FOTO Nives Celzijus otkrila što joj je priredio bivši suprug, sve je završilo potragom

Glumica, pjevačica, spisateljica i influencerica Nives Celzijus svojom novom objavom na društvenim mrežama nasmijala je svoje pratitelje, a ovoga puta u glavnoj ulozi našao se njezin bivši suprug Dino Drpić i jedna izgubljena mačka. Nives je na Instagramu podijelila kratku snimku i otkrila da ju je Dino probudio kako bi mu pomogla pronaći mačku koju je izgubio.

''Kad me Drpić probudi jer je izgubio mačku...'', napisala je uz objavljeni video. Objava je brzo privukla brojne reakcije pratitelja, koji su cijelu situaciju doživjeli kao simpatičnu i duhovitu. Ujedno je još jednom pokazala da su Nives i Dino, unatoč razvodu, ostali u vrlo dobrim odnosima.

Foto: Screenshot

Inače, da su Nives i Dino u odličnim odnosima pokazala je i njihova zajednička kćer Taisha svojom objavom nakon maturalne večeri. Na jednoj od fotografija pozirala je s roditeljima i novom partnericom svog oca i prisjetila se kako je kao djevojčica crtala sliku savršene obitelji koja se razlikuje od fotografije koju je objavila na mrežama, ali za nju je i ova fotografija bajkovita kao i crtež.

"Kao klinka nacrtala sam savršenu obitelj. Tata, mama, Leone i ja. Mama i ja smo pomalo bajkovito imale predivne haljine i kosu kao Zlatokosa. Svi smo se držali za ruke, nasmijani od uha do uha, pod zrakama jednako tako nasmijanog sunca. Uvijek kada bi pričali o savršenoj obitelji, imala sam u glavi crteže djece i njihovih obitelji, još uvijek nesvjesne stvarnog života, koje u obitelji vide samo radost, ljubav i sigurnost. Ne vide tugu koju potiho možda nose njihovi roditelji, probleme koje ih muče, predbacivanja, ljubomoru.

Danas kada gledam ovu sliku obitelji, znam da nije kao s crteža. Nije savršena. Nedostaje Leone, koji je sad u tim frajerskim godinama pa mu je djetinjasto doći na sestrinu maturalnu. Ali opet, jednako je bajkovita.", napisala je Taisha i dodala:

FOTO Nives Celzijus opte provocira

"Mama, tata, njegova djevojka Ines i ja u zajedništvu o kojem drugi mogu samo sanjati. U zajedništvu u kojem maćeha, nema onu nezahvalnu ulogu iz bajke jer je nježna i brižna. U zajedništvu u kojem se svi poštuju, vole, druže i pomažu. Razmišljam jutros koliki je blagoslov imati takvu obitelj, znaš da su uvijek uz tebe, na svaki tebi važan dan i da nemaš bojazni kao mnogi drugi nažalost, kako ćeš spojiti obje strane, kako će se ponašat, hoće li biti incidenata, hoće li se izbjegavati cijelu večer. Moji su došli zajedno, otišli zajedno. Skoknuli usput na večeru da i oni proslave važan dan. I zato slika moje obitelji nije savršena, ona je savršenija od savršenstva."

Dodajmo i da je Nives prošlog tjedna otkrila kako čuva Dinin povrtnjak i ljubimca dok je on s djevojkom na moru.