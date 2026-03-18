Žuti nadjačali zelene i napunili kamp s više namirnica: Osobni imunitet pripao Pauli u žutom i Ani u zelenom timu

Borba na posljednjem Survivor poligonu donijela je niz napetih dvoboja u kojima su se natjecatelji suočavali jedan na jedan, a svaka runda donosila je novu namirnicu. U borbi za osobni imunitet, ogrlica je pripala Pauli u žutom timu, a u zelenom plemenu njome se okitila Ana. U igri za nagrade, prvi su snage odmjerili Ivan i Njegoš u borbi za pet jaja, a uspješniji je bio Ivan koji je tako svom timu donio vrijedan početni bod. Dvoboji su se nastavili brzim tempom. Ana je svladala Lanu, dok je Stefan bio bolji od Stipe i svom timu osigurao baguette. U sljedećem susretu, Vanesa i Ana borile su se za čokoladni namaz, a pobjedu je odnijela Ana. Marko je u dvoboju sa Srećkom osvojio mljeveno meso, dok je Adrijana protiv Leonarde izborila orašaste plodove i tajnu prednost.

Napeto je bilo i u dvoboju Iana za žuti i Marka za zeleni tim, u kojem je Marko osvojio sir, dok je Miloš bio uspješniji od Borisa te zelenom timu donio lubenicu. Roko je protiv Nemanje osvojio jogurt, a završna runda igrala se u parovima: Paula i Ivan protiv Ane i Stefana. U toj borbi osvojeni su maslac od kikirikija i sok od naranče, a uspješniji su bili Paula i Ivan.

Na kraju su žuti slavili rezultatom 6:5, i to iako su imali manje članova od zelenog tima. Oba plemena napunila su svoj kamp osvojenim namirnicama. „Trebao sam namirnice za sebe i za cijelu ekipu. Zadovoljan sam što smo osvojili više. Ekipa je vjerovala u mene, i ja sam vjerovao u sebe, ovo je bila igra za mene, trčanje i malo gađanja“, objasnio je Ivan koji je za tim osvojio više namirnica. „I mi smo zadovoljni osvojenim, no žalimo za namazom od kikirikija jer ima dosta kalorija“, dodao je Stefan. Paula je kasnije u šumi naišla na jedno iznenađenje. „Osvojila sam nagradu za svoje pleme – slatkiše i pismo o tajnoj prednost“, istaknula je Paula, a ta tajna prednost, kako navodi pismo, štiti jednog člana plemena od izbacivanja na plemenskom vijeću.

Sljedećeg dana uslijedila je borba za osobni imunitet. Ogrlicu u žutom plemenu osvojila je Paula, te komentirala: „Ne osjećam se ugroženo, donosim bodove i u kampu sam sa svima dobra.“ U zelenom timu imunitet je pripao Ani. „O tome koga ću nominirati ako zeleno pleme izgubi, dogovorit ću se s plemenom. Pitat ću ih za savjet, ali odlučit ću sama“, poručila je Ana, a tko će od njih dvije morati donijeti odluku o nominacijama doznat ćemo uskoro.