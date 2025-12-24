Večernji list
FOTO Novi fosili na Badnjak nastupili u Gradskoj kavani, evo kako je bilo
Badnjak u centru Zagreba već je tradicionalno obilježen s puno ljudi koji se druže te pjevaju, a kiša ove godine nešto je malo umanjila taj broj.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
No, građani su ipak ostali u centru grada, a mnogi su se uputili i na koncert Novih fosila koji se odvio u Gradskoj kavani.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Sanja Doležal otpjevala je brojne hitove te grupe dok su okupljeni građani uživali u stihovima, pjevali i družili se.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Kakva je atmosfera bila, pogledajte u našoj fotogaleriji.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
