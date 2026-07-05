Oglasila se navijačica čija je reakcija postala viralna: Ponosna sam što su uhvatili taj trenutak

Dojmovi nakon utakmice na Svjetskom prvenstvu kada su vatreni izgubili od Portugala, još uvijek se ne stišavaju, a nakon utakmice na društvenim mrežama je postao viralan video jedne naše navijačice u dramatičnoj završnici ove utakmice. Njezina reakcija na VAR odluku koja je poništila pogodak Joška Gvardiola u završnici susreta, brzo se počeo širiti na mrežama, a navijačica u videu na engleskom kaže: J..i se. Ubrzo se doznalo kako je riječ o navijačici Marini koja je za Croatians Online otkrila je kako je doživjela neočekivanu svjetsku popularnost i u ovom podcastu je sažela svoje dojmove sa utakmice. Na početku razgovora objasnila je kako su ona i sestra bile na tribinama i kada su vidjele da se tražila provjera VAR-a bile jedna drugoj su rekle kako će sudac sigurno dosuditi nešto što ne ide nama u korist.

Croatian fan letting the ref know how she feels.



What a heartbreaker for Croatia pic.twitter.com/wTZ3po9yan — JOE (@thetechnojoe) July 3, 2026

"Čim sam vidjela taj zadnji gol, kad su oni išli taj VAR... Gledam ja i, jednostavno, sestra i ja gledamo se i kažemo "Gotovo je, naći će nešto". Imale smo takav osjećaj, ne samo sestra i ja, nego vjerojatno 60 ili 70 posto navijača. I, nažalost, to se i dogodilo", ispričala je Marina. Nije skrivala oduševljenje atmosferom koja je vladala na stadionu u Torontu i rekla je kako su svi bili zadivljeni navijanjem hrvatskih navijača. "Atmosfera je bila fenomenalna. Baš sam pričala s Kanađanima tamo, i Portugalci su rekli da smo mi Hrvati najbolji što se tiče navijanja i podrške. To je stvarno čast", rekla je Marina. Drago joj je što su kamere uhvatile trenutak u kojem je izrazila svoje emocije nakon poništenog gola. "Ponosna sam što je taj kamerman to vidio, što je to cijeli svijet vidio. Ponosna sam što su uhvatili i zabilježili taj trenutak. I nas navijača, i nas kao globalno male zemlje, ali i pravih nogometnih navijača koji znaju nogomet. To su emocije, ne možeš to opisati" ispričala je Marina u podcastu.