SLATKO IŠČEKIVANJE

Zvijezda RTL-ove serije i suprug neurokirurg čekaju dijete! Otkrila je spol bebe i koliko se svi vesele prinovi

Sveti Ivan Zelina: Snimanje RTL-ove serije Tajne na kuriji Nespeš
Pripreme za dolazak prinove već su u punom jeku. Osnovna oprema je nabavljena, a garderoba za bebu neprestano pristiže zahvaljujući pažnji obitelji i prijatelja. Monika ne skriva da je trudnoća dodatno produbila njihov odnos.

Zagrebačka glumica Monika Mihajlović Rotim, koju publika pamti po ulozi Davorke u RTL-ovoj dramskoj seriji Sjene prošlosti, uskoro će zakoračiti u lijepu životniu ulogu, onu majke. Kako je otkrila za magazin Gloria, vijest o trudnoći nju i supruga, neurokirurga Antu Rotima, u prvi je trenutak ostavila bez riječi. Par očekuje djevojčicu, što je izazvalo posebno oduševljenje u cijeloj obitelji. Glumica ističe kako je njezin suprug oduvijek priželjkivao upravo kćer: "Sve su žene u obitelji presretne, no Ante je ipak najuzbuđeniji. Oduvijek je govorio da želi curicu i sada mu se ta želja napokon ostvarila", ispričala je.

Pripreme za dolazak prinove već su u punom jeku. Osnovna oprema je nabavljena, a garderoba za bebu neprestano pristiže zahvaljujući pažnji obitelji i prijatelja. Monika ne skriva da je trudnoća dodatno produbila njihov odnos. "I prije je bio iznimno pažljiv, ali sada je to na jednoj posve novoj razini, kao da ima dodatne senzore za mene", rekla je kroz osmijeh, naglašavajući kako joj suprug pruža bezrezervnu podršku i s posebnom pažnjom prati svaku njezinu potrebu.

Dodaje i kako su tijekom ovog razdoblja postali još povezaniji i bliskiji nego ikad prije. Trudnoća ju je potaknula da uspori tempo i posveti se sebi i djetetu, zbog čega trenutačno ne prihvaća nove glumačke angažmane. Planira se vratiti poslu tek kada se u potpunosti prilagodi novoj životnoj ulozi. Iako trudnoća donosi i određene izazove, poput mučnina i žgaravice koje je prate i u kasnijoj fazi, glumica sve to prihvaća s vedrinom i optimizmom. "Svjesna sam da dolazi nešto uistinu predivno i upravo mi to daje snagu za sve", poručila je.

trudnoća trudnica glumica Monika Mihajlović Rotim monika mihajlović showbiz

