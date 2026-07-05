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POZIRALA PRIJE KONCERTA

Wow! Kakvo iznenađenje za fanove: Prepoznajete li mnogima omiljenu domaću pjevačicu na ovoj fotki?

Foto: Instagram
1/24
VL
Autor
Vecernji.hr
05.07.2026.
u 11:40

Cijeli stajling dodatno je naglasila nova, odvažna frizura - vibrantni ružičasti bob koji je savršeno zaokružio njezin scenski imidž. Maja je pozirala samouvjereno, smijući se i hodajući po iscrtanoj liniji ceste, dokazujući da je ulica njezina pozornica čak i prije samog koncerta

Maja Šuput, poznata po svojoj energiji i smjelim modnim odabirima, najavila je svoj koncert u Dugom Ratu serijom fotografija koje su malo koga ostavile ravnodušnim. Pozirajući na cesti usred mjesta te na balkonu s pogledom na more u suton, pjevačica je pokazala svoj scenski kostim, spreman za nastup kojim je otvoreno 24. Dugoratsko ljeto. Kratkom i jasnom porukom "Dugi Rat večeras. Za show spremna", dala je do znanja da publiku očekuje pravi spektakl.

Njezin izgled bio je u potpunosti usklađen s ljetnim trendovima koji slave glamur i povratak upečatljivih detalja. Odlučila se za izazovni ružičasti komplet, sastavljen od minijaturnog topa i suknje s prorezom na boku, koji je bio prekriven slojevima svjetlucavih resa i kristala koji su se presijavali pod večernjim svjetlom. Cijeli stajling dodatno je naglasila nova, odvažna frizura - vibrantni ružičasti bob koji je savršeno zaokružio njezin scenski imidž. Maja je pozirala samouvjereno, smijući se i hodajući po iscrtanoj liniji ceste, dokazujući da je ulica njezina pozornica čak i prije samog koncerta. Fotografije su snimljene na lokaciji koja odiše mediteranskim ugođajem, a u pozadini se vide planine i more, što je dodatno doprinijelo atraktivnosti objave.

Ovaj nastup samo je jedan u nizu Majinih ljetnih angažmana, koji potvrđuju njezin status jedne od najtraženijih domaćih izvođačica. Njezina karijera ne posustaje ni nakon turbulentnog privatnog razdoblja. Podsjetimo, pjevačica se u ožujku 2025. godine, nakon šest godina braka, razvela od supruga Nenada Tatarinova, s kojim ima sina Blooma. Iako je par naglasio da ostaju obitelj u novom obliku i da su posvećeni zajedničkom odgoju sina, Maja je nedavno, u svibnju ove godine, prekinula i vezu sa Šimom Elezom. Unatoč svemu, čini se da je upravo posao njezin ispušni ventil i izvor energije. Poznata kao "kraljica svadbi" i članica žirija u popularnom showu "Supertalent", Maja neprestano dokazuje svoju svestranost. Svojom predanošću i profesionalizmom nastavlja graditi uspješnu karijeru, a nedavno je najavila i novi poslovni projekt, držeći svoje obožavatelje u neizvjesnosti.

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Njezini pratitelji na Instagramu nisu skrivali oduševljenje. Ubrzo nakon objave, ispod fotografija su se zaredali brojni komentari podrške i komplimenata. "Kažu noćas je gorio Grad", napisao je jedan pratitelj, aludirajući na atmosferu koju Maja stvara na svojim nastupima. Drugi su hvalili njezin izgled i hrabrost: "Super bi ti bila ova boja kose", poručila je jedna obožavateljica.

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Ključne riječi
dugi rat nastup koncert Maja Šuput showbiz

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