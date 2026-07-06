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RECEPT ZA PRSTE POLIZATI

Viktorija Rađa otkrila tajnu savršenih punjenih paprika: Pratitelji oduševljeni

Foto: Instagram
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
06.07.2026.
u 06:00

Bivša misica i pjevačica, a danas fitness trenerica, Viktorija Đonlić Rađa, na Instagramu je podijelila svoj detaljan recept za jedno od omiljenih ljetnih jela. U šaljivom tonu osvrnula se i na prethodnu objavu koja je, kako kaže, izazvala neočekivano puno emocija

Viktorija Đonlić Rađa ponovno je oduševila svoje pratitelje, no ovaj put ne modnom kombinacijom ili detaljima iz obiteljskog života, već kulinarskim umijećem. Nakon što je, kako sama kaže, njezin „način jedenja škampa izazvao neočekivano puno emocija”, odlučila je smiriti strasti i podijeliti recept za pravi ljetni klasik - punjene paprike. „Obećajem, ovaj put jedem iz svog tanjura”, dodala je duhovito u opisu videa koji je u kratkom roku prikupio brojne pozitivne reakcije. U detaljnom video-vodiču, snimljenom u njezinoj modernoj kuhinji, Viktorija je korak po korak pokazala kako priprema ovo tradicionalno jelo koje je nezaobilazan dio ljetnih jelovnika diljem Hrvatske i regije. Od čišćenja paprika babura, preko pripreme nadjeva, pa sve do samog kuhanja, bivša Miss Dalmacije otkrila je nekoliko svojih trikova za savršen okus.

Za razliku od nekih recepata gdje se u paprike stavlja sirovo meso, Viktorija preferira prethodno prodinstati mljeveno meso s nasjeckanim lukom i češnjakom. U smjesu, kako je otkrila, dodaje i sitno sjeckanu pancetu koja jelu daje posebnu aromu i sočnost. Nakon dinstanja, u smjesu umiješa rižu te njome puni paprike koje potom slaže u lonac i kuha u bogatom umaku od rajčice. Cijeli proces zaokružila je posluživanjem uz neizostavni pire krumpir, baš kako nalaže tradicija.

Njezina objava nije samo inspirirala mnoge da se i sami prihvate kuhanja, već je pokrenula i živu raspravu u komentarima. „Mislim stvarno nije uredu-znači MORALA sam kuvat škampe a sad opet MORAM paprike pravit”, našalila se jedna pratiteljica. Drugi su pak dijelili vlastite savjete i varijacije na recept. „Provaj najprvo pancetu malo propržit, da pusti svoje, pa kapulu”, predložila je jedna korisnica, dok je druga otkrila kako ih ona peče u zemljanoj posudi u pećnici za „super šmek”.

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*uz pomoć AI-a
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Ključne riječi
Viktorija Rađa obrok jelo ručak punjene paprike recept showbiz

Komentara 1

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Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
06:19 06.07.2026.

Ova Rađa a Goran Karan?

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