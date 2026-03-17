VIDEO Jedna od cura otvoreno rekla što je Gospodin Savršeni tražio od nje: 'To nije na ženi da radi'

Gospodin Savršeni Karlo Godec suočio se s otporom kada je od Anastasije zatražio da prva prizna osjećaje. Bio je to, otkrila je, već drugi put da on očekuje od nje da napravi prvi korak. - Ajde budi muško i ti reci prvi - odbrusila mu je, a kasnije pojasnila svoj stav. - Evo već drugi put zaredom Karlo očekuje od mene da ja prva radim neke poteze. Smatram da to nije na ženi da radi - izjavila je, čvrsto se držeći tradicionalnih uloga u njihovom kompliciranom odnosu.

Iako priznaje da postoji kemija, Anastasia vjeruje da ostankom u vili i toleriranjem njegovih spojeva s drugima pokazuje dovoljno. Njezin stav proizlazi iz ranijih razočaranja, poput spoja koji se pretvorio u "poslovni sastanak". Ta razlika u ponašanju pred kamerama i izvan njih stvorila je u njoj duboku nesigurnost.

Karlo je tvrdio kako nije hladan, već da samo želi potaknuti njezinu iskrenost bez zidova koje je podigla. Njegovi pokušaji približavanja, međutim, nisu nailazili na razumijevanje. Koliko su im očekivanja različita najbolje je pokazao trenutak zagrljaja koji je za nju bio potpuno beznačajan i isključivo prijateljski.

- Meni taj zagrljaj ništa ne znači. Tako zagrliš prijatelja, to nije korak prema naprijed - bio je njezin komentar. Njezino odbijanje da popusti pod pritiskom i prva se otvori, uz različite poglede na geste, dodatno je zakompliciralo njihovu dinamiku i otvorilo pitanje budućnosti njihove priče u showu.