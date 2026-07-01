FOTO Znate li koja je ovo naša slavna pjevačica na fotki iz djetinjstva? Danas ima veliki razlog za slavlje

Stara crno-bijela fotografija djevojčice s mikrofonom u ruci, odlučnim pogledom i stavom koji već tada odaje scensku sigurnost, najbolje opisuje put Tatjane Cameron, publici zauvijek poznate kao Tajči. Pjevačica danas, 1. srpnja slavi 56. rođendan, a tim se povodom na Instagramu osvrnula na život koji ju je, kako je sama dala naslutiti, od najranijih dana vodio prema glazbi, slobodi i ljubavi. Posebno emotivan ton njezinoj objavi dale su riječi majke, kojima je Tajči započela rođendansku poruku. "Rano ujutro započela si svoje putovanje prema životu, slobodi i ljubavi. Dvanaest sati kasnije, stigla si i od tog trenutka nikada nisi skrenula s tog puta", napisala joj je majka.

Uz te je riječi pjevačica podijelila fotografiju iz djetinjstva na kojoj kao djevojčica čvrsto drži mikrofon, gotovo kao najavu svega što će kasnije obilježiti njezin život. Prizor djeluje kao simboličan podsjetnik na to da su glazba i pozornica u njezinu životu bile prisutne od samog početka. "Imala sam sreću roditi se na ovom putu - u maminom zagrljaju, tatinoj glazbi, sa svim borbama i milostima, teškoćama i čudima koje je nosio", napisala je Tajči u objavi. U rođendanskoj se poruci osvrnula i na ljude koji su je pratili kroz različite životne faze. Zahvalila je onima koji su je voljeli "kroz sve vanjske promjene, čak i u trenucima kada su je teži dijelovi života natjerali da na neko vrijeme nestane". Pritom nije zaobišla ni one bolnije odnose i iskustva, priznajući da su je oblikovali i ljudi "čija joj je slomljenost i povrijeđenost nanijela duboku bol". I takve je trenutke opisala kao dio puta koji ju je učio, mijenjao i osnaživao.

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Tajči je na glazbenu scenu zakoračila vrlo mlada, a njezin uspon bio je munjevit. Publika diljem bivše države pamti je kao vedru tinejdžersku zvijezdu koja je 1990. godine predstavljala Jugoslaviju na Eurosongu s pjesmom "Hajde da ludujemo". Pjesma je ubrzo prerasla u jedan od najvećih pop-hitova tog vremena i ostala dio kolektivnog sjećanja generacija. Iako je tada bila na vrhuncu popularnosti, nekoliko godina kasnije donijela je odluku koja joj je promijenila život. Godine 1992. otišla je u Sjedinjene Američke Države, gdje je postupno izgradila novu karijeru i osobni put daleko od slave kakvu je poznavala u domovini. U New Yorku je diplomirala na Američkoj akademiji za mjuzikl i dramu, a s vremenom se, uz pjevanje i autorski rad, posvetila i životnom te zdravstvenom coachingu.

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Važan dio njezina američkog života bio je i glazbenik te producent Matthew Cameron, za kojeg se udala 1999. godine. Upoznali su se nakon njezina preseljenja u SAD, u profesionalnim i glazbenim krugovima, a povezali su ih sličan senzibilitet, ljubav prema glazbi i blizak pogled na život. Njihova je obiteljska sreća, međutim, 2017. godine prekinuta teškom dijagnozom. Matthew je obolio od karcinoma pluća u četvrtom stadiju te je iste godine preminuo u 47. godini, nakon kratke i teške borbe s bolešću. Tajči i Matthew zajedno su dobili trojicu sinova – Dantea, Evana Amadeusa i Blaisea.

**Uz korištenje AI-ja