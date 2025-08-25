VIDEO Maja Šuput dala Bloomu skratiti kosu: 'Koliko je zadovoljan novom frizurom vidi se u zadnjem kadru'

Maleni Bloom Tatarinov, sin pjevačice Maje Šuput, prava je mala zvijezda čiji se svaki korak prati s velikim zanimanjem. Njegova duga plava kosa s uvojcima postala je njegov zaštitni znak, no došlo je vrijeme za promjenu. Maja je na svom Instagram profilu objavila video iz frizerskog salona, gdje se vidi kako četverogodišnjak strpljivo sjedi dok mu frizerka skraćuje prepoznatljive uvojke.

Bloom je dobio svoje prvo drastičnije šišanje i sada nosi modernu "undercut" frizuru, gdje kosa na gornjem dijelu glave ostaje duža, a sa strane je ošišana vrlo kratko. - Undercut za novu sezonu... Koliko je zadovoljan novom frizurom, jasno se vidi u zadnjem kadru - napisala je ponosna Maja u opisu objave, otkrivši da je promjena imidža bila pun pogodak i da je mališan spreman za ljetne dane. Bloomov novi imidž možete pogledati OVDJE.

A da je Bloom i više nego sretan novim izgledom, potvrdio je i sam. Na kraju snimke, mališan s velikim osmijehom i samouvjerenim stavom veselo pozirao za kameru, jasno dajući do znanja da mu se promjena sviđa. Njegova neodoljiva reakcija istopila je srca Majinih pratitelja, koji su objavu u kratkom roku zasuli tisućama lajkova i brojnim komentarima.

Obožavatelji nisu štedjeli riječi hvale. - "Ma istopit ću se", "Duša mala, kako je presladak", "Rođen da bude zvijezda", "Najinsta dijete koje poznajem", "Njemu sve dobro stoji" - samo su neki od komentara koji su preplavili objavu. Iako je njegova duga kosa često bila tema rasprava, čini se kako je Bloomova nova, odvažnija frizura jednoglasno odobrena od strane publike.