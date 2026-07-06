Oko 300 posjetitelja na otvorenju izložbe koja će krasiti grad cijelo ljeto

Kultni hrvatski umjetnik Stephan Lupino u subotu je navečer u Zadru otvorio izložbu svojih radova, a otvorenje u sklopu projekta ART Konobe Stomorica pretvorilo se u pravi društveni događaj sezone. Djela će biti izložena sljedeća dva mjeseca, a cijela priča ima i humanitarnu notu – prihod je namijenjen pomoći potrebitoj djeci u Zadru.

Da Lupinovo ime i dalje ima magnetsku snagu, pokazalo se već prvih minuta jer je na otvorenje stiglo oko 300 posjetitelja, među njima brojni ljubitelji umjetnosti, ali i znatiželjnici koje je privukla prilika da uživo vide autora čiji su radovi obišli svijet. Atmosfera je bila izvrsna: uz gastronomsku i glazbenu ponudu po kojoj je Stomorica već poznata, publika se do kasno u noć zadržala u razgovoru s umjetnikom, a mnogi su iskoristili priliku i za fotografiju s čovjekom koji je desetljećima jedna od najprepoznatljivijih figura hrvatske umjetničke scene. Sam Lupino nije skrivao zadovoljstvo, ali ni emociju prema gradu domaćinu.

– Iako sam poznat po djelima velikih formata, ovoga sam puta publici predstavio manja djela, no s jednako plemenitom svrhom. Izložba je humanitarnog karaktera, a namijenjena je pomoći potrebitoj djeci u Zadru, gradu u kojem se uvijek osjećam kao kod kuće. Za ovu izložbu odabrao sam baš sve malo što sam imao, kao minijaturno više, a sve s prstima rađeno – poručio je umjetnik, dodavši kako ga je posebno razveselio odaziv od oko 300 posjetitelja.

Za organizatore je Lupinov dolazak potvrda da su na dobrom putu. Projekt ART Konobe Stomorica pokrenut je s jednostavnom, ali ambicioznom idejom – stvoriti prostor u kojem se uz gastronomiju i glazbu ravnopravno njeguje i likovna umjetnost. Kako ističu, nakon tek dvije održane umjetničke večeri nisu ni sanjali da će tako brzo ugostiti autora svjetskog formata, pa Lupinovo gostovanje doživljavaju kao ključan iskorak u razvoju cijelog projekta.

Lupino već desetljećima uživa kultni status umjetnika koji je karijeru gradio između Hrvatske i New Yorka, a čiji je prepoznatljivi izričaj, nazvan "Lupinizam", prerastao u svojevrsni osobni umjetnički pokret. Riječ je o stilu koji se proteže kroz različite medije, od fotografije do kiparstva, a odlikuju ga monumentalne skulpture i platna velikih dimenzija u kojima se isprepliću motivi ljudskog tijela, sirove snage i ranjivosti. Među njegovim najpoznatijim radovima izdvaja se skulptura Fire Woman, izložena u newyorškom klubu Domenico Vacca.

Zadarska izložba tako se nadovezuje na iznimno aktivno Lupinovo razdoblje – podsjetimo, sredinom svibnja u Varaždinu je ispred sportskog centra TTS postavljena njegova nova skulptura iz ciklusa "Lupinizam", koja je novim vizualnim identitetom obilježila prostor centra i okolnog dijela Banfice. Svi koji ovoga ljeta budu u Zadru Lupinova djela moći će razgledati tijekom sljedeća dva mjeseca.