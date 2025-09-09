Skandal s Coldplaya ima novi zaplet: Suprug 'preljubnice' otkrio istinu koja mijenja sve

Afera koja je sredinom srpnja zapalila internet i uništila dvije karijere dobila je neočekivani obrat. Nakon tjedana medijske hajke, oglasio se suprug Kristin Cabot, žene uhvaćene u prisnom trenutku sa svojim šefom na koncertu Coldplaya, i otkrio istinu koja mijenja sve. Preko svog glasnogovornika, Andrew Cabot poručio je javnosti kako cijela situacija nije onakva kakvom se čini. U izjavi za časopis People, otkrio je da su on i Kristin bili "privatno i sporazumno razdvojeni nekoliko tjedana prije koncerta Coldplaya." Njihova odluka o razvodu, kako je naveo, već je bila u tijeku prije te večeri.

Podsjetimo, svijet je sredinom srpnja obišla snimka s koncerta popularne grupe Coldplay na stadionu Gillette u Massachusettsu, a koja je u samo nekoliko dana postala jedan od najviralnijih trenutaka godine. Tijekom izvođenja svoje "Jumbotron pjesme", pjevač Chris Martin zamolio je kamermane da potraže zanimljive prizore u publici. Kamera se u jednom trenutku zaustavila na muškarcu i ženi koji su izgledali prisno, no njihova je reakcija pokrenula lavinu. Čim su ugledali sebe na velikom ekranu, žena je u šoku prekrila lice rukama i okrenula leđa, dok se muškarac brzo sagnuo i pokušao sakriti izvan kadra. "Ili imaju aferu ili su samo jako sramežljivi", dobacio je Martin s pozornice, nesvjestan da je upravo svjedočio trenutku koji će prerasti u globalni skandal. Ubrzo je dodao: "O, sranje! Nadam se da nismo napravili nešto loše."

Internetski detektivi nisu gubili vrijeme. U roku od nekoliko sati, par je identificiran kao Andy Byron, izvršni direktor tehnološke tvrtke Astronomer, i Kristin Cabot, direktorica ljudskih resursa u istoj tvrtki. Otkriće da su oboje u braku s drugim ljudima samo je dolilo ulje na vatru. Snimka je postala predmet bezbrojnih memeova, parodija i rasprava o nevjeri, etici na radnom mjestu i granicama privatnosti u digitalnom dobu. Posljedice su bile brze i drastične. Suočen s golemim pritiskom javnosti, Andy Byron podnio je ostavku na mjesto direktora, a nedugo zatim tvrtku je napustila i Kristin Cabot. Njihovi profili uklonjeni su sa službenih stranica tvrtke, a Byronova supruga obrisala je sve društvene mreže, dok je do tada relativno nepoznata tvrtka Astronomer preko noći postala globalno poznato ime, iako ne na način na koji su se nadali.

Izjava supruga baca potpuno novo svjetlo na priču, no šteta je već bila učinjena. Njegovu verziju potvrdila je i Andrewova druga bivša supruga, Julia, koja je za medije izjavila da joj je Andrew odmah nakon incidenta u poruci napisao: "Njezin život nema nikakve veze sa mnom, razdvajamo se." Iako je par već bio na putu prema razvodu, Kristin Cabot je i službeno podnijela zahtjev 13. kolovoza, nekoliko tjedana nakon što je snimka postala viralna. "Sada kada je zahtjev za razvod javan, Andrew se nada da će ovo pružiti dostojanstveno zatvaranje spekulacija i omogućiti njegovoj obitelji privatnost koju su oduvijek cijenili", zaključio je glasnogovornik. Par, koji se vjenčao nakon što su oboje iza sebe imali propale brakove, nema zajedničke djece.

Ova afera nije samo uništila karijere dvoje direktora, već je u fokus stavila i Kristininu vezu s jednom od najstarijih, najbogatijih i najmoćnijih obitelji u Bostonu. Njezin uskoro bivši suprug Andrew potomak je obitelji Cabot, klana "bostonskih brahmina" koji stoljećima kontroliraju društvenu i ekonomsku scenu Nove Engleske. Riječ je o starom, WASP-ovskom plemstvu toliko ekskluzivnom da se čak i obitelj Kennedy smatrala autsajderom.

Bogatstvo obitelji Cabot, koje se danas procjenjuje na više od 14 milijardi eura, potječe još iz 19. stoljeća, a stvoreno je na trgovini, pomorstvu te, kako povijesni izvori navode, sudjelovanjem u trgovini opijumom i robovima. Kasnije su se prebacili na industriju, zgrnuvši bogatstvo na proizvodnji čađe, ključnog sastojka za automobilske gume. Njihov utjecaj je toliki da u Bostonu postoji stara izreka koja kaže: "A ovo je dobri stari Boston, dom graha i bakalara, gdje Lowellovi pričaju samo s Cabotovima, a Cabotovi pričaju samo s Bogom." Tijekom generacija, donirali su goleme svote novca institucijama poput Harvarda i MIT-a, cementirajući svoj status filantropa i stupova društva. Andrew Cabot, šesta generacija u obitelji, oživio je obiteljsku tradiciju osnovavši uspješnu tvrtku za proizvodnju ruma, Privateer Rum. Prije samo nekoliko mjeseci on i Kristin kupili su kuću na obali New Hampshirea vrijednu oko 2 milijuna eura, ne sluteći da će se njihov privatni život uskoro naći pod svjetlima svjetskih reflektora.