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PIŠE DAVOR BRUKETA:

Jedna od izložbi koja se ističe u bogatoj ponudi Londona ovog ljeta je 'Frida: The Making of an Icon', priča o Fridi Kahlo

Autor
Davor Bruketa
05.07.2026.
u 19:00

Lik Fride Kahlo danas je gotovo posvuda, nalazi se na šalicama, torbama, majicama, bilježnicama, nakitu i brojnim drugim predmetima. Dovoljno je nekoliko prepoznatljivih detalja: guste spojene obrve, crveni ruž i cvijeće u kosi i svi odmah znaju o kome je riječ.

Ljeto u Londonu svake godine donosi brojne velike izložbe zbog kojih se isplati isplanirati putovanje u britansku prijestolnicu. Muzeji i galerije upravo u ovom razdoblju otvaraju svoje najzanimljivije postave, a jedna od onih izložbi koju svakako treba istaknuti je ona u Tate Modernu, posvećena jednoj od najpoznatijih umjetnica. Izložba "Frida: The Making of an Icon" donosi priču o Fridi Kahlo, ali na nešto drugačiji način. Osim njezinih djela, istražuje kako je tijekom godina postala jedna od najvećih ikona moderne umjetnosti.

Lik Fride Kahlo danas je gotovo posvuda, nalazi se na šalicama, torbama, majicama, bilježnicama, nakitu i brojnim drugim predmetima. Dovoljno je nekoliko prepoznatljivih detalja: guste spojene obrve, crveni ruž i cvijeće u kosi i svi odmah znaju o kome je riječ. No upravo zato što je njezin lik postao toliko prisutan u popularnoj kulturi, često se zaboravlja koliko je njezina stvarna priča bila slojevita i daleko kompleksnija od pojednostavljene slike koju imamo danas. Ova izložba upravo se time bavi. Umjesto klasične retrospektive, posjetiteljima nudi drugačiji pogled na Fridu Kahlo. Njezina djela prikazana su uz radove umjetnika različitih generacija koje je inspirirala, ali i uz suvremene interpretacije koje propituju način na koji je njezin identitet tijekom desetljeća oblikovan, reinterpretiran i komercijaliziran.

Ključne riječi
Frida Kahlo London izlozba dizajn showbiz

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