Laura iz 'Gospodina Savršenog' privedena nakon što je porazbijala kafić u Dubrovniku

Laura Prgomet, sudionica RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni", sudjelovala je sinoć u incidentu u Dubrovniku u kojem je razbijala inventar kafića "Brazil" u Dubrovniku. Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske potvrdili su kako je u tijeku privođenje ženske osobe koja je, prema dojavi, narušavala javni red i mir u ugostiteljskom objektu. Dubrovački dnevnik kasnije je objavio kako se radilo o Lauri.

- Nešto nakon 20:30 ušla je u caffe bar u Lapadskim dvorima i počela lomiti stvari. Zbog toga je na teren izašla i policija, ona je privedena - piše Dubrovački dnevnik.

Iz policije su naveli kako je u tijeku očevid te kako do njegovog dovršetka ne mogu davati više informacija o okolnostima događaja. Nakon očevida uslijedit će i kriminalističko istraživanje, kada će biti poznato više detalja.

Jedan od Laurinih prijatelja potvrdio je za 24 sata kako je došlo do incidenta. - Ostavili smo je na vodi, kad smo je "skupili" bila je neprepoznatljiva - kazao je prijatelj koji tvrdi da je bio s njom te večeri. - Sada je na triježnjenju u Dubrovniku, u pritvoru - dodao je.

Laura Prgomet, influencerica iz Dugog Sela, postala je medijski prepoznatljivo lice zahvaljujući sudjelovanju u posljednjoj sezoni RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni". Od početka se istaknula kao jedna od najosebujnijih kandidatkinja, a njezino ponašanje, energične grimase i specifičan smijeh postali su predmet brojnih rasprava. Dok su je jedni smatrali autentičnom i zabavnom, drugi su kritizirali njezinu ekscentričnost. Bez obzira na podijeljena mišljenja, uspjela je privući ogromnu pažnju i postati jedna od glavnih tema vezanih uz show. Njezina popularnost nastavila je rasti i nakon završetka snimanja, gradeći karijeru na društvenim mrežama.

Vrhunac njezine popularnosti dogodio se zahvaljujući rečenici koja je postala internetski fenomen. Njezino pitanje "Koji ti je datum rođenja?", izgovoreno na specifičan način, postalo je apsolutni viralni hit. Fraza se u kratkom roku proširila Tik-Tokom i Instagramom, postavši "meme" koji su rekreirale tisuće korisnika, uključujući i poznate osobe. Taj trenutak katapultirao ju je u orbitu najprepoznatljivijih lica s domaće reality scene, osiguravši joj status viralne zvijezde. Upravo je ta rečenica postala njezin zaštitni znak, simbol njezine nekonvencionalne osobnosti koja ju je izdvojila iz mase i osigurala joj medijsku prisutnost dugo nakon što su se kamere ugasile.