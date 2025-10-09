Naši Portali
PRIJETI IM PAPRENA KAZNA

Skandal! Austrijski kancelar prijeti da neće biti domaćini Eurosonga ako Izrael izbace s natjecanja

09.10.2025.
Danas je objavljena vijest kako su austrijski kancelar i njihov državni tajnik potvrdili da u slučaju bojkota sudjelovanja Izraela na Eurosongu iduće godine - austrijski javni emiter ORF neće biti domaćin natjecanja.

Austrija je zauzela odlučan stav u vezi s kontroverzom oko sudjelovanja Izraela na Eurosongu, objavivši da neće sudjelovati u natjecanju ako Izrael bude isključen. Ova odluka dolazi kao odgovor na sve veći međunarodni pritisak da se zabrani sudjelovanje Izraela. Austrijski kancelar Christian Stocker i državni tajnik Alexander Pröll potvrdili su da, u slučaju bojkota sudjelovanja Izraela na Eurosongu iduće godine, koji će se održati u Beču, austrijski javni emiter ORF neće biti domaćin natjecanja.

Europska radiotelevizijska unija (EBU) nedavno je objavila da će njezina opća skupština u studenom održati glasanje o tome hoće li Izraelu biti dopušteno sudjelovanje. Glasanje je izvorno bilo planirano za prosinac, ali je pomaknuto na studeni ove godine. Prema informacijama u medijima, ORF je već preuzeo obvezu organizirati Eurosong 2026. godine, nakon što je Austrija pobijedila na ovogodišnjem natjecanju. Ako se povuče, bit će dužna platiti odštetu od 40 milijuna eura.

Podsjetimo, Španjolska se nedavno pridružila Nizozemskoj, Irskoj i Sloveniji u osudi rata u Gazi, gdje je od listopada 2023. godine poginulo gotovo 65.000 ljudi, a tisuće su nestale pod ruševinama. Zbog toga su najavili da neće sudjelovati na Eurosongu ako Izrael ostane u natjecanju. S druge strane, osim Austrije, Italija i Njemačka također navodno podržavaju izraelski javni emiter, naglašavajući da neće tolerirati uklanjanje Izraela iz natjecanja osim ako za to ne postoji legitimna pravna osnova.

VA
VanjaPlank
13:02 09.10.2025.

Eurosong je woke propaganda gdje se nameču devijantne ideologije. Eurosong je odavno pretvoren u običnu kaljužu gdje pjesma uopče nije bitna.Natjecanje je izgubilo bilo kakvu vrijednost.

LE
Levanto
13:43 09.10.2025.

Adolf im nikako iz glave.

VI
virinvanizaćoška
13:43 09.10.2025.

Zašto je to skandal?

