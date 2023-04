Show napustili Jelena Perčin i Bojan Jambrošić: 'Ja sam jako ponosan na nju'

Ove subote od 20:15 sati na Prvom programu Hrvatske televizije počela je još jedna epizoda showa "Zvijezde pjevaju", a u večerašnjoj emisiji bilo je samo pet parova koji se bore za titulu najboljeg u dvanaestoj sezoni showa i prolazak dalje.

Međutim, večerašnju emisiju napustili su Jelena Perčin i Bojan Jambrošić, dok su četiri para prošla dalje, a njih čine: Ivan Pažanin i ZSA ZSA, Lucija Šerbedžija i Ivanka Mazurkijević, Davor Jurkotić i Gina Damjanović te Lovro Juraga i Vjeko Ključarić.

- Ja sam jako ponosan na nju. Bravo, nemaš se čega sramiti i bila si odlična! - poručio je Bojan Jeleni.

Emisiju su večeras započeli "Letovci" i sjajnim nastupom s pjesmom "Mama ŠČ!". Tokom nastupa publika, ali i žiri, pjevali su u glas s njima, a u žaru pjesme Zoranu Prodanoviću Prlji (58) brk se odlijepio, no on ga je uspio vratiti brzo. Nastupom su oduševili publiku, voditelje i žiri, a sigurni smo, i gledatelje. Voditeljicu Barbaru Kolar (53) zanimale su anegdote s nastupa po Europi koje su nedavno imali. - Najinteresantnije je bilo što smo bili jako iznenađeni da, gdje god da smo došli, koju god zemlju, koji god grad, dočekala nas je cijela četa obožavatelja i pjevali su našu pjesmu. Svaki put me to vodilo do suza, rasplakao bi se svaki put. To me toliko ganulo - kazao je nakon nastupa Damir Martinović Mrle (61) i zaključio da će im svi dati sve bodove. Više pročitajte OVDJE.

Kao i do sad izvedbe ocjenjuje žiri u sastavu Danijela Martinović, Marko Tolja i Mario Lipovšek Battifiaca, a glasati mogu i gledatelji.

Prvi su od natjecatelja na pozornicu došli Ivan i ZSA ZSA koji su izveli šansonu pod nazivom „Bila je tako lijepa”.

- Ne znam jeli to bilo zbog toga što je ovo bila najsmirenija pjesma koju ste do sad pjevali pa si i ti bio smiren, ali ovo je što se tebe tiče bila najbolja izvedba do sad, pohvalio je Pažanina Marko.

- Prošli put smo slavili što si sva puta pogodio ton. Ovaj put smo slavili jedno pet puta, rekao je Mario.

Za svoju izvedbu su dobili 19 bodova.

Foto: Dario Njavro/HRT

Drugi par večeri bili su Jelena i Bojan koji su podigli publiku na noge izvedbom rock pjesme „You Could Be Mine”. Članovima žirija svidjela se izvedba Bojana i Jelene. Složili su se da je početak bio malo lošiji ali je zato drugi dio pjesme bio puno bolji. Za svoju izvedbu su dobili 19 bodova.

Foto: Dario Njavro/HRT

Lovro i Vjeko izveli su šansonu "Bicikl". Mario je pohvalio pjevački i scenski nastup Lovre i Vjeke, a Danijela je pak zamolila Lovru da joj da autogram jer zna da će on jednog dana biti svjetska zvijezda.

Za svoju izvedbu Lovro i Vjeko dobili su maksimalnih 30 bodova.

Foto: Dario Njavro/HRT

Novi val skladbu „Ne pitaj za mene” otpjevali su Davor i Gina. Marko se na samom početku osvrnuo na ono što je Davor rekao u filmiću prije izvedbe.

- Vidiš kakav si ti. Ja te pohvalim prošli put, a ti mene vrijeđaš u filmiću. To je tako, kao iz istog smo kraja. Prije par dana sam bio u Splitu kod Giuliano - bolje da ti ne govorim što on misli o Srni i vuku.

Marko je ipak pohvalio današnju Davorovu izvedbu i rekao mu da je to njegov najbolji nastup u showu. Sa svim navedenim složila se i Danijela.

- Danas si zaslužio sve što možeš, koliko ti je Bog dao. Nije ti dao puno, ali ovo što ti je dao večeras bilo je fenomenalno, zaključio je Mario. Za svoju izvedbu Gina i Davor dobili su 27 boda.

Foto: Dario Njavro/HRT

Baladu "Henry Lee" za kraj natjecateljskog dijela večeri otpjevale su Lucija i Ivanka.

Danijela je ustvrdila da su otpjevali jednu prekrasnu ljubavnu pjesmu te je sve izgledalo i zvučalo svjetski. Mario je naglasio da se osjeti da ovakve pjesme Luciji puno više leže jer se u njima vidi njeno glumačko iskustvo. Fantastičan nastup pohvalio je i Marko kojeg su oborile s nogu.

Za svoju su izvedbu dobile 27 bodova.

Foto: Dario Njavro/HRT

Potom su voditelji Barbara i Duško Ćurlić pročitali i redosljed na tablici nakon ocjena žirija.

Na posljednjem mjestu smjestili su se Ivan i ZSA ZSA te Jelena i Bojan , dok su na vrh zasjeli Lovro i Vjeko.

Foto: HRT

A prije izbacivanja još jednog para, publiku i gledatelje zabavio je sjajni pjevač Matija Cvek (30) koji je izveo svoj hit "Ne moram ni ja".

Foto: Dario Njavro/HRT

