Sve je spremno za vjenačnje desetljeća koje će se navodno održati ovog tjedna! Donosimo detalje

Prema informacijama koje su objavili američki mediji, uključujući i New York Times, sve je više naznaka da bi se vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelcea moglo održati već ovog tjedna u New Yorku. Iako službena potvrda i dalje izostaje, niz administrativnih zahtjeva i organizacijskih detalja potaknulo je nova nagađanja o "vjenčanju godine". Taylor Swift, jedna od najutjecajnijih i komercijalno najuspješnijih glazbenica današnjice, i njezin zaručnik Travis Kelce, zvijezda NFL-a i igrač Kansas City Chiefsa, svoje su zaruke potvrdili u kolovozu prošle godine. Od tada javnost ne prestaje nagađati o datumu, lokaciji i opsegu ceremonije, s obzirom na to da par vrlo pažljivo čuva sve detalje. Kako navodi New York Times, pozivajući se na više izvora upoznatih s planiranjem događaja, gradske vlasti New Yorka zaprimile su zahtjev za izdavanje dozvole koja uključuje zatvaranje ulica u okolici arene Madison Square Garden. Predloženi vremenski okvir odnosi se na razdoblje od 2. srpnja do 4. srpnja, pri čemu bi središnji događaj bio održan 3. srpnja. Upravo ta informacija dodatno je pojačala nagađanja da bi se ceremonija mogla odviti u samom srcu Manhattana.

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Prema istim navodima, glasnogovornica gradske uprave potvrdila je za Reuters da je takav zahtjev zaista zaprimljen, no bez dodatnih službenih detalja. U međuvremenu, pojedini članovi Kansas City Chiefsa navodno su već rezervirali smještaj u prestižnom hotelu Marriott Marquis na Times Squareu, i to upravo u terminima oko 3. srpnja, što se dodatno povezuje s mogućim događajem. Dva izvora bliska organizaciji tvrde kako se planira slavlje u dvije faze: najprije intimnije okupljanje za stotinjak uzvanika u Madison Square Gardenu 2. srpnja, a zatim veliko slavlje sljedeći dan, 3. srpnja, koje bi moglo okupiti i do tisuću gostiju. Spominje se i mogućnost glazbenih nastupa uživo, što bi cijelom događaju dalo dodatnu spektakularnost. Organizacijska produkcija navodno uključuje i tvrtku Winick Productions, koja je početkom lipnja zatražila dozvole za postavljanje velikog šatora ispred arene, kapaciteta između 500 i 999 osoba. I ovaj detalj dodatno je potaknuo nagađanja da se iza kulisa priprema višednevni, logistički iznimno složen događaj. Unatoč brojnim informacijama koje kruže, Reuters napominje kako još uvijek nije moguće službeno potvrditi da će se vjenčanje doista održati u navedenom terminu. U političkom kontekstu, i newyorški gradonačelnik Zohran Mamdani nedavno je u javnom nastupu aludirao na nadolazeće vjenčanje, spominjući Swift u kontekstu sportskih i društvenih događanja, što je dodatno raspirilo interes javnosti. Otkako su zaruke objavljene, interes javnosti ne jenjava, a mediji i obožavatelji ovaj događaj već nazivaju "vjenčanjem desetljeća".

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Swift je već prije navodno izjavila kako očekuje veliko slavlje s brojnim poznatim uzvanicima, što je potaknulo nagađanja o popisu gostiju. Prema informacijama iz bliskih izvora, među potencijalnim uzvanicima nalazi se i glumica Zoë Kravitz, koja bi trebala prisustvovati ceremoniji. S druge strane, pjevač Harry Styles, bivši partner Taylor Swift, vjerojatno neće moći doći zbog gustog rasporeda nastupa. Pozivnicu je navodno dobio i britanski glazbenik Ed Sheeran, koji bi na događaj trebao doći sa suprugom Cherry Seaborn, dok izvori navode da je upravo Sheeranovo intimno vjenčanje iz 2018. godine poslužilo kao svojevrsna inspiracija za organizaciju ovog događaja. Na popisu uzvanika spominju se i članice grupe Haim – Este, Alana i Danielle, zatim Suki Waterhouse, Cara Delevingne te Gigi Hadid, dok bi Selena Gomez trebala imati posebnu ulogu kao djeveruša.