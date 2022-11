Sjećate li se nje? Luka je u 'Braku na prvu' rekao da mu je nudila seks, no nisu se zaljubili, a ovako sada izgleda

Zagrepčanka Nadia Amić, bivša kandidatkinja showa ''Brak na prvu'' nije svaki dan aktivna na društvenim mrežama, no kada nešto objavi, podigne mnogo prašine.

Ovaj put je objavila fotografiju s mora, te pokazala kako provodi dan u ribolovu. Nadia nije otkrila gdje se točno nalazila tada, ali je uz objavu podijelila citat Paula Coelha.

"Niti živim u prošlosti niti u budućnosti. Imam samo sadašnjost i jedino me ona interesira. Ako uspiješ da ostaneš u sadašnjosti, bit ćeš sretan čovjek . Primijetiš da u pustinji postoji život, da su na nebu zvijezde i da se ratnici bore zato što je to svojstveno ljudskoj rasi. Život bi bio praznik, jedno veliko praznovjerje, jer je on uvijek jedini trenutak koji živimo" dodala je reality zvijezda uz fotografije s muškarcem kojeg nije imenovala.

Amić nije otkrila je li pronašla novu ljubav poslije 'Braka na prvu', a čini se i da se odlučila i povući iz javnosti.

Podsjetimo,Luka Budak, s kojim su je eksperti spojili u prvoj sezoni showa 'brak na prvu', otkrio je u jednoj epizodi i sočne detalje iz njihovog odnosa te je ispričao što se među njima dogodilo nakon jednog tuluma. - Ne želim seks, nit' će biti seksa, ni ispred kamere ni iza kamere - rekla je Amić ranije odlučno. - A kad si ti meni rekla kod Lidije i Alena da se želiš seksati sa mnom i da si zaljubljena - podsjetio je Luka Nadiju, a ona je kasnije rekla kako je ona na to i zaboravila.



