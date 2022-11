Shrvana Barbara Nola na komemoraciju je stigla u društvu sina Jakova i kćeri Mare

U kinu Tuškanac danas se održala komemoracija u čast preminulom redatelju Lukasu Noli. Lukas je preminuo 29.listopada u 59. godini, a od njega se već danima opraštaju prijatelji i kolege, među kojima su i redatelj Dalibor Matanić, glumci Ecija Ojdanić, Asim Ugljen, Goran Grgić...

Među prvima je na komemoraciju stigla Lukasova supruga, glumica Barbara Nola u društvu djece, sina Jakova i kćeri Mare koji su uz majku sjedili u prvom redu. Shrvana Barbara nije skrivala suze, a uz djecu su je tješili i prijatelji i kolege.

Osim lijepim i emotivnim riječima i anegdotama, od Lukasa su se opraštali i glazbom, a grupa Pips, Chips & Videoclips pjevali su tako pred kraj svoju pjesmu "Ljubav". Na samom kraju svi su se zajedno ustali i ovacijama, povicima "Lukas" i snažnim gromoglasnim pljeskom pozdravili voljenog prijatelja, kolegu i talentiranog redatelja.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 03.11.2022., Zagreb - Komemoracija za redatelja Lukasa Nolu u kinu Tuskanac. Barbara Nola, Mara Nola Photo: Matija Habljak/PIXSELL Lukas i Barbara Nola bili su u braku 28 godina, a zajedno imaju i dvoje djece, sina Jakova i kći Maru. Zajedno su radili i na nekoliko projekata. - Dosad sam s Lukasom radila na nekoliko projekta i meni je to super jer dobro funkcioniramo. To su mi zapravo i najdraže uloge na filmu. Lukas je smiren na setu, autoritativan, zna što hoće... Obožavam raditi s njim - rekla je Barbara jednom prilikom.

Inače, sprovod za redatelja održat će se na Krematoriju na zagrebačkom groblju Mirogoj sutra, u petak 4. studenog u 14 sati. Nola je dugi niz godina bolovao od karcinoma grla, no nikada nije posustajao u svojoj borbi protiv opake bolesti. Bolest mu je dijagnosticirana 2014. godine, no uspješno je operiran i nakon tri godine pauze se vratio s novim projektima. Nakon operacije uspio se riješiti i svojih poroka poput cigareta i alkohola, no bolest ga, na žalost, nije puštala.

