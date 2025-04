Biste li ga prepoznali? Legendarni glumac potpuno se promijenio, završio je u Big Brotheru i odmah su ga izbacili

Hollywoodska legenda, Mickey Rourke (72) izbačen je iz britanske verzije Celebrity Big Brothera nakon što je kao stanar kuće izdržao samo nekoliko dana. Naime, Mickey je izbačen zbog, kako su naveli producenti, 'neprihvatljivog ponašanja'. Rourke je u tom reality showu prvo sablaznio američku influencericu i glazbenicu Jojo Siwu rekavši joj da 'više neće biti gay ako ostane duže od četiri dana', što je kazao nakon što mu je ona otkrila da je u vezi s nebinarnom osobom i da voli žene.

Nakon toga je rekao i da treba cigaretu, no koristio je riječ 'fag', što je pogrdna riječ za osobe homoseksualne orijentacije pa pokazao prema Siwi te dodao da se to ne odnosi na nju. Kako mu je cijelo vrijeme bila na piku, izjavio je kasnije i da će glasati da 'izbace tu lezbijku što prije'. Nije baš jasno kako mu je 21-godišnjakinja stala na žulj da je baš nju izdvojio kao svoju metu, a s obzirom na to da je ovo reality show još nije poznato je li potpisao neki ugovor koji mu jamči da neće morati dugo ostati u kući ili je jednostavno odlučio na ovaj način samo izazvati izbacivanje kako u realityju ne bi morao biti do kraja. No, nije izbačen zbog komentara koje je imao na račun influencerice, već zato što se zakačio i s reality zvijezdom Chrisom Hughesom iz 'Love Islanda' kojem je rekao da će ga pokopati, dok je nekoliko drugih stanara i rasplakao.

– Krivim sebe, znam da sam ja kriv i da imam kratak fitilj. Uznemirio sam puno ljudi i žao mi je zbog toga. Kriv sam i sramim se što sam tako podivljao. Sad samo želim spakirati svoje kovčege i otići. Htio sam otići i ranije, ali nisu me izabrali – rekao je Mickey kada su ga izbacili. No, kako se zapravo Rourke, glumac koji je bio nominiran i za Oscara, našao u situaciji da bude stanar Big Brother kuće? Pravim imenom Philip Andre Rourke Jr., rođen je u New Yorku 1952. godine. Njegov otac Philip Andre Rourke Sr., profesionalni bodybuilder, napustio je svoju obitelj kada je Mickey bio mali i za njega te brata Joeyja morala se brinuti njegova majka Annette. Nakon što se Annette opet udala, obitelj se preselila u Miami, ali Rourkeovo djetinjstvo nije postalo ništa ljepše. Od obiteljskih problema utjehu je pronašao u boksačkom ringu. Bio je dobar i trenirao u istoj dvorani kao Muhammad Ali, no zbog ozljede je pukim slučajem završio u glumi.

Prijatelj ga je, naime, zamolio da odigra glavnu ulogu u njegovoj predstavi jer je originalni glumac odlučio dati otkaz. Mickeyju se gluma svidjela, pa je potpuno napustio sport. Vratio se u New York i radio neke slabije plaćene poslove kako bi spojio kraj s krajem te išao na tečajeve dok konačno nije dobio ulogu u filmu Body Heat 1981. godine. Na ekranu je bio samo nekoliko minuta, ali to se pokazalo kao odskočna daska koja mu je trebala. Glumio je kasnije u kultnim klasicima kao što su Diner Francisa Forda Coppole, Ruble Fish te Angel Heart s velikim Robertom De Nirom, no jedan od najpoželjnijih muškaraca na svijetu postao je nakon uloge u filmu Devet i pol tjedana s Kim Basinger.

Foto: Profimedia

Nažalost, brzo je zaradio reputaciju teške osobe, a nisu pomogle ni glasine o tome da previše pije i koristi ilegalne substance, pa je u 1990-ima njegova karijera počela stagnirati. Godine 2002. vratio se glumi te je uz Brittany Murphy glumio u filmu Spun, a veću ulogu dobio je i tri godine kasnije u filmu Sin City. Ipak, uloga koja je označila njegov veliki povratak definitivno je bila ona u filmu 'The Wrestler'. Uloga Randyja 'The Rama' Robinsona donijela mu je nominaciju za Zlatni globus, ali i Oscar. Mnogi fanovi filmova o superherojima sjećaju ga se i kao Ivana Vanka/Whiplasha iz drugog nastavka megauspješnog Marvelova serijala Iron Man.

Zanimljivo je da Big Brother nije prvo Mickeyjevo pojavljivanje u nekom reality showu – jer je nosio i masku Goblina u 'Masked Singeru' – no izbačen je prije kraja nakon što je skinuo masku prije nego što su gledatelji dobili priliku pogoditi o kome je riječ ispod nje, kazavši da mu je prevruće. Što se tiče privatnog života, Mickey je oženio Debru Feuer 1981. godine, nakon što su se upoznali na setu filma Hardcase. Razveli su se 1989., no ostali su u prijateljskim odnosima. Godine 1992. oženio se za Carrie Otis, ali ni taj brak nije potrajao te su se razveli 1998. godine. Od 2009. pisalo se da je u vezi s manekenkom Anasstasijom Makarenko, no nije poznato jesu li još zajedno.

GALERIJA Anđa Marić skinula je 18 kg, a evo kako se mijenjala tijekom godina: Bori se s teškom dijagnozom

Da Mickey nije zadovoljan svojim životom bilo je jasno iz tih nekoliko dana koje je proveo u Big Brother kući. Sustanarima je rekao da ima puno trauma, a u jednom je intervjuu potvrdio da mu je karijera 'u WC-u'. – Ima redatelja s kojima želim raditi i želim da mi vjeruju i da me se ne boje. Nisam ono što sam nekad bio – rekao je Mickey te dodao: – Učinio sam puno pogrešaka i ne mogu nikoga kriviti što mi je brod potonuo osim samoga sebe.

FOTO Sa 16 se pojavila u glazbenom spotu, a danas je zvijezda: Evo kako se Nives Celzijus mijenjala kroz godine

A na pitanje zašto je odlučio biti u showu Celebrity Big Brother odgovorio je: – Mogao sam birati između toga ili jako lošeg nezavisnog filma. A stvarno mi je više dosta loših nezavisnih filmova. S obzirom na to da je cijeli svijet čuo i vidio kako se Mickey ponašao prema stanarima, nije baš lako zaključiti u kojem će smjeru njegova karijera ići dalje. Definitivno je, moramo priznati, podsjetio ljude da postoji, no ostaje pitanje hoće li moći uvjeriti redatelje da neće raditi ovakve probleme na setovima nekog filma ili će ga zaobilaziti u širokom luku u strahu od njegova ponašanja prema kolegama. Mickey je odličan glumac i zaslužuje još koju priliku, ali ne ako će se njegove kolegice ili kolege osjećati nesigurno dok rade s njim, kao što se osjećala Bella Thorne koja je prije nekoliko dana otkrila da je Rourke bio užasan prema njoj dok su snimali horor film Girl 2020. godine. – Trebao je uzeti metalni mlin i 'razbiti' mi njime koljeno, no on me udarao po genitalijama preko hlača, zbog čega sam imala masnice, to mi je bilo najgore iskustvo koje sam imala kao glumica u životu – kazala je.

VIDEO Ella Dvornik o dating aplikacijama: "Što bi bilo da otvorim Tinder? Vjerojatno bi me prijavili..."