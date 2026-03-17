Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLAVLJENIK

Maja Šuput pokazala kako je izgledala proslava Bloomovog petog rođendana, evo u kojem stilu je bilo slavlje

Foto: Instagram
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
17.03.2026.
u 12:40

Maleni slavljenik, odjeven u elegantni bijeli sako s crnim reverima i svjetlucave tenisice, pozirao je poput prave zvijezde

Maja Šuput za peti rođendan svog sina Blooma organizirala je spektakularnu proslavu u disco stilu koja je oduševila njezine pratitelje na društvenim mrežama. Fotografije otkrivaju pomno osmišljenu scenografiju s blještavim srebrnim zidovima, stotinama balona, svjetlećim plesnim podijem i impresivnom tortom na tri kata ukrašenom motivima disko kugli i plesača. Maleni slavljenik, odjeven u elegantni bijeli sako s crnim reverima i svjetlucave tenisice, pozirao je poput prave zvijezde, a ponosna mama modno se uskladila s njim u srebrnoj kombinaciji.

No, ono što je najviše dirnulo javnost bila je emotivna poruka koju je Maja posvetila svom sinu. "Nek ti je najsretniji peti rođendan ljubavi moja najveća. Ti si najveselije, najslađe i najšarmantnije biće koje sam ikada upoznala. Najveća si radost mog života i daleko najbolja stvar koju sam ikada napravila", napisala je pjevačica. U dirljivoj objavi dodala je kako ne prođe dan da nije zahvalna što je baš on njezin sin te istaknula njihovu nevjerojatnu povezanost. Maja redovito dijeli trenutke iz njihovog zajedničkog života, od egzotičnih putovanja poput nedavnog odmora na Baliju do svakodnevnih dogodovština, a svaka njegova objava izazove lavinu pozitivnih reakcija. Objava je u kratkom roku prikupila desetke tisuća lajkova, a komentari su se nizali iz minute u minutu.

Obožavatelji i brojni poznati kolege uputili su najljepše želje malenom slavljeniku. "Sretan rođendan i sve najbolje ljepotanu", "Sretan rockas Bloom", "Sretan rođendan malom frajeru! Neka ti bude sretno i bezbrižno djetinjstvo!", samo su neke od poruka koje svjedoče o simpatijama koje Bloom uživa u javnosti. Mnogi su istaknuli kako je dječak naslijedio majčin šarm i energiju, a raskošna proslava samo je još jedan dokaz Majine posvećenosti ulozi majke. Maja je sina dobila u braku s Nenadom Tatarinovim od kojeg se rastala prošle godine i u objavi koju je tada podijelila s pratiteljima na Instagramu je istaknula kako će s bivšim partnerom ostati u prijateljskom odnosima. 

FOTO Prepoznajete li našu bivšu misicu? Ovako je izgledala prije operacije nosa, a njezin izbor za miss obilježio je skandal
1/13
Ključne riječi
showbiz Proslava rođendan Bloom Maja Šuput

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Večer za pamćenje

Klapa Cambi obilježila jubilej u Lisinskom. Najnagrađivanija hrvatska klapa oduševila Zagreb!

Publika je s klapom glasno pjevala hitove "Kriva karta", "Od zipke do križa", "Sad kada došla si", , "Popucale rebatine", "Neprolazna", "Dugo nije pala kiša"... "Kad do doživiš, vidiš koliko naša glazba živi kroz publiku. U tim trenutcima shvatiš da se sve isplatilo, stvarno hvala svima koji su došli!", dodaju iz klape. Hrvoje Lozančić je u ime klape otkrio da im je Cambi donio puno toga lijepog, ali i puno odricanja

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!