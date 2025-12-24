Miroslav Škoro slavi 40 godina karijere: 'Jako je teško uspjeti, ali najteže je trajati'

Tri noći zaredom, Miroslav Škoro održava koncerte, i svaka večer nosi sa sobom posebne izazove i čari. Popularni glazbenik, koji ove godine slavi čak 40 godina uspješne karijere. „Ha, ha, ha... U mojim godinama svaka noć izgubljena je, već pomalo problem. Zato što, ono, ne znam... Dvadesete nose svoje, tridesete svoje. Ja sam već u 60-ima i volim malo ranije otići leći. Međutim, sve što se događa u mom životu, pa tako i ove tri večeri, događa se zbog toga što postoje ljudi koji su bili u ulozi publike. To su ljudi koji prate moj rad kroz zadnjih 40 godina i koji me drže iznad površine", govorio je Miroslav Škoro za Večernji list o svom glazbenom maratonu i iskustvima koja ga prate na pozornici.

"U mom poslu, kao i u svakom, a posebice mom, jako je teško uspjeti, ali najteže je trajati i bez nekog velikog hita, bez neke nove velike priče i uz činjenicu da nisam baš sveprisutan autor i izvođač, nego sam rezerviran za neke hermetičke prostore. Uspijevam imati godišnje dovoljno koncerata i svake godine napraviti nešto ovako veliko i lijepo. Prošle godine smo radili u zagrebačkoj Areni, ove godine smo radili ta tri jesenska, ali opet i to je sve zahvaljujući ljudima koji se pronašli u mojim pjesmama i koji vole doći na moj koncert,“ naglasio je Škoro kojeg smo upitali je li očekivao ovakvu atmosferu tri večeri zaredom.

„Kad su tri noći zaredom, onda stvarno možeš izvagati i vidjeti to. Mislim da smo mi bili dobri, prvo večer, odnosno, hajde, recimo ovako... prvo večer mi smo bili prilično dobri kao i publika. Drugo večer publika je bila malo suzdržanija, ali smo mi bili već na jednoj malo boljoj razini. Međutim, treće večer se potrefilo da je publika bila izvrsna i da smo mi već usavršili takav stil nastupa. Nažalost, mi nemamo jedan ovako cijeli niz lijepih koncertnih dvorana pa da možemo ići na neku dvoransku turneju, nego smo osuđeni na sportske dvorane, šatore, trgove, gdje su prepleću priče ljudi, slučajni prolaznici nailaze... U ovakvim dvoranama je to posebno. E sad, kad bi mi imali mogućnost raditi prvo dvoransku turneju pa da ovo bude, recimo, vrhunac i veliko finale. Bilo bi još bolje, ali mislim da je i ovako, s glazbenicima koje imam i s publikom koju imam, bilo bi iznad svih očekivanja. To je jedna vrsta glazbenog događaja koja nije uobičajena kod nas,“ objasnio je Škoro osvrćući se na sam doživljaj koncerata. „Dakle, nije to sad samo iz pjesme u pjesmu, nego je to, vidjeli ste i sami, jedan drugačiji pristup, malo pjevanja, malo zezancije.“ Na pitanje hoće li ovo biti kraj nastupa za ovu godinu, Škoro nam je otkrio gdje sve još nastupa.

"Do prvog siječnja, dakle, nakon ovoga moramo ići s velikim zadovoljstvom u Split odraditi jedan odgođeni koncert sa Rive, samo na jednom placu. Moramo to napraviti jer je koncert bio odgođen kada je tamo bio Dan pobjede, domovinske zahvalnosti, a onda ćemo se vratiti u Koprivnicu jer me moj prijatelj Mišel Jakšić zamolio, ako je ikako moguće, da dođemo i sudjelujemo u Adventu. Kako je silno drag, tako je to napravio, da nisam mogao reći ne. Onda smo rekli OK, pa ćemo iz Splita se vratiti u Koprivnicu, a imamo tradicionalno već na neki način u Zadru. Uvijek u Arsenalu napravimo jedan koncert. Sad se to potrefilo da je dan poslije, tako da ćemo se na neki način provozati ovim dijelom Hrvatske,“ kazao je Škoro. O napornom ritmu koncerata i važnosti povratka kući, naglasio je:

„Imat ćemo u par dana više koncerata, i onda ćemo, ako Bog da, imati dan pauze da se malo rekuperiramo, a onda radimo ono što je možda u ovih četrdeset godina meni jedna ovako najdraža priča – to da se vraćam kući i za doček Nove godine sam u Osijeku. Publika je moj jedini sponzor i ovo što smo mi večeras zajedno napravili ne može napraviti nitko drugi, istaknuo je popularni glazbenik ispraćen euforičnim ovacijama razdragane publike. Jer, Škoro nije samo simbol popularne domaće pop kulture, on je pjevač koji spletom svojih pjesama i dogodovština malo koga može ostaviti ravnodušnim.

Njegova je publika puna tri sata uživala u emotivnom glazbenom spektaklu koji je i samog glazbenika ganuo do suza. Koncert je započeo pjesmom "Pola života", dok su se u pozadini, na velikom ekranu, kronološki izmjenjivale glazbenikove privatne fotografije s obitelji i prijateljima od njegovih početaka. Impresivni glazbeni jubilej, na kojem je miljenika široke publike pratio sastav vrhunskih glazbenika, donio je retrospektivu njegovih najvećih hitova koji su obilježili generacije. "Kuća na kraju sela", "Garavušo garava", "Milo moje", "Ne vjeruje srce pameti" i "Sude mi", "Svetinja", "Moja Juliška" samo su neke od pjesama koje je publika pjevala u glas sa svojim idolom od prve do posljednje minute. Pjesma "Sve poštivam, svoje uživam" mogla se sinoć prozvati i himnom njegovog glazbenog i životnog izričaja, dok je izvedba "Ne dirajte mi ravnicu" uz tisuću glasova iz cijele dvorane na kraju koncerta bila grande finale jedne doista impresivne priče.

Kako bi njegovi vjerni obožavatelji zauvijek upamtili ovu posebnu noć, Škoro je svakog iznenadio poklonom – svojim CD-om koji ih je čekao u poklon-vrećicama na sjedalima, kao božićni dar. U njima su se prigodno našle i rođendanske kapice koje su svi stavili na glave tijekom koncerta kako bi s glazbenikom na poseban način proslavili ovaj veliki jubilej. "Moj jedini sponzor je moja publika. Kod mene nema natpisa powered by. Sve što sam postigao, postigao sam zahvaljujući njima i iskreno im hvala na tome. Ja nemam dražih gostiju od vas", poručio je emotivni Miroslav istaknuvši kako u svojim glazbenim počecima nije ni sanjao da će danas stajati pred tolikom publikom i slaviti čak četiri desetljeća karijere. Unatoč dvoranama i arenama koje je punio kao iz šale, Lisinski će zauvijek ostati jedna od njegovih najdražih prostora za nastupe, upravo zbog posebne intime koju pruža. „Moja kantautorska priča je hermetična, a ja sam kao takav uspio postati masovnoga dometa i napisati pjesme koje vole i ljudi koji inače nisu skloni ovom glazbenom izričaju. S druge strane, živimo u prostoru koji nema puno koncertnih prostora ovakvog tipa pa se ovaj posao uglavnom odvija u sportskim dvoranama, gdje se prijepodne igra mali nogomet, a poslijepodne održavaju koncerti. Tu sam se ja uspio ušuljati i osobno najviše volim raditi upravo u ovakvim prostorima, iako mi nije problem doći ni na trg, u šator ili na privatnu zabavu. No, tamo moraš zabavljati sve koji su došli. Ovo je publika koja je kupila kartu i zbog toga je izuzetno cijenim i volim. Ovoj publici dugujem i pjesme koje inače ne izvodim. Sada ispada da mrvicu kukam, ali naravno da bih kao kantautor više volio imati mogućnost funkcionirati isključivo na ovaj način. S pozornice točno vidim tko je došao jer je morao, a tko je došao s voljom i pripremljen. Žao mi je što ne mogu češće i više raditi ovakve koncerte, jer to mi je najdraže, iako ne tvrdim da sam u tome najbolji,“ poručio je Škoro pa nastavio.

„Bog me stvorio takvim da se vrlo brzo snađem. Imao sam sreću nastupati po svijetu u velikim koncertnim dvoranama i to je velik izazov. Nažalost, nismo mogli uzeti ovakav prostor na mjesec dana i sve uvježbati onako kako bih ja to volio i kako bi moglo biti. Nitko od nas nema taj luksuz da se može ostaviti svih drugih poslova i koncentrirati se samo na jedan, dva ili tri koncerta godišnje. Kad sve zbrojim i oduzmem, mislim da ovo što smo mi napravili ne može napraviti nitko drugi na širem području; i to ne samo bivše države“, zaključio je.

Unatoč blagdanima, za glazbenika nema previše odmora. Dan nakon Božića, 26. prosinca, dok se grad još uvijek ljuljuška u blagdanskom ritmu, splitskom Pjacom zaorit će njegov prepoznatljiv glas, a 28. prosinca isti će zatresti i zadarski Arsenal. Na samu Novu godinu Škoro će, nakon punih 20 godina, zapjevati u rodnom gradu – Osijeku s početkom u 23 sata. Obožavateljima za najluđu noć u godini trebat će tek topla odjeća, a za odlično raspoloženje pobrinut će se jedan i jedini Miroslav Škoro, koji je i u Lisinskom publiku čitavu večer nasmijavao šalama po kojima je daleko poznat.