Šime Elez se javio s avanture u koju se upustio, objavu mu lajkala i Maja Šuput: Najgore je prošlo

Ljeto 2025. godine za Šimu Eleza, 26-godišnjeg Splićanina koji je preko noći postao jedan od najprepoznatljivijih medijskih lica u Hrvatskoj, bilo je sve samo ne obično. Gledatelji su ga upoznali u četvrtoj sezoni showa "Gospodin Savršeni", a zadnjih nekoliko tjedana šuškalo se kako je u romantičnoj vezi s pjevačicom Majom Šuput. Za kraj ljeta Šime je odlučio malo pobjeći od svih i uputio se na moto avanturu Balkanom. Na svom Instagram profilu, Šime se javio iz srca Nacionalnog parka Durmitor u Crnoj Gori, potvrdivši da je uspješno savladao prvih 654 kilometra svoje devetodnevne avanture. Objava, koja je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i komentara podrške, prikazuje Eleza u potpuno drugačijem svjetlu.

"Prva 654 kilometra odrađena, prva etapa završena", započeo je Šime svoju objavu, dajući do znanja da izazov uspješno svladava. "Vožnja prošla bez većih problema, a da smo noć prije legli na vrime bila bi odrađena bez ikakvih problema", dodao je uz dozu humora i dodao: "Doduše, mislim da je to manje bitno. Umor u očima pripisujem činjenici da ovdje nitko nije normalan, a ne kilometrima. Najgore je prošlo, idemo dalje." Nakon što je zatvorio poglavlje "Gospodina Savršenog", Elez nije mirovao. Prihvatio je novi izazov i okušao se u voditeljskim vodama, vodeći edukativnu seriju "Zeleni heroji" na RTL-u. Kroz pet epizoda, bavio se ključnim ekološkim temama, pokazujući svoju svestranost i interes za važna društvena pitanja. U lipnju je pak šokirao javnost obrijavši svoju prepoznatljivu gustu bradu, zbog čega su ga mnogi jedva prepoznali. Samo dva mjeseca kasnije, u kolovozu, ponovno je promijenio izgled, pustivši brkove, što je izazvalo podijeljene reakcije.

Ipak, njegovi obožavatelji su najviše interesa pokazali za njegov odnos s Majom Šuput. Nakon što se pojavio u njezinom spotu "Nisam ja za male stvari", pojavila su se nagađanja kako postoji nešto više između njega i naše poznate pjevačice. Glasine su započele nakon što su viđeni zajedno u više navrata, navodno su izmjenjivali nježnosti na jahti kod Brača, viđeni su na romantičnoj večeri u restoranu na Korčuli, a Šime je bio i redovit gost na Majinim nastupima. Ni Maja ni Šime nisu potvrdili da su u vezi, ali zanimljivo je kako je i Maja lajkala njegove objave vezane za avanturu na koju se uputio motorom.