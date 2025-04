Šime iz 'Gospodina Savršenog' ovako je odgovorio na pitanje o svom ljubavnom statusu

U četvrtoj sezoni showa "Gospodin Savršeni" Šime Elez je na kraju odlučio pružiti šansu ljubavi s Vanjom i u finalnoj emisiji tada je rekao: „Sretan sam zahvalan i ponosan što mogu reći da je ovo cura koja se borila za mene, koja nije odustala i nije sumnjala. Ono najbitnije, zanima me što je život još pripremio za nas, kakva iskustva i kakve avanture. To mogu doznati na samo jedan način – da i dalje budem dio naše priče i da zajedno koračamo kroz sve što dolazi“. Vanja tada nije skrivala koliko je sretna zbog ovakvog razvoja događaja. Djelovalo je kao da ova ljubavna priča iam budućnost, ali uskoro su shvatili kako je bolje da svatko krene svojim putem.

"Znam da smo probali i vidjeli smo da ne ide tako da se za prolivenim mlijekom ne plače", rekao je sada Šime u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju te je u intervju rekao kako je u najviše razočarao sam sebe i nije bio voljan otkriti zašto. Nije skrivao kako s natjecateljicom iz showa Laurom nije u dobrim odnosima. "S njom se ne čujem. To je zbog drame koja je nastala. Nismo se najbolje razumjeli i prekinuli smo kontakt", rekao je. Na pitanja o trenutačnoj ljubavnoj situaciji Šime nije puno govorio, ali se smješkao i na pitanje postoji li nova ljubav u njegovom životu odgovorio je kako je to manje bitno. Priznao je da mu nakon showa prilazi više djevojaka, ali sa željom da se zajedno fotografiraju. Ispričao je i kako su mu roditelji gledali sve nastavke "Gospodina Savršenog" i da im je bilo jako zabavno.

Nedavno je Šime u Podcast Inkubatoru otkrio i što se sve nakon showa dogodilo između njega i Vanje. Šime je pojasnio da su on i Vanja nastavili komunikaciju nakon finala, ali su se problemi počeli javljati sredinom veljače. Posebno ga je iznenadio Vanjin zahtjev za zabranom komunikacije s drugim sudionicama showa, što je smatrao pretjeranim. "Ostao sam zatečen zbog stvari koje su se tražile od mene i koje baš nisu imale smisla, tipa zabrana bilo kakve komunikacije s djevojkama iz vile. Dakle, nebitno jesu li to tri poruke ili pet poruka. To mi je bilo malo previše i mislim da je to bilo nepotrebno", objasnio je. Situacija je eskalirala kada je Laura, jedna od sudionica, poslovno posjetila Split. Unatoč tome što je obavijestio Vanju o susretu, reakcija je bila burna. "Uslijedio je šok – raspad sistema. Znači, ako javim da ću se s nekime vidjeti – problem, ako ne javim opet - problem", rekao je Šime.