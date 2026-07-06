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liječnica i poduzetnica

Petra iz 'Braka na prvu' postala je žrtva prevare, otkrila je što se dogodilo

Foto: Instagram
1/17
VL
Autor
Vecernji.hr
06.07.2026.
u 18:00

Nakon što je otkrila da se njezin identitet koristi bez dopuštenja, pokušala je riješiti problem izravnim kontaktom s osobama koje stoje iza oglasa, no bez uspjeha. Navela je kako je pokušala stupiti u kontakt s odgovornima kako bi se situacija riješila, ali u tome nije uspjela

Posljednjih godina društvene mreže i digitalni marketing postali su glavno poprište raznih prijevara, pri čemu je krađa identiteta javnih osoba sve učestalija pojava. Žrtva takve manipulacije postala je i liječnica te poduzetnica Petra Meštrić (33), čiji su lik i djelo zloupotrijebljeni za reklamiranje proizvoda s kojim ona, prema vlastitim riječima, nema nikakve poveznice. Za Net.hr pojasnila je kako je prije nekog vremena saznala da su njezini osobni podaci i fotografije upotrijebljeni u internetskoj reklami za proizvod s kojim nije povezana, istaknuvši da nikada nije dala suglasnost za korištenje svog identiteta niti je ikada izgovorila tvrdnje navedene u toj objavi.

Nakon što je otkrila da se njezin identitet koristi bez dopuštenja, pokušala je riješiti problem izravnim kontaktom s osobama koje stoje iza oglasa, no bez uspjeha. Navela je kako je pokušala stupiti u kontakt s odgovornima kako bi se situacija riješila, ali u tome nije uspjela. Slučaj nije prijavila policiji, a prema njezinim kasnijim saznanjima, sporna stranica više nije bila dostupna pa vjeruje da je u međuvremenu uklonjena.

Iako bi mnogi u takvoj situaciji prije svega razmišljali o osobnoj šteti, Meštrić kaže da joj je najveća briga bila zaštititi ljude koji joj vjeruju i prate njezin rad. Naglašava kako svaku preporuku koju daje smatra dijelom svoje profesionalne odgovornosti. Liječnica je naglasila da joj u cijeloj situaciji nije bio primaran osobni osjećaj, već odgovornost prema pratiteljima. Smatra da svaka preporuka mora biti utemeljena na onome iza čega može profesionalno i osobno stajati jer, kada nešto preporučuje, želi biti sigurna da u to doista vjeruje. Na kraju je uputila i apel građanima da budu oprezni te da informacije provjeravaju isključivo putem službenih kanala komunikacije.

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Zaključila je kako je svjesna da se takve situacije danas događaju i drugim liječnicima te javnim osobama. Zbog toga je željela potaknuti ljude da uvijek provjere dolazi li neka preporuka sa službenih profila ili kanala osobe čije se ime koristi, smatrajući to najboljim načinom zaštite građana i povjerenja koje se godinama gradi.

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Ključne riječi
krađa identiteta prevara brak na prvu Petra Meštrić showbiz

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