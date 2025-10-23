VIDEO Drama u domu voditeljice Tatjane Jurić: 'Doveli ste mi nepoznate ljude u stan, odakle vam ideja?!

Poznata i omiljena radijska i televizijska voditeljica, Tatjana Jurić, nedavno se vratila u eter radija bravo! U svojoj emisiji, ali i na društvenim mrežama, Tatjana je s javnošću podijelila nevjerojatno i krajnje neugodno iskustvo koje je doživjela s jednom agenticom za nekretnine, a koje je nju i njezine pratitelje ostavilo u potpunom šoku i nevjerici. Priča o drskom upadu u njezin privatni prostor, bez njezina znanja i dopuštenja, pokrenula je lavinu reakcija i otvorila raspravu o granicama profesionalnosti i poštivanju tuđe privatnosti. Sve je počelo, kako je Tatjana ispričala u videu snimljenom u radijskom studiju, jednim naizgled benignim telefonskim pozivom. S druge strane linije bila je agentica za nekretnine koja je prodavala stan u njezinoj zgradi, tik do njezinog. Agentica je zamolila Tatjanu bi li mogla sa svojim klijentima na trenutak ući u njezin stan kako bi vidjeli tlocrtno rješenje, s obzirom na to da su stanovi identični. Tatjana, iako ljubazna, odlučno je i jasno odbila molbu. Objasnila je kako joj nije ugodno da nepoznati ljudi ulaze u njezin dom, što je savršeno razumljiv i legitiman stav.

Međutim, kako bi ipak izišla u susret, ponudila je alternativno rješenje – rekla je agentici da će joj rado poslati nacrte stana kako bi klijenti stekli uvid u raspored prostorija. Agentica je na to pristala, zahvalila se i razgovor je završio u korektnom tonu. Za Tatjanu, tu je priča trebala završiti. No, ispostavilo se da je to bio tek početak. Nekoliko dana kasnije, uslijedio je poziv koji ju je ostavio bez teksta. Nazvala ju je njezina nećakinja, koja trenutno boravi u stanu, i obavijestila je o nečemu potpuno neočekivanom. Ispričala joj je kako je u stanu upravo bila "neka agentica s nekim ljudima" te da su na brzinu razgledavali prostor. Tatjana je ostala zapanjena. Agentica s početka priče, unatoč njezinom izričitom "NE", ne samo da je ignorirala njezinu želju, već je i smislila priču kako bi ostvarila svoj naum. Svojoj je nećakinji, naime, rekla kako je sve dogovorila s Tatjaninim tatom te da se čula i sa samom Tatjanom, što je bila bezočna laž. Ušla je u njezin dom s potpunim strancima, grubo narušivši njezin osjećaj sigurnosti i privatnosti.

"Znači, žena je ušla u stan, razgledavali su, na brzinu. Kaže, sve je dogovorila ona s didom i čula se s tobom," prepričavala je Tatjana u eteru, a njezina nevjerica i ljutnja bili su gotovo opipljivi. "Vidno sam uzrujana, znači već dugo nisam bila ovako uzrujana," priznala je, dodajući kako se i u trenutku prepričavanja ponovno trese od nelagode. Odmah je pokušala kontaktirati agenticu, koja se isprva nije javljala, no kada ju je napokon dobila, suočila ju je s njezinim postupkom. "S mojim ocem se niste mogli dogovoriti, sa mnom se niste dogovorili, doveli ste u zabludu moju nećakinju, neki nepoznati ljudi su bili u mom stanu, odakle uopće ideja?! To je nedopustivo," rekla joj je Tatjana. Agentica se, suočena s istinom, ispričala i priznala pogrešku, rekavši kako se "neće uopće pravdati", no šteta je već bila učinjena. Reakcije njezinih pratitelja na Instagramu bile su jednoglasne – svi su ostali zgroženi i pružili su joj bezrezervnu podršku. Mnogi su istaknuli da se ne radi o pukom nesporazumu, već o ozbiljnom prekršaju. "Odvjetnici jedva čekaju da im se netko javi s ovakvim slučajem... nisam pobornik sudova i tužbi ali ovo je čista povreda doma", napisao je jedan pratitelj, pravno definirajući ono što se dogodilo.