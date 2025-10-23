FOTO Ova prezgodna plavuša glumila je u 'Nad lipom 35', a onda se povukla iz javnosti, evo i zašto

Glumica Vanda Božić ostala je u sjećanju mnogih po svojoj ulozi u popularnoj seriji 'Nad lipom 35' s početka novog tisućljeća.
Glumica Vanda Božić ostala je u sjećanju mnogih po svojoj ulozi u popularnoj seriji 'Nad lipom 35' s početka novog tisućljeća.
Foto: boris scitar
Share
Podijeli
Privlačna plavuša plijenila je pažnju ne samo svojom figurom i raskošnom kosom, već i glumačkim talentom koji je pokazala u nekoliko uspješnih projekata.
Privlačna plavuša plijenila je pažnju ne samo svojom figurom i raskošnom kosom, već i glumačkim talentom koji je pokazala u nekoliko uspješnih projekata.
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Arhivske fotografije svjedoče o njenoj pojavi na danima vjenčanja 2006., gdje je blistala u vjenčanici, a njena kosa i tada nije ostala nezapažena. Međutim, ubrzo nakon toga, Vanda se povukla iz javnog života.
Arhivske fotografije svjedoče o njenoj pojavi na danima vjenčanja 2006., gdje je blistala u vjenčanici, a njena kosa i tada nije ostala nezapažena. Međutim, ubrzo nakon toga, Vanda se povukla iz javnog života.
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Danas, u svojim četrdesetim godinama, Vanda ima za sobom zanimljiv životni put.
Danas, u svojim četrdesetim godinama, Vanda ima za sobom zanimljiv životni put.
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Nakon boravka u Švedskoj, gdje je tijekom studija upoznala Alejandra, svoju srodnu dušu, njihova je veza izdržala brojne izazove.
Nakon boravka u Švedskoj, gdje je tijekom studija upoznala Alejandra, svoju srodnu dušu, njihova je veza izdržala brojne izazove.
Foto: boris scitar
Share
Podijeli
Unatoč razdvojenosti zbog Alejandrovog povratka u Meksiko nakon diplome, par je ustrajao u svojoj ljubavi. Financijske poteškoće dodatno su opteretile njihovu vezu na daljinu između Zagreba i Meksika.
Unatoč razdvojenosti zbog Alejandrovog povratka u Meksiko nakon diplome, par je ustrajao u svojoj ljubavi. Financijske poteškoće dodatno su opteretile njihovu vezu na daljinu između Zagreba i Meksika.
Foto: boris scitar
Share
Podijeli
Sudbina im se ipak nasmiješila kada je Vanda dobila posao na Gibraltaru. Alejandro joj se pridružio, a njihova zajednička avantura kulminirala je brzom odlukom o vjenčanju, što je iznenadilo Vandine roditelje.
Sudbina im se ipak nasmiješila kada je Vanda dobila posao na Gibraltaru. Alejandro joj se pridružio, a njihova zajednička avantura kulminirala je brzom odlukom o vjenčanju, što je iznenadilo Vandine roditelje.
Foto: boris scitar
Share
Podijeli
Nakon nekog vremena, par se vratio u Hrvatsku, gdje su konačno pronašli svoj dom.
Nakon nekog vremena, par se vratio u Hrvatsku, gdje su konačno pronašli svoj dom.
Foto: boris scitar
Share
Podijeli
OGLAS
''Napokon nam je srce bilo na mjestu. 'Prošli smo sve i svašta, ali nikad se nismo pokolebali u jednoj stvari, a to je želja da budemo zajedno. Kroz sve nedaće, birokratske probleme, stadije nezaposlenosti, daljinu, uvijek smo imali isti cilj. Nešto nas je uvijek guralo da se borimo i budemo stalna podrška jedno drugome. To nešto se zove ljubav' kazala je glumica jednom prilikom.
''Napokon nam je srce bilo na mjestu. 'Prošli smo sve i svašta, ali nikad se nismo pokolebali u jednoj stvari, a to je želja da budemo zajedno. Kroz sve nedaće, birokratske probleme, stadije nezaposlenosti, daljinu, uvijek smo imali isti cilj. Nešto nas je uvijek guralo da se borimo i budemo stalna podrška jedno drugome. To nešto se zove ljubav' kazala je glumica jednom prilikom.
Foto: boris scitar
Share
Podijeli
Foto: boris scitar
Share
Podijeli
Foto: boris scitar
Share
Podijeli

Ne propustite

1/