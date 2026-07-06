FOTO Žanamari se u badiću bori protiv valova: Pokazala je isklesano tijelo i oduševila
Pjevačica Žanamari Perčić početak srpnja iskoristila je za uživanje na obali, a sa svojih više od 200 tisuća pratitelja na Instagramu podijelila je seriju fotografija koje su malo koga ostavile ravnodušnim.
Odjevena u minijaturni bikini životinjskog uzorka, pjevačica je pokazala zavidnu figuru dok je izlazila iz pjenastog mora, pozirala na stijenama i šetala uz obalu. Ipak, ono što je privuklo najviše pažnje nije samo njezin izgled, već zagonetan opis koji je zaintrigirao pratitelje.
Uz fotografije, koje stilom podsjećaju na spontane paparazzo snimke, što je i potvrdila hashtagom #papped, Žanamari je ispisala kratak dijalog. "Poslao mi je ove. Rekla sam - Hvala. Rekao je - Hvala TEBI! Kako se on zove?", upitala je pjevačica i pokrenula lavinu nagađanja.
Reakcije nisu izostale, a komentari su se nizali jedan za drugim. Obožavatelji su pjevačicu obasuli komplimentima, a mnogi su istaknuli njezin mladolik izgled. "Prelijepa si žena, izgledaš 15 godina mlađe", "Ženo moja, kao da ti je 25", samo su neke od pohvala koje su se našle ispod objave.