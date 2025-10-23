FOTO Ova prezgodna plavuša glumila je u 'Nad lipom 35', a onda se povukla iz javnosti, evo i zašto

Arhivske fotografije svjedoče o njenoj pojavi na danima vjenčanja 2006., gdje je blistala u vjenčanici, a njena kosa i tada nije ostala nezapažena. Međutim, ubrzo nakon toga, Vanda se povukla iz javnog života.
Sudbina im se ipak nasmiješila kada je Vanda dobila posao na Gibraltaru. Alejandro joj se pridružio, a njihova zajednička avantura kulminirala je brzom odlukom o vjenčanju, što je iznenadilo Vandine roditelje.
''Napokon nam je srce bilo na mjestu. 'Prošli smo sve i svašta, ali nikad se nismo pokolebali u jednoj stvari, a to je želja da budemo zajedno. Kroz sve nedaće, birokratske probleme, stadije nezaposlenosti, daljinu, uvijek smo imali isti cilj. Nešto nas je uvijek guralo da se borimo i budemo stalna podrška jedno drugome. To nešto se zove ljubav' kazala je glumica jednom prilikom.