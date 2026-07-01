Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SRETNO!

FOTO Znate li koja je ovo naša slavna pjevačica na fotki iz djetinjstva? Danas ima veliki razlog za slavlje

Foto: Instagram
1/23
VL
Autor
Vecernji.hr
01.07.2026.
u 15:09

Posebno emotivan ton njezinoj objavi dale su riječi majke, kojima je pjevačica započela svoju rođendansku poruku...

Stara crno-bijela fotografija djevojčice s mikrofonom u ruci, odlučnim pogledom i stavom koji već tada odaje scensku sigurnost, najbolje opisuje put Tatjane Cameron, publici zauvijek poznate kao Tajči. Pjevačica danas, 1. srpnja slavi 56. rođendan, a tim se povodom na Instagramu osvrnula na život koji ju je, kako je sama dala naslutiti, od najranijih dana vodio prema glazbi, slobodi i ljubavi. Posebno emotivan ton njezinoj objavi dale su riječi majke, kojima je Tajči započela rođendansku poruku. "Rano ujutro započela si svoje putovanje prema životu, slobodi i ljubavi. Dvanaest sati kasnije, stigla si i od tog trenutka nikada nisi skrenula s tog puta", napisala joj je majka.

Uz te je riječi pjevačica podijelila fotografiju iz djetinjstva na kojoj kao djevojčica čvrsto drži mikrofon, gotovo kao najavu svega što će kasnije obilježiti njezin život. Prizor djeluje kao simboličan podsjetnik na to da su glazba i pozornica u njezinu životu bile prisutne od samog početka. "Imala sam sreću roditi se na ovom putu - u maminom zagrljaju, tatinoj glazbi, sa svim borbama i milostima, teškoćama i čudima koje je nosio", napisala je Tajči u objavi. U rođendanskoj se poruci osvrnula i na ljude koji su je pratili kroz različite životne faze. Zahvalila je onima koji su je voljeli "kroz sve vanjske promjene, čak i u trenucima kada su je teži dijelovi života natjerali da na neko vrijeme nestane". Pritom nije zaobišla ni one bolnije odnose i iskustva, priznajući da su je oblikovali i ljudi "čija joj je slomljenost i povrijeđenost nanijela duboku bol". I takve je trenutke opisala kao dio puta koji ju je učio, mijenjao i osnaživao.

Tko je prezgodna supruga Vedrana Ješe? Obožava je Valentina Miletić, a djeci su dali nesvakidašnja imena
1/3

Tajči je na glazbenu scenu zakoračila vrlo mlada, a njezin uspon bio je munjevit. Publika diljem bivše države pamti je kao vedru tinejdžersku zvijezdu koja je 1990. godine predstavljala Jugoslaviju na Eurosongu s pjesmom "Hajde da ludujemo". Pjesma je ubrzo prerasla u jedan od najvećih pop-hitova tog vremena i ostala dio kolektivnog sjećanja generacija. Iako je tada bila na vrhuncu popularnosti, nekoliko godina kasnije donijela je odluku koja joj je promijenila život. Godine 1992. otišla je u Sjedinjene Američke Države, gdje je postupno izgradila novu karijeru i osobni put daleko od slave kakvu je poznavala u domovini. U New Yorku je diplomirala na Američkoj akademiji za mjuzikl i dramu, a s vremenom se, uz pjevanje i autorski rad, posvetila i životnom te zdravstvenom coachingu.

VIDEO Nova djevojka Dine Drpića javila se njegovoj bivšoj supruzi Nives Celzijus, evo što joj je poručila
1/16

Važan dio njezina američkog života bio je i glazbenik te producent Matthew Cameron, za kojeg se udala 1999. godine. Upoznali su se nakon njezina preseljenja u SAD, u profesionalnim i glazbenim krugovima, a povezali su ih sličan senzibilitet, ljubav prema glazbi i blizak pogled na život. Njihova je obiteljska sreća, međutim, 2017. godine prekinuta teškom dijagnozom. Matthew je obolio od karcinoma pluća u četvrtom stadiju te je iste godine preminuo u 47. godini, nakon kratke i teške borbe s bolešću. Tajči i Matthew zajedno su dobili trojicu sinova – Dantea, Evana Amadeusa i Blaisea.

**Uz korištenje AI-ja
Ključne riječi
showbiz pjevačica rođendan Tatjana Cameron Tajči

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

POVUKAO SE

Evo gdje je danas Stifler iz 'Američke pite': Prošlo je skoro 30 godina od uloge koja ga je obilježila

Ovaj 49-godišnji glumac objasnio je da danas svjesno bira manje projekte jer mu je prioritet provođenje vremena s kćeri. Istaknuo je kako je sretan što je rano u karijeri uspio pokrenuti stvari te da je sada u fazi u kojoj nema potrebu ništa dokazivati. Dodao je kako mu današnji ritam puno više odgovara te da želi tek povremeno snimiti neki zabavan manji projekt kako bi se mogao vratiti kući svojoj kćeri

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!