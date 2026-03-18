Naša glazbena diva objavila rijetku obiteljsku fotografiju: 'Ne mogu ih se nikako riješiti'

Naša glazbena diva Zorica Kondža (65), na Facebooku je objavila fotografiju na kojoj pozira sa suprugom Joškom Banovom te sinovima Ivanom, Tonijem i Lukom. 'Kad su bili mali, često mi je bilo dosta svega, sva ta nespavanja, umor... ali brzo se to zaboravi. Oni su sada odrasli ljudi i uvijek dijelimo s njima i dobro i zlo, kao i oni s nama. Još je samo Luka ostao živjeti s nama, Toni sa suprugom Anari i kćerkicom Natali živi oko 500 metara od nas, a Ivan dvadesetak metara od nas. Što da vam kažem, ne mogu ih se nikako riješiti. Gotovo svaki dan su kod mame na ručku', napisala je.

Dok mnogi glazbenici privatni život drže podalje od reflektora, kod obitelji Kondža-Banov pozornica je postala produžetak obiteljskog doma. Rijetko se viđa da majci leđa na koncertima čuvaju suprug za klavirom te sinovi na bubnjevima i udaraljkama, no za njih je to postala najprirodnija stvar na svijetu, jedinstvena kemija koja svaki njihov nastup pretvara u intimnu obiteljsku svečanost. Njihova priča nije samo priča o glazbi, već o ljubavi, poštovanju i zajedništvu koje traje gotovo četiri desetljeća.

- Dino Dvornik nas je povezao, izlazili smo u isti klub. Joško je svirao i u Kineskom zidu. Joško je počeo pisati pjesme za mene i jednostavno smo završili zajedno, ispričala nam je nedavno Zorica.

Kako je sama u više navrata istaknula, osvojio ju je svojom kreativnošću, duhovitošću i nevjerojatnim smislom za umjetnost. "Bio je jako zgodan, visok, duhovit, bavio se košarkom, fin", prisjetila se pjevačica. Brzo su se zaljubili, a nakon tri godine veze, Zorica je preuzela inicijativu i rekla mu: "Joško, vrime je za dicu." Vjenčali su se 1987. godine, a Banov je od tada postao ne samo njezin životni partner, već i ključni suradnik koji potpisuje njezine najljepše balade i vodi orkestar na svim njezinim nastupima. Njihova komunikacija na pozornici, kako kaže, često je neverbalna. "Mi se na pozornici gledamo kao pokeraši, imamo znakove očima, obrvama, razumijemo se", otkrila je Kondža.

Plod njihove ljubavi su tri sina, Toni, Ivan i Luka, koji su odmalena odrastali okruženi glazbom. Nije stoga ni čudno što su svi krenuli umjetničkim stopama, postavši majčina najveća podrška, ali i njezini najiskreniji kritičari. Najstariji sin Toni Banov (37) diplomirao je filmsku režiju i radi na HRT-u, no njegova prva ljubav su bubnjevi koje svira u majčinu bendu već više od deset godina, ali i u svom autorskom bendu Šetači. Srednji sin Ivan (33) završio je klavir na Glazbenoj akademiji i pjeva u zboru splitskog HNK, dok najmlađi Luka (22), student kineziologije, svira udaraljke i povremeno se pridružuje obitelji na pozornici. Zorica se sjeća kako su joj, nakon što je rodila trećeg sina u 43. godini, mnogi predviđali kraj karijere. "Ako je to kraj, onda dobro, jer mi je obitelj najvažnija", pomislila je tada, no ispostavilo se da je to bio tek početak nove, obiteljske glazbene ere.

Iako su odrasli i zasnovali vlastite obitelji, sinovi su ostali čvrsto vezani za roditeljski dom na splitskom Žnjanu. Toni sa suprugom Anari i kćerkicom Natali živi svega petstotinjak metara dalje, a Ivan tek dvadesetak. - Kažu da je roditeljska ljubav bezuvjetna, bez ultimatuma, bez interesa, i zato je posebna. Ja sam bila mama u kući, a na televiziji Zorica. Jednom smo bili kod prijateljice na kavi, a na TV-u sam se pojavila u emisiji. Ona pita: "Tko je ono?" Kažu: "Zorica Kondža." Sinovi su me odgurnuli da bolje vide televizor. A unuka, kad je kod mene, jedva čeka da idemo na spavanje, pa mi kaže: "Ajde, pjevaj mi kako ti pjevaš." Onda slušamo Olivera. Nema još tri godine, ali svašta zna. Jako je talentirana. Voli razgovarati, družiti se, voli ljude. Ima tatu i još dva strica. Kažem joj: "Ja sam tvom tati i mama." Ona: "Nisi ti mama, moja mama je mama." Uglavnom, svi smo oko nje, veselje najveće, kazala nam je Kondža.