Maja Šuput pokazala kako je izgledala proslava Bloomovog petog rođendana, evo u kojem stilu je bilo slavlje

Maja Šuput za peti rođendan svog sina Blooma organizirala je spektakularnu proslavu u disco stilu koja je oduševila njezine pratitelje na društvenim mrežama. Fotografije otkrivaju pomno osmišljenu scenografiju s blještavim srebrnim zidovima, stotinama balona, svjetlećim plesnim podijem i impresivnom tortom na tri kata ukrašenom motivima disko kugli i plesača. Maleni slavljenik, odjeven u elegantni bijeli sako s crnim reverima i svjetlucave tenisice, pozirao je poput prave zvijezde, a ponosna mama modno se uskladila s njim u srebrnoj kombinaciji.

No, ono što je najviše dirnulo javnost bila je emotivna poruka koju je Maja posvetila svom sinu. "Nek ti je najsretniji peti rođendan ljubavi moja najveća. Ti si najveselije, najslađe i najšarmantnije biće koje sam ikada upoznala. Najveća si radost mog života i daleko najbolja stvar koju sam ikada napravila", napisala je pjevačica. U dirljivoj objavi dodala je kako ne prođe dan da nije zahvalna što je baš on njezin sin te istaknula njihovu nevjerojatnu povezanost. Maja redovito dijeli trenutke iz njihovog zajedničkog života, od egzotičnih putovanja poput nedavnog odmora na Baliju do svakodnevnih dogodovština, a svaka njegova objava izazove lavinu pozitivnih reakcija. Objava je u kratkom roku prikupila desetke tisuća lajkova, a komentari su se nizali iz minute u minutu.

Obožavatelji i brojni poznati kolege uputili su najljepše želje malenom slavljeniku. "Sretan rođendan i sve najbolje ljepotanu", "Sretan rockas Bloom", "Sretan rođendan malom frajeru! Neka ti bude sretno i bezbrižno djetinjstvo!", samo su neke od poruka koje svjedoče o simpatijama koje Bloom uživa u javnosti. Mnogi su istaknuli kako je dječak naslijedio majčin šarm i energiju, a raskošna proslava samo je još jedan dokaz Majine posvećenosti ulozi majke. Maja je sina dobila u braku s Nenadom Tatarinovim od kojeg se rastala prošle godine i u objavi koju je tada podijelila s pratiteljima na Instagramu je istaknula kako će s bivšim partnerom ostati u prijateljskom odnosima.