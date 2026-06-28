Od oca je stvorila influencera, a sa sestrom, čiji su parfemi hit na TikToku, razišla se putem Instagrama

Iako dolazak Sephore u hrvatsku više nije udarna vijest, gužve u toj trgovini ne jenjavaju već mjesecima. U redakciji smo imali dogovor da nećemo ići onamo dok se ljudi malo ne zasite, kako bismo mogli pogledati sve proizvode na miru. Naravno, ja nisam mogla čekati predugo, pa sam već prvi dan lipanjskog godišnjeg izdala svoje kolege i potrošila u Sephori oko 200 eura. Obožavam parfeme, pa me odmah privukao dolazak brenda Kayali, o kojem godinama slušam na TikToku. Ipak, ne volim kupovati naslijepo pa nisam htjela ništa naručiti preko interneta dok ne pomirišem na papiriću i isprobam na koži. Taj dan su već počele vrućine, trgovački centar je bio krcat, a krcata je bila i Sephora, iako je prošlo gotovo mjesec dana od otvaranja. Kao dijete u trgovini sa slatkišima, nisam znala gdje prvo pogledati, ali znala sam što sam tražila.

Najprije nisam uopće primijetila parfeme koje sam došla isprobati, na sekundu sam osjetila anksioznost i razočaranje kao kad ne možeš naći mobitel ili novčanik u ogromnoj torbi. Onda sam udahnula zrak pun kemikalija iz raznih mirisa i – bingo, pojavila se pred policom na kojoj su bili parfemi brenda Kayali. A tada su mi preporuke s TikToka izbile 200 eura iz džepa. Nisam kriva, nemojte me previše osuđivati. Poslije, kada sam počela plakati nad svojom tužnom šopingholičarskom sudbinom, odlučila sam istražiti kako je brend Kayali uopće postao tako popularan. Očekivano, sve je počelo na internetu. Huda Kattan, Amerikanka podrijetlom iz Iraka, preselila se iz Dubaija, gdje je živjela dvije godine, u Los Angeles kako bi postala vizažistica i beauty blogerica. Počela je sama izrađivati umjetne trepavice jer nije mogla naći neke koje bi bile dovoljno dobre za njezine klijente, među kojima su bile zvijezde kao što su Nicole Richie, Kimora Lee Simmons i Eva Longoria. – U početku nisam uopće znala pripadam li industriji ljepote jer moja obitelj nije baš imala veze s modom i ljepotom, bili bi sretniji da sam doktorica ili odvjetnica – rekla je za medije jednom prilikom i nastavila: – Mislila sam da sam ih razočarala i morala sam se dokazati da bi me ozbiljno shvatili.

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Kada je započela svoj biznis s trepavicama, već je imala dobru bazu potencijalnih klijenata, ljude koji su čitali njezin blog i one koji su je pratili na društvenim mrežama. No od poslovnog carstva koje danas vrijedi više od milijardu dolara vjerojatno ne bi bilo ništa da nije bilo njezine sestre Mone. – Navijala sam da Huda pokrene svoj bred jer sam radila PR i bila konzultantica i stalno sam tražila nove poslovne prilike – izjavila je u jednom intervjuu. Ljudi su je stalno ispitivali gdje mogu kupiti Hudine umjetne trepavice. – Odgovarala sam da ih ne mogu kupiti jer ih ona sama izrađuje, ali onda mi je sinulo:’ Zašto uvijek ljudima govorim da nisu na prodaju.’ Nakon toga započele su i s drugim proizvodima. – Krenuli smo s olovkama za usne i ruževima, a kada je u prodaju stavljena paleta sjenila za oči, biznis je procvao – dodala je Huda. Od 2013. proizvodi su bili veliki hit na društvenim mrežama. Doslovno nije postojao nijedan beauty youtuber/ica koji nisu koristili barem nešto iz njezine kolekcije. Osim beauty carstva, sestre su 2018. godine počele graditi i reality karijeru, show koji je trebao biti sličan onome obitelji Kardashian. Zvao se “Huda Boss” i emitirao se na Facebooku. U prvoj epizodi tog reality serijala, producent pita Kattan što joj njezino ime zapravo znači. – Slomila sam se i zaplakala jer sam se osjećala kao potpuni autsajder odrastajući u sredini u kojoj jesam – priznaje Kattan, koja je rođena u obitelji iračkih doseljenika, a djetinjstvo je provela u Tennesseeju, gdje su je zvali “Heidi”. Njezin emocionalni istup pokrenuo je lavinu poruka obožavatelja koji su se poistovjetili s njezinim osjećajem nepripadanja. Upravo je ta reakcija, kaže ona, bila dovoljan razlog za pokretanje showa. Iako, trebalo je mnogo nagovaranja da nagovori članove svoje obitelji na sudjelovanje. Njezin suprug Christopher Goncalo, inače operativni direktor brenda Huda Beauty, “iznimno je povučena osoba”, a ni sestre isprva nisu bile oduševljene. Ipak, jedan se član obitelji neočekivano istaknuo. – Stalno čujem kako je svima omiljeni lik moj otac Ibrahim – kaže ona. – Iznenađujuće je da mi na kraju ipak nismo glavne zvijezde! Show je doživio dvije sezone i prestao se prikazivati iako nikada nije službeno otkazan.

Kako je brend rastao, rasli su i apetiti za drugim granama beauty industrije pa se Huda bacila i na parfeme. Prvo su ona i sestre osmislile mirise koji se mogu nositi samostalno i kombinirati po uzoru na ono što je bilo u trendu na Bliskom istoku. Ljudi su ih kupovali masovno, pa su sestre odlučile parfeme prodavati pod drugim nazivom. Tako se rodio brend Kayali. No, u pozadini uspjeha Mona Kattan nije bila zadovoljna životom u sjeni svoje sestre Hude. Ove kozmetičke mogulice sa sjedištem u Dubaiju podijelile su vijest da se razdvajaju putem Instagrama. – Mona i ja smo danas ovdje zajedno jer imamo vrlo važnu objavu o Huda Beautyju i Kayaliju – započela je Huda. Napomenuvši da se o planu već raspravljalo, dodala je: – Razgovaramo i planiramo već gotovo dvije godine, ako ne i dulje.

– Htjele smo razgovarati s vama izravno jer ste vi naša zajednica i jako ste nam važni. Vi ste razlog zašto smo ovdje – izjavila je Huda. Najavljujući poslovno razdvajanje, Huda je konačno otkrila: – Huda Beauty i Kayali službeno se rastaju. Sestre su priznale da zajednički rad nije uvijek bio jednostavan, osobito uz Moninu rastuću strast prema mirisima. – Nije uvijek bilo lako raditi zajedno s obzirom na količinu vizije i strasti koju ona ima – priznala je Huda. Mona, koja je oduvijek sanjala o stvaranju parfemskog carstva, objasnila je da je osamostaljenje bilo ključno za njezin rast, i u profesionalnom i u osobnom smislu.

– Tijekom godina terapije shvatila sam da sam previše ovisna o svojoj sestri – podijelila je. Huda se složila, te dodala: – Sjećam se da sam rekla Moni: ‘Ljudi ne vjeruju u Kayali – ti to moraš ostvariti.’ No video koji su objavile skrivao je stvarnu pozadinu. Ne, nije sve prošlo glatko, sukob među sestrama bio je toliko jak da prestanu pratiti jedna drugu na Instagramu.

Digitalni jaz između njih dodatno se produbio nakon što je Huda Kattan objavila video o prosvjedima u Iranu, a koji su brojni aktivisti i pratitelji ocijenili kao podršku službenom narativu iranske vlade. Iako Mona isprva nije htjela sudjelovati u realityju “Huda Boss”, pojavila se kao zvijezda druge sezone Netflixova serijala “Dubai Bling”. Među sudionicima je izazivala strahopoštovanje, te se s njom nitko nije upuštao u svađe i rasprave iako je show generalno eksplozivan – ima tučnjave, krvi, prekida, bacanja stolova. Kattan je najimućnija sudionica druge i treće sezone, te se njezino bogatstvo procjenjuje na 100 milijuna dolara, a iako je svi u realityju poštuju, nekim fanovima nije baš najdraža. Naime, smeta im što najviše promovira svoj brend, a zapravo i nema neku drugu priču osim što ona i suprug Hassan planiraju kada će postati roditelji. Dok njezina karijera cvjeta i iz trenutka u trenutak doseže nove vrhunce, njezina ljubavna priča jednako je očaravajuća. Mona i uspješni poduzetnik Hassan Elamin sudbonosno su ‘da’ izgovorili 22. veljače 2022. na raskošnom vjenčanju u hotelu Raffles The Palm u Dubaiju. Njihova bajka, koja je započela još u studentskim danima 2003., prerasla je u neraskidivu vezu dugu dva desetljeća, okrunjenu spektakularnom svadbenom ceremonijom pred brojnim poznatim uzvanicima. Elegantan i obrazovan, Hassan je magistrirao osiguranje i upravljanje rizicima na Bayes Business School u Londonu. Svoju je karijeru započeo kao izvršni referent, a danas obnaša funkciju voditelja fakultativnog reosiguranja za Bliski istok, Afriku i Tursku u tvrtki Aon Reinsurance Solutions. Osim uspješne poslovne karijere, u videu otkriva i svoj interes za kriptovalute. Kada na Instagramu ne dijeli romantične trenutke sa suprugom, svojim pratiteljima povremeno pokazuje i strast prema fitnessu i modi. Osim supruga, u ovom showu sudjeluje Monin otac Ibrahim koji je i sam postao influencer. Umirovljeni profesor inženjerstva ima Instagram profil koji prati više od 40 tisuća ljudi, ali i YouTube kanal. U showu je Mona otkrila da tata radi s njom i u tvrtki Kayali, a također su zajedno otvorili i fusion restoran. Doznali smo da je Ibrahim pomogao kćerima da postave bend Huda Beauty na noge tako što je prodao svoju kuću u Iraku, jedino što ga je povezivalo s domovinom. Zanimljivo je primijetiti da se Huda nikada nije pojavila u showu “Dubai Bling”, pa čak ni kako bi podržala svoju sestru koja je tijekom dvije sezone organizirala nekoliko proslava lansiranja novih parfema, pa čak i jedan koji je osmislila u suradnji s ocem. Ono što je još zanimljivije jest činjenica da Huda nikada nije odustala od parfema. Naime, i ona je nedavno u prodaju stavila mirise Easy Bake (2024.) i Easy Bake Intense (2026.). Parfemi su inspirirani mirisom pudera za lice koji nosi isto ime, te sadrži note višnje, cimeta, karamele i vanilije. Iako su tiktokeri koji su prvi imali šansu isprobati parfem rekli da ih podsjeća na miris ribe, korisnici stranice Fragrantica pretežito su zadovoljni proizvodom. Ovo lansiranje postavlja brend Huda Beauty u sam centar jednog od trenutačno najznačajnijih mirisnih trendova, dok parfemi inspirirani hranom nastavljaju osvajati društvene mreže i vrhove ljestvica najprodavanijih proizvoda. I ne, nismo zaboravili i njihovu treću sestru Aylu Kattan. Ayla je uz Monu i Hudu gradila poslovno carstvo, te skupila više od milijun pratitelja na Instagramu i TikToku.

Gorljivo podržava Palestinu u ratu s Izraelom, a to pokazuje čak i profilnom slikom na društvenim mrežama. U razdvajanju brendova ostala je uz Hudu s kojom radi i danas. Inače, godine 2019. obitelj Kattan osnovala je i obiteljski ured, Huda Beauty Investments, koji uključuje fond za rane investicije namijenjen ženama koje pokreću brendove usmjerene na potrošače. – Na Bliskom istoku se dugo očekivalo da žene budu potpuno ovisne o svojim muževima, ali događa se pomak. Želim da se žene s Bliskog istoka, Arapkinje i muslimanke, osjećaju osnaženo da djeluju, da uzdržavaju svoje obitelji, ali i da shvate kako njihov uspjeh ne mijenja odnose u kući, što je onaj strašniji dio – kazala je Huda za medije. – Moj suprug je i dalje kralj mog dvorca, a kod kuće sam sasvim drukčija osoba nego u uredu. Kada je bilo potrebno, ja sam bila kralj dvorca jer je zaštita doma važna, ali dugo mi je trebalo da shvatim kako ne moram biti ‘alfa ženka’. Zapravo, vodim se svojom ženskom energijom, ali istodobno mogu biti vrlo odlučna i čvrsta. Osjećam da trenutačno ponovno učim što znači biti žena i mislim da će Bliski istok imati koristi od toga.

Na kraju, kad sve zbrojim – internet, društvene mreže, obiteljske drame, reality showove, ali i podršku ženama u poslovnom svijetu, sve mi je to velika inspiracija pa nakon istraživanja ove teme osjećam nekako manju grižnju savjesti što sam potrošila tih 200 eura u Sephori. No postavite mi isto pitanje nekoliko dana prije plaće pa ćemo vidjeti hoće li me taj osjećaj i dalje držati.