Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 19
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
SPREMAN ZA NOVU SEZONU

VIDEO Maja Šuput dala Bloomu skratiti kosu: 'Koliko je zadovoljan novom frizurom vidi se u zadnjem kadru'

Knin: Koncertom Mate Bulića i Maje Šuput završena proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
25.08.2025.
u 08:00

Pjevačica Maja Šuput na svom je Instagram profilu podijelila video koji je raznježio njezine pratitelje. Njezin sin Bloom Tatarinov odlučio se na veliku promjenu i skratio svoju prepoznatljivu dugu kosu.

Maleni Bloom Tatarinov, sin pjevačice Maje Šuput, prava je mala zvijezda čiji se svaki korak prati s velikim zanimanjem. Njegova duga plava kosa s uvojcima postala je njegov zaštitni znak, no došlo je vrijeme za promjenu. Maja je na svom Instagram profilu objavila video iz frizerskog salona, gdje se vidi kako četverogodišnjak strpljivo sjedi dok mu frizerka skraćuje prepoznatljive uvojke.

Bloom je dobio svoje prvo drastičnije šišanje i sada nosi modernu "undercut" frizuru, gdje kosa na gornjem dijelu glave ostaje duža, a sa strane je ošišana vrlo kratko. - Undercut za novu sezonu... Koliko je zadovoljan novom frizurom, jasno se vidi u zadnjem kadru - napisala je ponosna Maja u opisu objave, otkrivši da je promjena imidža bila pun pogodak i da je mališan spreman za ljetne dane. Bloomov novi imidž možete pogledati OVDJE.

FOTO Maja Šuput na koncertu zagrlila obožavatelja, a na njezin nastup došao je i ovaj svjetski poznati glazbenik
Knin: Koncertom Mate Bulića i Maje Šuput završena proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti
1/23

A da je Bloom i više nego sretan novim izgledom, potvrdio je i sam. Na kraju snimke, mališan s velikim osmijehom i samouvjerenim stavom veselo pozirao za kameru, jasno dajući do znanja da mu se promjena sviđa. Njegova neodoljiva reakcija istopila je srca Majinih pratitelja, koji su objavu u kratkom roku zasuli tisućama lajkova i brojnim komentarima.

Obožavatelji nisu štedjeli riječi hvale. - "Ma istopit ću se", "Duša mala, kako je presladak", "Rođen da bude zvijezda", "Najinsta dijete koje poznajem", "Njemu sve dobro stoji" - samo su neki od komentara koji su preplavili objavu. Iako je njegova duga kosa često bila tema rasprava, čini se kako je Bloomova nova, odvažnija frizura jednoglasno odobrena od strane publike.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
Knin: Koncertom Mate Bulića i Maje Šuput završena proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti
1/29

Ključne riječi
showbiz frizura Bloom Tatarinov Bloom Maja Šuput

Komentara 2

Pogledaj Sve
SC
ScitNik
08:29 25.08.2025.

Tko je Maja Šuput i zašto se svaki dan toliko piše o njoj?

JE
Jegermeister
08:29 25.08.2025.

Baš će biti zanimljivo kad bude stariji i kad skuži kakvo si mu ime nadjenula. Haha

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još