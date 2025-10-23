Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 112
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
BILA JE U ŠOKU

VIDEO Drama u domu voditeljice Tatjane Jurić: 'Doveli ste mi nepoznate ljude u stan, odakle vam ideja?!

Zagreb: Voditeljica Tatjana Jurić
Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
23.10.2025.
u 13:34

Sve je počelo, kako je Tatjana ispričala u videu snimljenom u radijskom studiju, jednim naizgled benignim telefonskim pozivom. S druge strane linije bila je agentica za nekretnine koja je prodavala stan u njezinoj zgradi, tik do njezinog

Poznata i omiljena radijska i televizijska voditeljica, Tatjana Jurić, nedavno se vratila u eter radija bravo!  U svojoj emisiji, ali i na društvenim mrežama, Tatjana je s javnošću podijelila nevjerojatno i krajnje neugodno iskustvo koje je doživjela s jednom agenticom za nekretnine, a koje je nju i njezine pratitelje ostavilo u potpunom šoku i nevjerici. Priča o drskom upadu u njezin privatni prostor, bez njezina znanja i dopuštenja, pokrenula je lavinu reakcija i otvorila raspravu o granicama profesionalnosti i poštivanju tuđe privatnosti. Sve je počelo, kako je Tatjana ispričala u videu snimljenom u radijskom studiju, jednim naizgled benignim telefonskim pozivom. S druge strane linije bila je agentica za nekretnine koja je prodavala stan u njezinoj zgradi, tik do njezinog. Agentica je zamolila Tatjanu bi li mogla sa svojim klijentima na trenutak ući u njezin stan kako bi vidjeli tlocrtno rješenje, s obzirom na to da su stanovi identični. Tatjana, iako ljubazna, odlučno je i jasno odbila molbu. Objasnila je kako joj nije ugodno da nepoznati ljudi ulaze u njezin dom, što je savršeno razumljiv i legitiman stav.

Međutim, kako bi ipak izišla u susret, ponudila je alternativno rješenje – rekla je agentici da će joj rado poslati nacrte stana kako bi klijenti stekli uvid u raspored prostorija. Agentica je na to pristala, zahvalila se i razgovor je završio u korektnom tonu. Za Tatjanu, tu je priča trebala završiti. No, ispostavilo se da je to bio tek početak. Nekoliko dana kasnije, uslijedio je poziv koji ju je ostavio bez teksta. Nazvala ju je njezina nećakinja, koja trenutno boravi u stanu, i obavijestila je o nečemu potpuno neočekivanom. Ispričala joj je kako je u stanu upravo bila "neka agentica s nekim ljudima" te da su na brzinu razgledavali prostor. Tatjana je ostala zapanjena. Agentica s početka priče, unatoč njezinom izričitom "NE", ne samo da je ignorirala njezinu želju, već je i smislila priču kako bi ostvarila svoj naum. Svojoj je nećakinji, naime, rekla kako je sve dogovorila s Tatjaninim tatom te da se čula i sa samom Tatjanom, što je bila bezočna laž. Ušla je u njezin dom s potpunim strancima, grubo narušivši njezin osjećaj sigurnosti i privatnosti.

"Znači, žena je ušla u stan, razgledavali su, na brzinu. Kaže, sve je dogovorila ona s didom i čula se s tobom," prepričavala je Tatjana u eteru, a njezina nevjerica i ljutnja bili su gotovo opipljivi. "Vidno sam uzrujana, znači već dugo nisam bila ovako uzrujana," priznala je, dodajući kako se i u trenutku prepričavanja ponovno trese od nelagode. Odmah je pokušala kontaktirati agenticu, koja se isprva nije javljala, no kada ju je napokon dobila, suočila ju je s njezinim postupkom. "S mojim ocem se niste mogli dogovoriti, sa mnom se niste dogovorili, doveli ste u zabludu moju nećakinju, neki nepoznati ljudi su bili u mom stanu, odakle uopće ideja?! To je nedopustivo," rekla joj je Tatjana. Agentica se, suočena s istinom, ispričala i priznala pogrešku, rekavši kako se "neće uopće pravdati", no šteta je već bila učinjena. Reakcije njezinih pratitelja na Instagramu bile su jednoglasne – svi su ostali zgroženi i pružili su joj bezrezervnu podršku. Mnogi su istaknuli da se ne radi o pukom nesporazumu, već o ozbiljnom prekršaju. "Odvjetnici jedva čekaju da im se netko javi s ovakvim slučajem... nisam pobornik sudova i tužbi ali ovo je čista povreda doma", napisao je jedan pratitelj, pravno definirajući ono što se dogodilo.

Badrić sjela među publiku na koncertu u Lisinskom
Ključne riječi
Instagram showbiz agentica za nekretnine Tatjana Jurić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Nina Badrić održala koncert u Lisinskom
Video sadržaj
NINA UNPLUGGED

Hrvoje Horvat: Na koncertu Nine Badrić u Lisinskom vidio sam bolju prošlost domaće estrade, ali, čini mi se i njenu budućnost

Odlični aranžmani Ante Gela za gudački orkestar i povremeno zbor, proširili su zvučni spektar koji čujete na studijskim snimkama istih pjesama Nine Badrić. Dodamo li svemu tome vrhunski vokal Badrićke, koja je više od dva sata pjevala punim glasom i bez ikakvih poteškoća – a doista se radilo o ozbiljnom pjevanju – rezultat je ispao podosta drugačiji od uobičajenih nastupa

Učitaj još

Kupnja