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VJEČNA RASPRAVA

ANKETA Tko vam je najzgodniji hrvatski nogometni reprezentativac?

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
17.06.2026.
u 21:15

Aktualni popis igrača izbornika Zlatka Dalića nudi pregršt kandidata

Hrvatska nogometna reprezentacija ponovno je u fokusu zbog početka Svjetskog prvenstva u Americi, a uz sportske uspjehe, neizbježno se otvara i druga vječna rasprava. Osim o vještinama na terenu, priča se i o izgledu naših vatrenih.

Aktualni popis igrača izbornika Zlatka Dalića nudi pregršt kandidata. Uz Joška Gvardiola, čije se ime najčešće spominje na društvenim mrežama kada se povede razgovor o izgledu, tu su i dokazani šarmeri poput Matea Kovačića, Andreja Kramarića i Duje Ćalete-Cara. Pažnju privlače i mlade nade kao što su Luka Sučić, Luka Vušković i Martin Baturina, koji predstavljaju novu generaciju vatrenih. Konkurencija je zaista žestoka, a sada je red na vama da kažete svoje mišljenje i date glas svom favoritu u anketi.

Podsjetimo, hrvatska nogometna reprezentacija jučer u podne zaputila se iz Zračne luke Franjo Tuđman u Zagrebu prema Sjedinjenim Američkim Državama gdje ih 17. lipnja očekuje prva utakmica na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Vatreni su sletjeli na aerodrom Dulles te su se nakon što su prošli sve kontrole zaputili prema Alexandriji. Upravo će u tom gradu biti smješteni za vrijeme grupne faze Svjetskog prvenstva, a odsjedat će u hotelu Aka.

FOTO Antea Mršić nova je Miss Universe Hrvatske
Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije
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