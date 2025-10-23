Sjećate li se Ivana iz 'Ljubav je na selu'? Zaljubio se u Donu, a ona ga je ostavila pred kamerama

Ivan Damijanić tražio je srodnu dušu u 15. sezoni 'Ljubav je na selu', a njegovo srce tada je ukrala zlatna djevojka Dona. Dona mu se na prvi pogled svidjela. "Ja sam se u tebe zaljubio čim sam te ugledao", rekao je Ivan na njihovom drugom spoju. "On samo mene gleda i ništa ne priča", komentirala je Dona njegovo ponašanja. Opisala je farmera kao mladog i simpatičnog muškarca koji govori istinu.

Iako su mnogi očekivali da će njihova ljubavna priča imati sretni kraj, nije tako ispalo. Ivan je odabrao Donu za romantično putovanje, a ona ga je ondje ostavila zbog čega je Istrijan zaplakao pred kamerama. "Iznenadio sam se kada mi je Dona rekla da nije zaljubljena u mene i da sa mnom ne želi ništa. Nisam to očekivao, a onda se to dogodilo. Mislim da me vukla za nos, a ja sam ispao budala", rekao je Ivan tada za RTL.hr.

I Dona je ispričala svoju stranu priče. "Iskreno, završili smo nešto što nije ni započelo. Ivan i ja smo se nekoliko navrata čuli porukama. I to je to", rekla je. Ivan se povukao iz javnosti, ali je sada objavio nekoliko fotografija na društvenim mrežama.

Ivan živi u Žminju, a u emisiju se odlučio prijaviti na nagovor svog prijatelja, ujedno i šefa. Ovaj najmlađi farmer 15. sezone živi svoj dječački san - radi na bageru. Živi s mamom, tatom i sestrom, a na svom imanju imaju svinje, krave, kokoši, vinograd te vrt. Uživa u životu na selu te ističe kako ga nikad ne bi napustio. Za sebe kaže da je veseo, uvijek spreman za druženje, ali ponekad i tvrdoglav. Ističe da je jako romantičan tip, a nikad nije volio kratke veze i avanture za jednu noć. Imao je vezu od četiri godine i bio je zaručen, ali je došlo do prekida pa je djevojku odlučio pronaći putem emisije. Ivanu je najbitnije da je djevojka kulturna, iskrena, društvena, može biti i rastavljena, a preferira brinete. U budućnosti bi se volio oženiti, imati djecu te zajedno s njima uživati u životu.