju atmosferu spokoja i ljepote koja je obilježila njezin odmor. No, prava čarolija krije se u fotografijama koje slijede. Domenica, poznata po svom zaraznom osmijehu i vedrom duhu, pozira u opuštenom izdanju, bez trunke šminke, zračeći prirodnom ljepotom i srećom. Na jednoj od fotografija vidimo je kako ležerno odmara na stijenama uz more, odjevena u kupaći kostim, s modernim sunčanim naočalama i širokim osmijehom na licu. U krilu joj se odmara njezin vjerni pratitelj, preslatka crna pudlica, a pored nje je e-čitač, što otkriva da pjevačica svoje slobodno vrijeme koristi i za uživanje u dobroj knjizi.

Naravno, kao i svaka objava s ljetovanja, ni ova nije mogla proći bez fotografija u kupaćem kostimu koje su istaknule njezinu besprijekornu figuru. Domenica je pokazala zavidnu liniju u nekoliko različitih modela, a posebno je pozornost privukao šareni cvjetni bikini u kojem pozira u tirkizno plavom moru. Bilo da bezbrižno pluta na leđima ili se osvježava pićem u moru s prijateljicom, jasno je da pjevačica maksimalno koristi svaki trenutak za punjenje baterija. Njezini pratitelji nisu ostali imuni na ove prizore, pa su se u komentarima nizale pohvale.

"Prezgodna", "Naj naj", "Hottest Croatian woman", samo su neki od komplimenata, a jedna je pratiteljica bila toliko oduševljena njezinim kupaćim kostimom da je upitala: "Jako mi se sviđa kupaći kostim gdje si ga kupila?".

Ova objava još je jednom potvrdila zašto je Domenica jedna od najomiljenijih osoba na domaćoj javnoj sceni. Njezina neposrednost, toplina i skromnost, kao i činjenica da unatoč slavi čvrsto stoji na zemlji i najviše cijeni nematerijalne stvari poput obiteljskog zajedništva, ono su što publika kod nje prepoznaje i voli.

Kroz ove fotografije, Domenica nije samo podijelila uspomene s ljetovanja, već je poslala i snažnu poruku o tome što je u životu zaista važno. Nakon ovakvog odmora za dušu i tijelo, ne sumnjamo da će se vratiti svojim glazbenim obavezama puna elana i s novom inspiracijom za hitove koji će nas, kao i uvijek, rasplesati i ispuniti pozitivom.