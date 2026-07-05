Skandal koji je potresao svijet: Izdao 15 godina stariju suprugu, a onda pred oltar odveo miljenicu publike

Hollywoodske zvijezde Ashton Kutcher (48) i Mila Kunis (42) obilježili su 11 godina bračnog života, a njihova romansa i dalje slovi za jednu od najfascinantnijih priča u svijetu slavnih. Premda danas uživaju u skladnom braku odgajajući dvoje djece, njihova staza do zajedničke sreće bila je prilično nesvakidašnja. Prvi susret dogodio se još krajem devedesetih na setu kultne serije 'Lude sedamdesete'. Dok su tumačili likove Michaela Kelsa i Jackie Burkhart, upravo su pred kamerama razmijenili svoj prvi poljubac. Mila je poslije otkrila kako joj je Ashton bio prva simpatija, no tada se među njima još nije razvila prava romansa.

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Po završetku snimanja serije, oboje su se posvetili vlastitim karijerama; Ashton je postao velika filmska zvijezda, dok je Mila nizala uspjeh za uspjehom. Dugo su održavali prijateljski odnos, a ljubavne iskre planule su tek godinama kasnije. Prije nego što je pronašao sreću s Milom, Ashton je bio u braku s Demi Moore. Vjenčali su se 2005. godine, a javnost je neprestano intrigirala njihova dobna razlika, budući da je Demi od njega starija 15 godina. Njihov su zajednički život pratili brojni medijski napisi, a sve je kulminiralo 2011. godine velikim skandalom zbog optužbi o Ashtonovoj nevjeri. Nedugo potom par je objavio prekid, a brak je sudski razvrgnut 2013. godine. U svojoj autobiografiji Demi je bez zadrške pisala o njihovoj vezi, iznijevši niz ozbiljnih optužbi i intimnih detalja koji su ponovno dospjeli u središte medijske pažnje.

Mila je, da se prisjetimo, u razdoblju od 2002. do 2011. godine bila u vezi s Macaulayjem Culkinom, zvijezdom serijala 'Sam u kući'. Nakon njihova prekida, sudbinski susret s Ashtonom ponovno ih je spojio te su uvidjeli da među njima vlada snažna privlačnost. Svoju su vezu javno potvrdili 2012., početkom 2014. su se zaručili, a iste su godine postali roditelji kćeri Wyatt (11). Sudbonosno 'da' izrekli su 2015. na privatnoj proslavi, a već iduće godine obitelj je postala bogatija za sina Dimitrija (9). Danas im je obiteljski život na prvom mjestu te se trude privatnost držati podalje od očiju javnosti. Usprkos povremenim medijskim nagađanjima o krizi, i nakon 11 godina braka ostaju jedan od najčvršćih parova u Hollywoodu.