Tko je mladi glazbenik iz Vinkovaca koji je zaludio TikTok, a Maja Šuput je rekla da će djevojke vrištati za njim

Na TikToku zadnjih tjedana ističe se ime Jakova Jozinovića i korisnici ove mreže masovno dijele snimke njegovih nastupa diljem Hrvatske. Njegove izvedbe pjesama Olivera Dragojevića, Đorđa Balaševića, Zdravka Čolića i drugih glazbenika oduševljavaju publiku diljem zemlje i svi se dive njegovim vokalnim sposobnostima koje je ovaj 20-godišnjak pokazao još prije četiri godine u showu "Supertalent". U petoj emisiji je toliko oduševio žiri i gledatelje ovog showa, a Maja Šuput mu je odmah predvidjela i veliku popularnost kod djevojka i rekla mu je kako će djevojke vrištati za njim. Tada je ovaj glazbenik iz Vinkovaca interpretacijom Queenove pjesme Bohemian Rhapsody; sva četiri člana žirija – Maja Šuput, Martina Tomčić, Janko Popović Volarić i Davor Bilman – pozitivno su ocijenili njegov nastup i s četiri glasa za je ušao u polufinale.

Od tada su prošle četiri godine i riječi Maje Šuput se ostvaruju te Jakov uživa sve veću popularnost i interes javnosti. Nedavno je u intervju za Fashion.hr rekao kako mu je jedna od najdražih pjesama koje izvodi "Kuća puna naroda" koju je Gibonni napisao za Zdravka Čolića. - Tekst te pjesme dovoljno govori sam za sebe, ali i o meni kao glazbeniku. Namjerno je ostavljam za kraj, jer je tekst po meni zahvala svim ljudima koji su došli poslušati me i podržati. Trenutno najdraži koncert bio mi je onaj u Varaždinu na Špancirfestu jer je čisti primjer spontanosti koju jako volim njegovati na svom glazbenom putu. Naime, tek dan prije koncerta najavili smo da dolazim. Na koncertu se iza svake pjesme skupljalo sve više i više ljudi, emocija je rasla, a na kraju je oko 4-5 tisuća ljudi zajedno sa mnom pjevalo prekrasne pjesme ispunjene emocijom - ispričao je Jakov u razgovoru.

Ne skriva kako su mu društvene mreže, na kojima se stalno dijele snimke njegovih nastupa, od velike pomoći i svjestan je kako bi puno teže gradio svoj glazbeni put da nema TikToka i Instagrama. - Najviše me dirnu poruke ljudi koji prolaze kroz razne životne probleme, a u mom glasu i izvedbama pronalaze mir - rekao je mladi glazbenik.