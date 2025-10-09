Zagrebački glazbenik o tragediji koja ga je obilježila: Moj brat je poginuo tada, ja sam jedini preživio

Glazbenik Mladen Burnać (55) na početku karijere preživio je veliku tragediju koja je ostavila neizbrisiv trag u njegovom životu. U vrijeme kada se počeo baviti glazbom bio je pjevač i gitarist u punk sustavu Brze banane koji je krajem osamdesetih bio jako popularan. No tad se dogodila tragedija koja je sve zaustavila. - 1989. godine smo imali prometnu nesreću u kojoj mi je poginuo brat. Zvao se Ante, zvali smo ga Zdravko, on je bio menadžer i tekstopisac benda. Jedan moj prijatelj Mišo je poginuo tamo i ja sam jedini preživio u tom autu - prisjetio se Mladen prije tri godine u razgovoru za InMagazin. Nakon oporavka u spomen bratu i prijatelju Mladen je objavio album imena 'Brze banane'. Objavio je i singl 'Oglasi' na kojem su mu kao gosti zapjevali Severina, Ivana Banfić i Sandi, koji su tad bili na počecima karijera. - Severina je toliko bila predana tome da je nabavila i plavu periku da bi bila u spotu. Bilo je simpatično da je došla s menadžericom, to joj je bila sestra. Onako, tek je počela, još ništa nije napravila, već je imala menadžericu - prisjetio se glazbenik.

Mladen je otkrio i da se ne bavi glazbom da bi se bio slikar te da nakon što je odustao od Akademije likovnih umjetnosti, crteži su mu hobi. Burnać je i prvi hrvatski izvođač koji je snimio duet s Kinezom, kao i prvi hrvatski glazbenik koji je uz novi album snimio i dokumentarni film o njegovom nastanku. U svibnju ove godine je objavio u istom danu čak 3 nova video spota - za tri nova singla sa njegovog aktualnog albuma 'Knjiga poezije'. U pitanju su pjesme: 'Život je komedija samo', 'Ljubavnici' i 'Ostavi te ljude'. Spotovi su pripremljeni još prije par mjeseci, međutim njihov izlazak je morao pričekati jer je Mladen u međuvremenu nastupao na 69. Zagrebačkom festivalu sa jednom drugom pjesmom. Posebnost ovih zanimljivih video uradaka je u tome što se Mladen fizički ne pojavljuje niti u jednom.

Evo što je o svemu rekao sam Mladen: „Shvaćam da će mnogim ovo izgleda kao sulud potez - obzirom da se u pravilu nakon jednog videa, čeka bar par mjeseci na objavljivanje idućeg (kažu da toliko treba publici da počne doživljavati novu pjesmu). Međutim, nisam želio slijediti nikakva pravila, a osim toga i moj album je netipičan. To je konceptualna zbirka poetskih pjesama - koje su povezane u cjelinu. A takve su i ove tri. One su nježne skladbe, bez uobičajenih refrena, a sa mnogo (meni) predivne glazbe uz harfu, saksofon i gitaru. Mislim da su stihovi ovih pjesama posebni i netipični u popularnoj glazbi (jer, oni govore o besmislu života, o strasti ljubavnika, o odlasku zbog snova..). Naravno da razumijem i da kao takve neće imati daleki 'domet' – ali oni pravi, rijetki, a meni važni slušatelji, će ih sigurno osjetiti i razumjeti. Također, nisam se niti fizički pojavio u ovim spotovima, jer nisam želio da moj lik (kakav god on bio, je'l), odvlači pažnju od stihova i glazbe. Mislim da je to slično kao i kada slušate glazbu na radiju, bolje doživite umjetnika samo kroz njegov glas i ono o čemu govori – to je po meni ispravnije i ljepše.“