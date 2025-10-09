Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
PROMETNA NESREĆA

Zagrebački glazbenik o tragediji koja ga je obilježila: Moj brat je poginuo tada, ja sam jedini preživio

Zagreb: Pjevač Mladen Burnać na kavi u gradu
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
09.10.2025.
u 10:41

U vrijeme kada se počeo baviti glazbom Mladen Burnać bio je pjevač i gitarist u punk sustavu Brze banane koji je krajem osamdesetih bio jako popularan. No tad se dogodila tragedija koja je sve zaustavila

Glazbenik Mladen Burnać (55) na početku karijere preživio je veliku tragediju koja je ostavila neizbrisiv trag u njegovom životu. U vrijeme kada se počeo baviti glazbom bio je pjevač i gitarist u punk sustavu Brze banane koji je krajem osamdesetih bio jako popularan. No tad se dogodila tragedija koja je sve zaustavila.  - 1989. godine smo imali prometnu nesreću u kojoj mi je poginuo brat. Zvao se Ante, zvali smo ga Zdravko, on je bio menadžer i tekstopisac benda. Jedan moj prijatelj Mišo je poginuo tamo i ja sam jedini preživio u tom autu - prisjetio se Mladen prije tri godine u razgovoru za InMagazin. Nakon oporavka u spomen bratu i prijatelju Mladen je objavio album imena 'Brze banane'. Objavio je i singl 'Oglasi' na kojem su mu kao gosti zapjevali Severina, Ivana Banfić i Sandi, koji su tad bili na počecima karijera. - Severina je toliko bila predana tome da je nabavila i plavu periku da bi bila u spotu. Bilo je simpatično da je došla s menadžericom, to joj je bila sestra. Onako, tek je počela, još ništa nije napravila, već je imala menadžericu - prisjetio se glazbenik.

Mladen je otkrio i da se ne bavi glazbom da bi se bio slikar te da nakon što je odustao od Akademije likovnih umjetnosti, crteži su mu hobi. Burnać je i prvi hrvatski izvođač koji je snimio duet s Kinezom, kao i prvi hrvatski glazbenik koji je uz novi album snimio i dokumentarni film o njegovom nastanku. U svibnju ove godine je objavio u istom danu čak 3 nova video spota - za tri nova singla sa njegovog aktualnog albuma 'Knjiga poezije'. U pitanju su pjesme: 'Život je komedija samo', 'Ljubavnici' i 'Ostavi te ljude'. Spotovi su pripremljeni još prije par mjeseci, međutim njihov izlazak je morao pričekati jer je Mladen u međuvremenu nastupao na 69. Zagrebačkom festivalu sa jednom drugom pjesmom. Posebnost ovih zanimljivih video uradaka je u tome što se Mladen fizički ne pojavljuje niti u jednom. 

FOTO Nekad najskandalozniji Hrvat bio je u zatvoru pa se pokajao, a evo kako danas izgleda i što radi
Zagreb: Pjevač Mladen Burnać na kavi u gradu
1/16

Evo što je o svemu rekao sam Mladen: „Shvaćam da će mnogim ovo izgleda kao sulud potez - obzirom da se u pravilu nakon jednog videa, čeka bar par mjeseci na objavljivanje idućeg (kažu da toliko treba publici da počne doživljavati novu pjesmu). Međutim, nisam želio slijediti nikakva pravila, a osim toga i moj album je netipičan. To je konceptualna zbirka poetskih pjesama - koje su povezane u cjelinu. A takve su i ove tri. One su nježne skladbe, bez uobičajenih refrena, a sa mnogo (meni) predivne glazbe uz harfu, saksofon i gitaru. Mislim da su stihovi ovih pjesama posebni i netipični u popularnoj glazbi (jer, oni govore o besmislu života, o strasti ljubavnika, o odlasku zbog snova..). Naravno da razumijem i da kao takve neće imati daleki 'domet' – ali oni pravi, rijetki, a meni važni slušatelji, će ih sigurno osjetiti i razumjeti. Također, nisam se niti fizički pojavio u ovim spotovima, jer nisam želio da moj lik (kakav god on bio, je'l), odvlači pažnju od stihova i glazbe. Mislim da je to slično kao i kada slušate glazbu na radiju, bolje doživite umjetnika samo kroz njegov glas i ono o čemu govori – to je po meni ispravnije i ljepše.“

FOTO Kakve obline! Ovako je najseksi novinarka na svijetu došla na posao, napali ju u komentarima
Zagreb: Pjevač Mladen Burnać na kavi u gradu
1/20

Ključne riječi
showbiz prometna nesreća mladen burnać

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još