Među djevojke se uvukao nemir: 'Nismo sigurni što će Petar napraviti'

Zlatni ključevi koji omogućuju noć s Gospodinom Savršenim bez kamera obilježili su novu epizodu showa 'Gospodin Savršeni', a Petrov izbor izazvat će šok među djevojkama i pokrenuti niz sukoba u vili. „Ključevi su stvarno unijeli nemir; jedna djevojka ima grčeve, ne ustaje iz kreveta, druga povraća, trećoj isto nije dobro… Svidio nam se Karlov izbor, a što se tiče Petra, tu nismo baš sigurni što će napraviti. Mislim da on želi dati ključ djevojci s kojom ne bi ništa bilo, da ne bi nikoga naljutio. Ja sam odmah isključena iz te igre“, kroz smijeh kaže Smiljana.

Karlo je svoj ključ dao Heleni, što su mnoge djevojke podržale, no Antonela smatra da je njegov odabir trebala biti Kaja. „Razumijem da Antonela gura Kaju, to je ovdje njezina najbolja prijateljica kao što je Lara meni, ali ja to ne bih napravila u grupi kad stojimo za stolom jer me ponižava“, misli Helena koja je presretna zbog ključa. „Osjećam se super jer sam dobila ključ - sigurna sam, vesela, sretna“, priznaje.

Uoči svakog cocktail partyja raste napetost, a večeras će biti još i teže jer sve djevojke željno iščekuju Petrovu odluku. Monika i Žaklina ne skrivaju da se nadaju ključu, a Maja smatra: „Svaka od nas to želi, samo netko je glasniji, a netko to drži za sebe.“

FOTO Prepoznajete li našu bivšu misicu? Ovako je izgledala prije operacije nosa, a njezin izbor za miss obilježio je skandal

A Petar ključ želi dati djevojci koju još nije dovoljno upoznao i mnoge su zato uvjerene da je njegova odabranica Lara. Napetost će kulminirati na ceremoniji ruža, kada će jedna djevojka reći: „S obzirom na stanje u mojoj glavi i znam da mi ovdje nije mjesto, ne mogu stajati s dvije ruže i uskratiti te ruže nekome tko bi bio sretniji da ih ima.“ Nova epizoda Gospodin Savršeni od ponoći je dostupna na platformi Voyo, a na rasporedu je i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL Hrvatska.